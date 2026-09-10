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    LG, akıllı TV'lerin casusluk yaptığı iddialarını yalanladı

    LG, akıllı TV'lerin kullanıcıları gizlice dinlediği ve ses kaydettiği iddialarını reddetti. Şirket, bekleme modunda Hi LG komutunu beklediklerini ancak ortam konuşmalarını kaydetmediklerini açıkladı.

    LG, akıllı TV'lerin casusluk yaptığı iddialarını yalanladı Tam Boyutta Gör
    LG, akıllı televizyonlarının kullanıcıları gizlice dinlediği ve sürekli veri topladığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Şirket, TV'lerin aynı ağdaki cihazları taradığını doğrularken bunun akıllı TV'lerde yaygın bir özellik olduğunu belirtti.

    LG: Ortam sesi kaydedilmiyor

    İddialar, Gamers Nexus tarafından yayımlanan ve LG'nin yaklaşık 216 milyon akıllı TV'sinin kullanıcı verilerini topladığı öne sürülen kapsamlı bir araştırmaya dayanıyor. Araştırmada TV'lerin yerel ağları taradığı, veri kaydettiği ve bekleme modunda mikrofon üzerinden ses aldığı iddia edilmişti.

    LG ise yaptığı açıklamada bu iddiaların doğru olmadığını söyledi. Şirket, televizyonların yalnızca kumandadaki ses düğmesine basılı tutulduğunda veya kullanıcı tarafından etkinleştirilen uzak alan ses tanıma özelliği kapsamında "Hi LG" uyandırma kelimesi algılandığında ses verisini işlediğini belirtti.

    LG'ye göre bu özellik etkinleştirilmediği sürece televizyonlar evdeki ortam konuşmalarını kaydetmiyor veya sunuculara göndermiyor. Uyandırma kelimesinin algılanması için yapılan ses işleme de cihaz üzerinde gerçekleştiriliyor.

    LG, televizyonların bekleme modundayken "Hi LG" komutunu beklediğini ancak uyandırma kelimesi algılanmadığında sesin yalnızca cihaz üzerinde geçici olarak işlendiğini ve ardından silindiğini ifade etti.

    Yerel ağ taraması doğrulandı

    LG, araştırmadaki önemli iddialardan birini ise doğruladı. Akıllı TV'lerin aynı yerel ağdaki telefon, yazıcı ve diğer cihazları tarayabildiği belirtildi. Ancak şirket bunun akıllı TV'ler ve diğer akıllı ev cihazlarında kullanılan standart bir işlev olduğunu savundu.

    LG ayrıca Otomatik İçerik Tanıma (ACR) özelliğinin isteğe bağlı olduğunu ve kişiselleştirilmiş içerik önerileri, hizmetler ve reklamlar için kullanıldığını açıkladı. Şirket, ACR verilerinin standart olarak kullanıcının izni olmadan reklam amacıyla kullanılmadığını belirtti.

    Gamers Nexus'un araştırması ise paket analizleri ve donanım yazılımı incelemelerine dayanıyordu. Araştırmacılar ses kayıtlarının yanı sıra bazı güvenlik açıklarına ve metin dökümlerinin düz metin olarak saklanması gibi başka iddialara da dikkat çekmişti. LG açıklamasında bu noktaların tamamına yanıt vermedi.

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