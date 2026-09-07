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    Milyonlarca LG TV’nin ekran kapalıyken ses kaydı yaptığı ortaya çıktı

    LG akıllı TV'ler hakkında yapılan araştırma, cihazların ekran kapalıyken ses kaydedebildiğini ve aynı ağdaki telefon, akıllı saat gibi cihazları tarayabildiğini ortaya çıkardı.

    LG akıllı TV’lerin ekran kapalıyken ses kaydı yaptığı ortaya çıkt Tam Boyutta Gör
    Gamers Nexus tarafından yapılan kapsamlı inceleme, bazı LG akıllı TV modellerinin ekran kapalı görünürken mikrofon üzerinden ses kaydedebildiğini ve ev ağındaki diğer cihazları tarayarak çeşitli veriler topladığını ortaya koydu. LG ise araştırmayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

    Ev ağındaki cihazları tarıyor

    Level1Techs ve bağımsız güvenlik araştırmacılarıyla gerçekleştirilen testlerde, aralarında LG G5'in de bulunduğu OLED modelleri incelendi. Wireshark üzerinden yapılan ağ analizleri, televizyonların telefon ve akıllı saatler gibi cihazları tespit etmek için yerel ağı taradığını gösterdi.

    TV'lerin ayrıca yerel IP adreslerini, çevredeki Wi-Fi ağlarının isimlerini ve sinyal güçlerini topladığı, bu verilere konum bilgilerinin de dahil olduğu belirtildi. Toplanan veriler LG'nin hedefli reklam birimi LG Ad Solutions tarafından kullanılıyor. Şirket, dünya genelinde yaklaşık 216 milyon akıllı TV sattığını belirtirken reklam birimi, yalnızca ABD'de aynı ağlardaki 363 milyon ikincil cihaza erişebildiğini söylüyor.

    Sesleri de kaydediyor

    LG akıllı TV’lerin ekran kapalıyken ses kaydı yaptığı ortaya çıkt Tam Boyutta Gör
    LG televizyonlarda daha önce de bilinen Otomatik İçerik Tanıma (ACR) sistemi bulunuyor. Bu teknoloji, ekrandaki ses ve görüntüleri örnekleyerek dijital parmak izleri oluşturuyor ve kullanıcının farklı giriş kaynakları üzerinden hangi içerikleri izlediğini belirlemeye yarıyor. Ancak yeni testler, veri toplama faaliyetinin daha geniş olduğunu gösteriyor.

    Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu ise televizyonların mikrofon kullanımıyla ilgili. Yapılan laboratuvar testlerinde ekranı kapalı ve televizyon standby modunda görünürken mikrofonlar üzerinden ses kaydı alabildiği tespit edildi.

    Ekip ayrıca televizyonun internet bağlantısını Ethernet üzerinden tamamen kesti. Buna rağmen cihazın ses girişlerini yerel olarak kaydetmeye devam ettiği görüldü. İnternet bağlantısı yeniden sağlandığında ise daha önce depolanan ses dosyalarının dışarı aktarıldığı belirlendi.

    Araştırmacılar bununla da sınırlı kalmayarak LG'nin webOS işletim sisteminde uzaktan kod çalıştırılmasına olanak verebilecek güvenlik açıkları tespit etti. Söz konusu açıkların, araştırmanın yayımlandığı sırada sorumlu bildirim sürecinden geçirildiği belirtildi.

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