Milyonlarca LG TV’nin ekran kapalıyken ses kaydı yaptığı ortaya çıktı

Ev ağındaki cihazları tarıyor
Level1Techs ve bağımsız güvenlik araştırmacılarıyla gerçekleştirilen testlerde, aralarında LG G5'in de bulunduğu OLED modelleri incelendi. Wireshark üzerinden yapılan ağ analizleri, televizyonların telefon ve akıllı saatler gibi cihazları tespit etmek için yerel ağı taradığını gösterdi.
TV'lerin ayrıca yerel IP adreslerini, çevredeki Wi-Fi ağlarının isimlerini ve sinyal güçlerini topladığı, bu verilere konum bilgilerinin de dahil olduğu belirtildi. Toplanan veriler LG'nin hedefli reklam birimi LG Ad Solutions tarafından kullanılıyor. Şirket, dünya genelinde yaklaşık 216 milyon akıllı TV sattığını belirtirken reklam birimi, yalnızca ABD'de aynı ağlardaki 363 milyon ikincil cihaza erişebildiğini söylüyor.
Sesleri de kaydediyor
Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu ise televizyonların mikrofon kullanımıyla ilgili. Yapılan laboratuvar testlerinde ekranı kapalı ve televizyon standby modunda görünürken mikrofonlar üzerinden ses kaydı alabildiği tespit edildi.
Ekip ayrıca televizyonun internet bağlantısını Ethernet üzerinden tamamen kesti. Buna rağmen cihazın ses girişlerini yerel olarak kaydetmeye devam ettiği görüldü. İnternet bağlantısı yeniden sağlandığında ise daha önce depolanan ses dosyalarının dışarı aktarıldığı belirlendi.
Araştırmacılar bununla da sınırlı kalmayarak LG'nin webOS işletim sisteminde uzaktan kod çalıştırılmasına olanak verebilecek güvenlik açıkları tespit etti. Söz konusu açıkların, araştırmanın yayımlandığı sırada sorumlu bildirim sürecinden geçirildiği belirtildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: