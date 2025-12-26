LG, insansı ev robotunu "CLOiD" CES 2026'da gösterecek

Tam Boyutta Gör LG, CLOiD adını verdiği robotunu 6 Ocak'ta Las Vegas'ta başlayacak dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarında tanıtacağını açıkladı. Etkinlik öncesinde LG, küresel sosyal medya kanalları üzerinden makinenin yeteneklerine dair ilk izlenimi sunan bir tanıtım videosu yayınladı.

LG CLOiD ev robotu

LG CLOiD, ev ortamı için tasarlanmış ve her biri doğal, insan benzeri hareket sağlayan yedi serbestlik derecesine sahip iki eklemli kolla donatılmış. Daha etkileyici olan elleri. Her birinde, hassasiyet ve ince motor kontrolü gerektiren hassas görevleri yerine getirebilen beş ayrı ayrı hareket ettirilebilen parmak bulunuyor. Çamaşır katlamayı, bulaşıkları yerleştirmeyi veya evinizdeki günlük eşyaları kullanabiliyor.

CLOiD'in beynine LG'nin güçlü yonga seti, ekran, hoparlör, kamera ve birden fazla sensör entegre edilmiş. Bu bileşenler, robotun evinizde akıllıca gezinmesini, etkileyici bir şekilde iletişim kurmasını ve sesli komutlara doğal bir şekilde yanıt vermesini sağlıyor. Tüm sistem, CLOiD'in zaman içinde etkileşimlerden öğrenmesini ve giderek daha kişiselleştirilmiş yardım sunmasını sağlayan LG’nin sevecen zeka teknolojisi üzerinde çalışıyor.

CLOiD, LG Electronics'in robot markası Cloi (CLOi) ile dinamizmi simgeleyen "Dynamic" kelimesinin "D" harfinin birleştirilmesinden geliyor.

LG Electronics, ev robotları da dahil olmak üzere robotik alanındaki teknolojilerin gelişimini hızlandırıyor. Yıl sonu organizasyonel yeniden yapılanmasında şirket, daha önce dağınık olan robotla ilişkili teknoloji birimlerini bir araya getirip HS İş Bölümü altında HS Robotik Laboratuvarı'nı kurdu.

LG ayrıca, önde gelen robotik teknolojilerine sahip dış şirketlerle iş birliğini artırdı. Bu yıl, robotik şirketleri Roboteers ve Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KIST) ile robotlar üzerine ortak araştırma yapmak üzere anlaşmalar imzaladı. Ayrıca, ev robotlarının güvenliğini ve pratikliğini artırabilecek çeşitli teknolojileri araştırmak için ABD'deki Figure AI ve Çin'deki AGIbot gibi küresel robotik şirketlerine yatırım yapıyor.

