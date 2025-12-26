Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    LG, insansı ev robotunu "CLOiD" CES 2026'da gösterecek

    LG, ev işlerini kendi başına halletmek üzere tasarlanmış, insan benzeri kollara ve becerikli ellere sahip ev robotunu CES 2026'da tanıtacak. LG CLOiD, etkileşimlerle kendini geliştiriyor.

    LG CLOiD ev robotu CES 2026 Tam Boyutta Gör
    LG, CLOiD adını verdiği robotunu 6 Ocak'ta Las Vegas'ta başlayacak dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarında tanıtacağını açıkladı. Etkinlik öncesinde LG, küresel sosyal medya kanalları üzerinden makinenin yeteneklerine dair ilk izlenimi sunan bir tanıtım videosu yayınladı.

    LG CLOiD ev robotu

    LG CLOiD, ev ortamı için tasarlanmış ve her biri doğal, insan benzeri hareket sağlayan yedi serbestlik derecesine sahip iki eklemli kolla donatılmış. Daha etkileyici olan elleri. Her birinde, hassasiyet ve ince motor kontrolü gerektiren hassas görevleri yerine getirebilen beş ayrı ayrı hareket ettirilebilen parmak bulunuyor. Çamaşır katlamayı, bulaşıkları yerleştirmeyi veya evinizdeki günlük eşyaları kullanabiliyor.

    CLOiD'in beynine LG'nin güçlü yonga seti, ekran, hoparlör, kamera ve birden fazla sensör entegre edilmiş. Bu bileşenler, robotun evinizde akıllıca gezinmesini, etkileyici bir şekilde iletişim kurmasını ve sesli komutlara doğal bir şekilde yanıt vermesini sağlıyor. Tüm sistem, CLOiD'in zaman içinde etkileşimlerden öğrenmesini ve giderek daha kişiselleştirilmiş yardım sunmasını sağlayan LG’nin sevecen zeka teknolojisi üzerinde çalışıyor.

    CLOiD, LG Electronics'in robot markası Cloi (CLOi) ile dinamizmi simgeleyen "Dynamic" kelimesinin "D" harfinin birleştirilmesinden geliyor.

    LG Electronics, ev robotları da dahil olmak üzere robotik alanındaki teknolojilerin gelişimini hızlandırıyor. Yıl sonu organizasyonel yeniden yapılanmasında şirket, daha önce dağınık olan robotla ilişkili teknoloji birimlerini bir araya getirip HS İş Bölümü altında HS Robotik Laboratuvarı'nı kurdu.

    LG ayrıca, önde gelen robotik teknolojilerine sahip dış şirketlerle iş birliğini artırdı. Bu yıl, robotik şirketleri Roboteers ve Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KIST) ile robotlar üzerine ortak araştırma yapmak üzere anlaşmalar imzaladı. Ayrıca, ev robotlarının güvenliğini ve pratikliğini artırabilecek çeşitli teknolojileri araştırmak için ABD'deki Figure AI ve Çin'deki AGIbot gibi küresel robotik şirketlerine yatırım yapıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    öğretmen burada otoparçasan güvenilir mi 1.4 tsi sandık motor sol kaburga altında seğirme neden olur kış lastiği kaç derecede takılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15
    MSI KATANA 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum