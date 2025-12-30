LG’den tuval görünümlü yeni TV geliyor: LG Gallery TV

Salonlar sanat galerisine dönüşüyor
LG Gallery TV, 55 inç ve 65 inç olmak üzere iki farklı boyutta satışa sunulacak. Duvara tamamen sıfır şekilde monte edilebilen gövde yapısı sayesinde televizyon, klasik bir ekran yerine bir tablo hissi yaratacak. Bu modeller manyetik yapıya sahip değiştirilebilir çerçeve özelliğine de sahip olacak.
Öte yandan LG Gallery TV, Mini LED panel teknolojisi üzerine kurulu. Şirket, bu ekranın yansımayı ve parlamayı azaltan özel bir yüzeye sahip olduğunu belirtiyor. G, arka aydınlatma yapısına dair teknik detayları paylaşmasa da mevcut sanat TV’lerde yaygın olarak kullanılan edge-lit aydınlatma sisteminin bu modelde de tercih edilmesi bekleniyor.
Televizyon, LG’nin Alpha 7 AI işlemcisi ile donatılmış durumda ve 4K çözünürlük sunuyor. OLED panellere kıyasla Mini LED tercih edilmesinin temel nedeni ise, uzun süre sabit görüntü gösteriminde oluşabilecek yanma riskinin önüne geçmek. Ek olarak LG Gallery TV, şirketin bu yıl kullanıma sunduğu Gallery+ servisiyle entegre çalışacak. Bu ücretli abonelik hizmeti, 4.500’ün üzerinde sanat eseri, sinematik görsel ve oyun temalı içerikten oluşan geniş bir dijital arşiv sunuyor. Tıpkı Samsung’un Art Store platformunda olduğu gibi Gallery+’ta sınırlı sayıda ücretsiz içerik bulunurken tüm koleksiyona erişim için abonelik gerekiyor.
Fiyat henüz açıklanmadı
LG Gallery TV'nin fiyat bilgisi şu an için paylaşılmadı. Modelin, 6-9 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2026 fuarında sergilenmesiyle birlikte daha fazla teknik detay ve satış takviminin netleşmesi bekleniyor.