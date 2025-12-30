LG’den tuval görünümlü yeni TV geliyor: LG Gallery TV

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi LG, CES 2026 kapsamında LG Gallery TV adını taşıyan yeni tuval tarzı sanat televizyonunu resmen duyuracağını açıkladı. Samsung’un The Frame modeliyle şekillenen sanat TV segmentine dahil olan LG, bu yeni ürünle oturma odalarını aynı zamanda birer dijital sanat galerisine dönüştürmeyi hedefliyor.

Salonlar sanat galerisine dönüşüyor

LG Gallery TV, 55 inç ve 65 inç olmak üzere iki farklı boyutta satışa sunulacak. Duvara tamamen sıfır şekilde monte edilebilen gövde yapısı sayesinde televizyon, klasik bir ekran yerine bir tablo hissi yaratacak. Bu modeller manyetik yapıya sahip değiştirilebilir çerçeve özelliğine de sahip olacak.

Öte yandan LG Gallery TV, Mini LED panel teknolojisi üzerine kurulu. Şirket, bu ekranın yansımayı ve parlamayı azaltan özel bir yüzeye sahip olduğunu belirtiyor. G, arka aydınlatma yapısına dair teknik detayları paylaşmasa da mevcut sanat TV’lerde yaygın olarak kullanılan edge-lit aydınlatma sisteminin bu modelde de tercih edilmesi bekleniyor.

Google Fotoğraflar, Samsung televizyonlara geliyor 23 sa. önce eklendi

Televizyon, LG’nin Alpha 7 AI işlemcisi ile donatılmış durumda ve 4K çözünürlük sunuyor. OLED panellere kıyasla Mini LED tercih edilmesinin temel nedeni ise, uzun süre sabit görüntü gösteriminde oluşabilecek yanma riskinin önüne geçmek. Ek olarak LG Gallery TV, şirketin bu yıl kullanıma sunduğu Gallery+ servisiyle entegre çalışacak. Bu ücretli abonelik hizmeti, 4.500’ün üzerinde sanat eseri, sinematik görsel ve oyun temalı içerikten oluşan geniş bir dijital arşiv sunuyor. Tıpkı Samsung’un Art Store platformunda olduğu gibi Gallery+’ta sınırlı sayıda ücretsiz içerik bulunurken tüm koleksiyona erişim için abonelik gerekiyor.

Fiyat henüz açıklanmadı

LG Gallery TV’nin fiyat bilgisi şu an için paylaşılmadı. Modelin, 6-9 Ocak tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek CES 2026 fuarında sergilenmesiyle birlikte daha fazla teknik detay ve satış takviminin netleşmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

LG’den tuval görünümlü yeni TV geliyor: LG Gallery TV

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: