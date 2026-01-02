LG, dünyanın en hafif 17 inç RTX dizüstü bilgisayarını duyurdu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör LG Electronics, CES 2026 kapsamında yeni 2026 LG Gram dizüstü bilgisayar ailesini tanıtmaya hazırlanıyor . Şirket, bu yeni nesil seride hem donanım hem de malzeme tarafında önemli yeniliklere odaklanıyor. Öne çıkan başlıklar arasında LG tarafından geliştirilen yeni Aerominum kasa yapısı ve cihaz içi ile bulut tabanlı özellikleri bir araya getiren çift yapay zeka yaklaşımı yer alıyor.

LG’nin yeni kasalarda kullandığı Aerominum, şirketin kendi geliştirdiği özel bir malzeme olarak tanımlanıyor. Bu yapı, ağırlığı azaltırken yapısal dayanıklılığı artırmayı hedefliyor. LG, Aerominum kasanın askeri standartlarda dayanıklılık kriterlerini karşıladığını, çizilmeye karşı daha dirençli olduğunu ve “aeroplate” adı verilen yapı sayesinde metalik bir yüzey ile fırçalanmış doku sunduğunu belirtiyor.

Bu yeni malzeme sayesinde LG, “dünyanın en hafif 17 inç RTX ekran kartlı dizüstü bilgisayarı” unvanını taşıyan bir model geliştirdi. Ancak burada kullanılan ekran kartının Nvidia GeForce RTX 5050 Laptop GPU olduğunu da özellikle vurgulamak gerekiyor.

LG Gram Pro 17 (17Z90UR) ve Gram Pro 16 (16Z90U)

Tam Boyutta Gör

LG gram Pro 17 (17Z90UR) modeli 2560 x 1600 çözünürlüğe sahip 17 inç LCD ekran, Nvidia GeForce RTX 5050 Laptop GPU ve 8 GB GDDR7 grafik belleği ile geliyor. LG, cihazın fiziksel ayak izinin birçok 16 inç dizüstü bilgisayarla benzer boyutlarda olduğunu iddia ediyor.

LG ayrıca bu modelin yalnızca Kuzey Amerika pazarına özel olacağını da açıklamış durumda.

Açıklanan bir diğer model olan LG gram Pro 16 (16Z90U) ise 2880 x 1800 çözünürlüklü 16 inç OLED ekran ile dikkat çekiyor. Cihazda Intel Core Ultra işlemciler kullanılıyor ancak işlemcinin tam modeli paylaşılmadı. Mevcut bilgiler, bu sistemlerin büyük olasılıkla Core Ultra 300 serisi işlemcilere sahip olacağını gösteriyor.

LG, 2026 Gram serisiyle birlikte yazılım tarafında da güncellemeler sunuyor. Yenilenen gram Link, Android ve iOS cihazlar arasında dosya paylaşımı, ekran yansıtma ve içerik aktarımını destekleyen bir merkez olarak konumlandırılıyor. Bunun yanında webOS tabanlı LG TV’ler, monitörler ve projektörler ile de entegrasyon sağlanıyor. Güvenlik tarafında ise LG ThinQ, uzaktan kilitleme veya cihazın kaybolması durumunda bilgisayarın içeriğini silme gibi özelliklerle öne çıkıyor.

Çift yapay zeka yaklaşımı

2026 LG Gram serisinin bir diğer önemli yeniliği ise LG’nin dual AI (çift yapay zeka) olarak adlandırdığı yapı. Bu sistem, donanım seviyesinde ayrı bir AI işlemcisinden ziyade cihaz üzerinde çalışan yapay zeka özellikleri ile bulut tabanlı çözümleri birlikte sunmayı amaçlıyor. Seçili modeller, Microsoft Copilot+ PC desteği ile gelirken LG’nin kendi çözümü olan gram chat On-Device AI de bu seride yer alacak. LG, gram chat’in güncellenmiş EXAONE 3.5 küçük dil modeli üzerine kurulduğunu ve özellikle internet bağlantısı olmadan, tamamen yerel olarak çalışan görevler için tasarlandığını belirtiyor.

