LG, dünyanın ilk 720 Hz OLED panelini duyurdu: E-spor oyuncuları için geliştirildi

LG Display’in yeni paneli, 1920 x 1080 piksel çözünürlükte 720 Hz yenileme hızına ulaşabiliyor. Şirket, panelin bu seviyedeki yenileme hızını kararlı şekilde sürdürebilmesi için panel tasarımından sürücü sistemine kadar uzanan özel bir algoritma geliştirdiğini belirtiyor.
Panelin bir diğer öne çıkan özelliği ise 0,02 ms tepki süresi. LG Display, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresinin hızlı kamera hareketleri sırasında oluşan hareket bulanıklığını ve ghosting etkisini azaltacağını belirtiyor. Bu sayede FPS ve yarış oyunlarında hızlı hareket eden nesnelerin daha net görüntülenmesi amaçlanıyor.
ASUS’un yeni monitöründe kullanılacak
ASUS’un aynı ürün ailesinde 540 Hz yenileme hızına sahip başka bir 24,5 inç Tandem WOLED modelinin yanı sıra 360 Hz ve 560 Hz yenileme hızlarına ulaşan QD-OLED modelleri de bulunuyor.
LG Display, yeni 720 Hz panelle birlikte 20 inçten 40 inç sınıfına kadar uzanan geniş bir oyun monitörü paneli portföyü oluşturmayı hedefliyor. Şirket ayrıca bazı ürünlerinde Dynamic Frequency & Resolution (DFR) teknolojisini kullanarak yenileme hızı ve çözünürlükBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: