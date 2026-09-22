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    LG, dünyanın ilk 720 Hz OLED panelini duyurdu: E-spor oyuncuları için geliştirildi

    LG Display, e-spor oyuncularını hedefleyen dünyanın ilk 24,5 inç 720 Hz OLED panelini seri üretime aldı. Panel, Full HD çözünürlük ve 0,02 ms tepki süresi sunuyor.

    LG, dünyanın ilk 720 Hz OLED panelini duyurdu Tam Boyutta Gör
    LG Display, e-spor odaklı monitörlerde yenileme hızı yarışını yeni bir seviyeye taşıdı. Şirket, 24,5 inç boyutunda ve 720 Hz yenileme hızına sahip dünyanın ilk OLED panelini seri üretime aldığını duyurdu. Full HD çözünürlük sunan panel, 0,02 ms tepki süresiyle özellikle hızlı rekabetçi oyunları hedefliyor.

    LG Display’in yeni paneli, 1920 x 1080 piksel çözünürlükte 720 Hz yenileme hızına ulaşabiliyor. Şirket, panelin bu seviyedeki yenileme hızını kararlı şekilde sürdürebilmesi için panel tasarımından sürücü sistemine kadar uzanan özel bir algoritma geliştirdiğini belirtiyor.

    Panelin bir diğer öne çıkan özelliği ise 0,02 ms tepki süresi. LG Display, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresinin hızlı kamera hareketleri sırasında oluşan hareket bulanıklığını ve ghosting etkisini azaltacağını belirtiyor. Bu sayede FPS ve yarış oyunlarında hızlı hareket eden nesnelerin daha net görüntülenmesi amaçlanıyor.

    ASUS’un yeni monitöründe kullanılacak

    LG, dünyanın ilk 720 Hz OLED panelini duyurdu Tam Boyutta Gör
    LG Display’in 720 Hz OLED panelini kullanan ilk ürünlerden biri ASUS’un ROG Swift OLED PG259QWS Ace modeli oldu. 24,5 inçlik monitör, TrueBlack Glossy Tandem WOLED panel teknolojisini kullanıyor. Monitörün maksimum parlaklığı ise 1.700 nit seviyesine ulaşıyor. Ürün aynı zamanda 2026 yılında düzenlenecek PGL CS2 Major Singapore turnuvasının resmi e-spor monitörü olarak seçildi.

    ASUS’un aynı ürün ailesinde 540 Hz yenileme hızına sahip başka bir 24,5 inç Tandem WOLED modelinin yanı sıra 360 Hz ve 560 Hz yenileme hızlarına ulaşan QD-OLED modelleri de bulunuyor.

    LG Display, yeni 720 Hz panelle birlikte 20 inçten 40 inç sınıfına kadar uzanan geniş bir oyun monitörü paneli portföyü oluşturmayı hedefliyor. Şirket ayrıca bazı ürünlerinde Dynamic Frequency & Resolution (DFR) teknolojisini kullanarak yenileme hızı ve çözünürlük

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