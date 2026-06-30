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    LG, dünyanın ilk çift 100°C buharlı robot süpürgesini tanıttı

    LG, yeni robot süpürgesi HomeBot AI Objet Collection RONi modelini duyurdu. Cihaz, gizli kurulum seçeneği, AI destekli navigasyon sistemi ve çift 100°C buharlı temizlik teknolojisiyle dikkat çekiyor.

    LG, dünyanın ilk çift 100°C buharlı robot süpürgesini tanıttı Tam Boyutta Gör
    LG, yeni nesil robot süpürgesi HomeBot AI Objet Collection RONi modelini duyurdu. Premium segmentte konumlanan cihaz, gizli kurulum seçeneği, yapay zeka destekli navigasyon sistemi ve çift 100°C buharlı temizlik teknolojisiyle dikkat çekiyor. Şirket, farklı yaşam alanlarına hitap eden iki ayrı versiyon sunuyor.

    LG HomBot AI Objet Collection RONi neler sunuyor?

    Yeni RONi serisi, Hidden Station ve Objet Station olmak üzere iki modelden oluşuyor. Hidden Station versiyonu, mutfak dolaplarının altındaki süpürgelik bölümüne yerleştirilebilen yalnızca 15 cm yüksekliğindeki istasyonuyla öne çıkıyor. Otomatik temiz su besleme ve atık su tahliye sistemine sahip olan bu istasyon, ek dolap modifikasyonuna ihtiyaç duymadan kurulabiliyor.

    LG, dünyanın ilk çift 100°C buharlı robot süpürgesini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Diğer seçenek olan Objet Station ise sehpa benzeri tasarımı sayesinde evin herhangi bir noktasına konumlandırılabiliyor. Her iki modelde de robotun giriş ve çıkışı sırasında açılan, kullanılmadığında ise kapanarak cihazı tamamen gizleyen otomatik ön kapı bulunuyor.
    LG, dünyanın ilk çift 100°C buharlı robot süpürgesini tanıttı Tam Boyutta Gör
    RONi’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, LG’nin dünyada ilk olarak nitelendirdiği çift 100°C buhar destekli temizlik sistemi. Robot paspaslama sırasında buhar püskürterek inatçı kirleri yumuşatırken, temizlik sonrasında istasyon paspasları 100°C buhar ve sıcak suyla temizliyor.

    LG’ye göre sistem, yaygın olarak görülen dört zararlı bakteri türünün yüzde 99,99’unu ortadan kaldırabiliyor. Ayrıca sıcak hava kurutma özelliği kötü kokuların oluşumunu azaltırken, istasyon içindeki nemi dışarı atan bakım sistemi dock ünitesinin temiz kalmasına yardımcı oluyor.

    Robot süpürge, 30W emiş gücü ve dakikada 180 devir yapan döner paspaslarıyla geliyor. Köşelere ulaşabilen uzatılabilir yan fırça yaklaşık 46 mm dışarı çıkabiliyor. Çift fırçalı yapı ise saç ve tüy dolaşmalarını azaltmak için tasarlanmış.

    LG’nin yapay zeka destekli nesne tanıma sistemi ve 8 sensörü sayesinde RONi, kablolar, saksılar ve evcil hayvan dışkıları dahil olmak üzere 120’den fazla nesne türünü algılayabiliyor. Karşılaşılan engeller kullanıcıya LG ThinQ uygulaması üzerinden bildiriliyor. Engel kaldırıldığında robot eksik kalan alanları otomatik olarak yeniden temizleyebiliyor. Cihaz ayrıca bulunduğu ortama göre temizlik stratejisini değiştirebiliyor. Örneğin mutfak gibi kirlenmeye daha yatkın alanlarda emiş gücünü ve temizlik yoğunluğunu artırabiliyor.

    LG HomeBot AI Objet Collection RONi’nin hem Hidden Station hem de Objet Station versiyonu 2,19 milyon Güney Kore wonu (yaklaşık 1.600 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ön sipariş ve satışlar 2 Temmuz’da başlayacak. Ürünün Güney Kore dışındaki pazarlarda satışa çıkıp çıkmayacağı ise açıklanmadı.

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    eski_nesil 2 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 2 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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