LG, dünyanın ilk çift 100°C buharlı robot süpürgesini tanıttı

LG HomBot AI Objet Collection RONi neler sunuyor?
Yeni RONi serisi, Hidden Station ve Objet Station olmak üzere iki modelden oluşuyor. Hidden Station versiyonu, mutfak dolaplarının altındaki süpürgelik bölümüne yerleştirilebilen yalnızca 15 cm yüksekliğindeki istasyonuyla öne çıkıyor. Otomatik temiz su besleme ve atık su tahliye sistemine sahip olan bu istasyon, ek dolap modifikasyonuna ihtiyaç duymadan kurulabiliyor.
LG’ye göre sistem, yaygın olarak görülen dört zararlı bakteri türünün yüzde 99,99’unu ortadan kaldırabiliyor. Ayrıca sıcak hava kurutma özelliği kötü kokuların oluşumunu azaltırken, istasyon içindeki nemi dışarı atan bakım sistemi dock ünitesinin temiz kalmasına yardımcı oluyor.
Robot süpürge, 30W emiş gücü ve dakikada 180 devir yapan döner paspaslarıyla geliyor. Köşelere ulaşabilen uzatılabilir yan fırça yaklaşık 46 mm dışarı çıkabiliyor. Çift fırçalı yapı ise saç ve tüy dolaşmalarını azaltmak için tasarlanmış.
LG’nin yapay zeka destekli nesne tanıma sistemi ve 8 sensörü sayesinde RONi, kablolar, saksılar ve evcil hayvan dışkıları dahil olmak üzere 120’den fazla nesne türünü algılayabiliyor. Karşılaşılan engeller kullanıcıya LG ThinQ uygulaması üzerinden bildiriliyor. Engel kaldırıldığında robot eksik kalan alanları otomatik olarak yeniden temizleyebiliyor. Cihaz ayrıca bulunduğu ortama göre temizlik stratejisini değiştirebiliyor. Örneğin mutfak gibi kirlenmeye daha yatkın alanlarda emiş gücünü ve temizlik yoğunluğunu artırabiliyor.
LG HomeBot AI Objet Collection RONi’nin hem Hidden Station hem de Objet Station versiyonu 2,19 milyon Güney Kore wonu (yaklaşık 1.600 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ön sipariş ve satışlar 2 Temmuz’da başlayacak. Ürünün Güney Kore dışındaki pazarlarda satışa çıkıp çıkmayacağı ise açıklanmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş