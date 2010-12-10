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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG en hızlı Android telefonunu resmi olarak duyurdu: Optimus Mach LU3000

8 yıl
16,1b
1
10
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG en hızlı Android telefonunu resmi olarak duyurdu: Optimus Mach LU3000
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Akıllı telefon dünyasının iddialı isimlerinden LG, üst seviye ürün gamında yer alacak yeni telefon modelleriyle son günlerde sık sık gündeme geliyor. Firmanın en güçlü modellerinden birisi olan ve detayları bir süre önce ortaya çıkan Optimus Mach LU3000 resmi olarak tanıtıldı. Android 2.2 işletim sistemiyle gelen yeni telefon, Texas Instruments'in 1GHz'de çalışan OMAP3630 işlemcisinden güç alıyor. 3.8-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünülüğünde IPS panelli kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan akıllı telefon, Android dünyasının en hızlı temsilcilerinden birisi olarak gösteriliyor. Üzerinde 5MP çözünürlüğünde, LED flash destekli kamera bulıunan ve bu sayede Full HD video kaydedebilen telefonun diğer özellikleri arasında Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve DLNA desteği gibi detaylara yer veriliyor.

Android 2.2 işletim sistemi sayesinde Flash tabanlı videoları sorunsuzca oynatabilen LG Optimus Mach LU3000, 3.8-inç ekranda video izleme deneyimini yeterli bulmayan kullanıcılar için görüntüleri, HDMI ara birimi üzerinden daha büyük ekranlı monitör ya da televizyona da aktarabiliyor. LG'nin, anavatanı Güney Kore'de lanse ettiği Optimus Mach LU3000'in yakın zamanda diğer pazarlarda da kullanıma sunulması bekleniyor.

LG en hızlı Android telefonunu resmi olarak duyurdu: Optimus Mach LU3000
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sangreal_1905 8 yıl
Cihazda kullanılan işlemci OMAP3630'un orjinal çıkış hızı 720 MHz. ~%39 oranında overclock edilmiş. Beni asıl şaşırtan nokta cihazın Full HD kayıt desteği sunuyor olması. Zira OMAP 3 platformu 720p çözünürlüğe kadar destek veriyor. Yoksa ben mi yanlış biliyorum? O işlemcinin gücü Full HD'de yetersiz kalır gibi geliyor bana.
Adamlar herhlade bunu dusunmustur video oynatmada ve cekmede sıkıntı olmaz gıbıme gelıyor
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DH Misafiri 8 yıl
telefon dış görünüş açısından da pek çekici durmuyor bence..
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Batuist 8 yıl
LG aynı alanda daha yüksek çözünürlükte panel üretebiliyor aslında ama neden üretmiyor kendi telefonları için? Acaba apple için ürettiği panelleri kendi telefonlarında kullanmama yada bir başkası için üretmeme gibi bir sözleşmesi olabilir mi merak ettim!
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Mr. Jingles 8 yıl

Batuist

LG aynı alanda daha yüksek çözünürlükte panel üretebiliyor aslında ama neden üretmiyor kendi telefonları için? Acaba apple için ürettiği panelleri kendi telefonlarında kullanmama yada bir başkası için üretmeme gibi bir sözleşmesi olabilir mi merak ettim!

Bunun sebebi LG değil. İstese üretebilir ama Froyo sürümünün desteklediği en yüksek çözünürlük WVGA bildiğim kadarıyla.

Cihazda kullanılan işlemci OMAP3630'un orjinal çıkış hızı 720 MHz. ~%39 oranında overclock edilmiş. Beni asıl şaşırtan nokta cihazın Full HD kayıt desteği sunuyor olması. Zira OMAP 3 platformu 720p çözünürlüğe kadar destek veriyor. Yoksa ben mi yanlış biliyorum? O işlemcinin gücü Full HD'de yetersiz kalır gibi geliyor bana.
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Gl4dius 8 yıl
bu telefonun içine 800 mAh bi batarya koyar en azından Android yapabilmiş bu sefer işletim sistemini
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kaptanos 8 yıl
Çok güzel telefon ama özellik detayları önemli ayrıca LG olması beni rahatsız ediyor. Nedensa PDA deyince aklımda HTCden başka marka gelmiyor
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AlperAkbilgi 8 yıl
Bir LG kullanıcısı olarak, bu seviyede bir telefon alacaksam LG'yi tercih etmeyeceğimi söylemek istiyorum. 3 aylık telefonun ekran ile dış camı arasına toz girdi... [>:] çok çirkin gözüküyor...
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xxxx1 8 yıl

AlperAkbilgi

Bir LG kullanıcısı olarak, bu seviyede bir telefon alacaksam LG'yi tercih etmeyeceğimi söylemek istiyorum. 3 aylık telefonun ekran ile dış camı arasına toz girdi... [>:] çok çirkin gözüküyor...

Lg büyük bir firma olmasına karşın bence mobil herkesin harcı değil bence...
Sony Ericsson,Motorola,Nokia bunlar durup dururken büyük olmamışlar...
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