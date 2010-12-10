LG en hızlı Android telefonunu resmi olarak duyurdu: Optimus Mach LU3000

Akıllı telefon dünyasının iddialı isimlerinden LG, üst seviye ürün gamında yer alacak yeni telefon modelleriyle son günlerde sık sık gündeme geliyor. Firmanın en güçlü modellerinden birisi olan ve detayları bir süre önce ortaya çıkan Optimus Mach LU3000 resmi olarak tanıtıldı. Android 2.2 işletim sistemiyle gelen yeni telefon, Texas Instruments'in 1GHz'de çalışan OMAP3630 işlemcisinden güç alıyor. 3.8-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünülüğünde IPS panelli kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan akıllı telefon, Android dünyasının en hızlı temsilcilerinden birisi olarak gösteriliyor. Üzerinde 5MP çözünürlüğünde, LED flash destekli kamera bulıunan ve bu sayede Full HD video kaydedebilen telefonun diğer özellikleri arasında Wi-Fi, Bluetooth, GPS ve DLNA desteği gibi detaylara yer veriliyor.

Android 2.2 işletim sistemi sayesinde Flash tabanlı videoları sorunsuzca oynatabilen LG Optimus Mach LU3000, 3.8-inç ekranda video izleme deneyimini yeterli bulmayan kullanıcılar için görüntüleri, HDMI ara birimi üzerinden daha büyük ekranlı monitör ya da televizyona da aktarabiliyor. LG'nin, anavatanı Güney Kore'de lanse ettiği Optimus Mach LU3000'in yakın zamanda diğer pazarlarda da kullanıma sunulması bekleniyor.