Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    LG, ev işlerine odaklanan insansı robotu CLOiD'i tanıttı

    LG, ev işlerini otomatikleştirmeyi hedefleyen insansı robotu CLOiD'i tanıttı. ThinQ ekosistemiyle entegre çalışan robot, mutfak ve çamaşır gibi günlük görevleri üstleniyor.

    LG, ev işlerine odaklanan insansı robotu CLOiD'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    LG, ev ortamına yönelik geliştirdiği insansı robotu CLOiD'i CES 2026 kapsamında ilk kez tanıtmaya başladı. Daha önce kısa tanıtım videolarıyla sergilenen robot, bu kez mutfak işleri, çamaşır ve düzenleme görevlerini üstleniyor. Tüm detaylar ise 6 Ocak'ta Las Vegas'ta başlayacak dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarında sergilenecek.

    Yemek yapıyor, çamaşır katlıyor ve evi yönetiyor

    CLOiD, yalnızca süpürme veya paspas gibi tekil işlere odaklanan mevcut ev robotlarından ayrılıyor. LG'ye göre robot, buzdolabından süt alma, fırına yiyecek yerleştirme, çamaşır katlama, kirli bulaşıkları makineye dizme ve yemek servisi gibi daha karmaşık ev işlerini yerine getirebiliyor. Bu görevlerin büyük bölümü, görsel algılama ve yapay zekâ destekli karar mekanizmaları üzerinden yürütülüyor.

    LG, ev işlerine odaklanan insansı robotu CLOiD'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Tasarım tarafında CLOiD, tekerlekli bir platform üzerinde hareket ediyor. Bu yapı, robotun her alana erişmesini sınırlasa da denge ve güvenlik açısından daha kontrollü bir kullanım sunuyor. Gövdesinde yer alan iki eklemli kol, insan koluna benzer şekilde yedi serbestlik derecesine sahip. Her elde bulunan beş bağımsız parmak, hassas motor kontrolü gerektiren görevlerin altından kalkabilmesini sağlıyor.
    LG, ev işlerine odaklanan insansı robotu CLOiD'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Robotun kafa bölümü ise aynı zamanda bir akıllı ev kontrol merkezi işlevi görüyor. Burada yer alan işlemci, ekran, hoparlör, kameralar ve çeşitli sensörler sayesinde CLOiD, kullanıcılarla sesli iletişim kurabiliyor ve bulunduğu ortamı algılayabiliyor. Sistem, LG'nin yapay zekâ tabanlı ThinQ ve ThinQ ON platformlarıyla entegre çalışıyor. Bu sayede robot, LG marka bağlı ev aletleri arasında bir aracı gibi görev alarak günlük işleri koordine edebiliyor.

    LG, CLOiD'i doğrudan bir "ev asistanı" olarak konumlandırıyor. CLOiD'in ne zaman satışa çıkacağı ve hangi fiyat aralığında konumlanacağı henüz netleşmiş değil. Ancak CES 2026'daki canlı gösterimler, LG'nin artık konsept aşamasından çıktığını gösteriyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kurtlanmış zeytin yenir mi ps5 için kulaklık önerisi tıp nasıl kazanılır iyonik bağ sağlamlığı 1000 tl ile al sat

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum