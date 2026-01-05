LG, ev işlerine odaklanan insansı robotu CLOiD'i tanıttı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör LG, ev ortamına yönelik geliştirdiği insansı robotu CLOiD'i CES 2026 kapsamında ilk kez tanıtmaya başladı. Daha önce kısa tanıtım videolarıyla sergilenen robot, bu kez mutfak işleri, çamaşır ve düzenleme görevlerini üstleniyor. Tüm detaylar ise 6 Ocak'ta Las Vegas'ta başlayacak dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarında sergilenecek.

Yemek yapıyor, çamaşır katlıyor ve evi yönetiyor

CLOiD, yalnızca süpürme veya paspas gibi tekil işlere odaklanan mevcut ev robotlarından ayrılıyor. LG'ye göre robot, buzdolabından süt alma, fırına yiyecek yerleştirme, çamaşır katlama, kirli bulaşıkları makineye dizme ve yemek servisi gibi daha karmaşık ev işlerini yerine getirebiliyor. Bu görevlerin büyük bölümü, görsel algılama ve yapay zekâ destekli karar mekanizmaları üzerinden yürütülüyor.

Tam Boyutta Gör Tasarım tarafında CLOiD, tekerlekli bir platform üzerinde hareket ediyor. Bu yapı, robotun her alana erişmesini sınırlasa da denge ve güvenlik açısından daha kontrollü bir kullanım sunuyor. Gövdesinde yer alan iki eklemli kol, insan koluna benzer şekilde yedi serbestlik derecesine sahip. Her elde bulunan beş bağımsız parmak, hassas motor kontrolü gerektiren görevlerin altından kalkabilmesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Robotun kafa bölümü ise aynı zamanda bir akıllı ev kontrol merkezi işlevi görüyor. Burada yer alan işlemci, ekran, hoparlör, kameralar ve çeşitli sensörler sayesinde CLOiD, kullanıcılarla sesli iletişim kurabiliyor ve bulunduğu ortamı algılayabiliyor. Sistem, LG'nin yapay zekâ tabanlı ThinQ ve ThinQ ON platformlarıyla entegre çalışıyor. Bu sayede robot, LG marka bağlı ev aletleri arasında bir aracı gibi görev alarak günlük işleri koordine edebiliyor.

LG, CLOiD'i doğrudan bir "ev asistanı" olarak konumlandırıyor. CLOiD'in ne zaman satışa çıkacağı ve hangi fiyat aralığında konumlanacağı henüz netleşmiş değil. Ancak CES 2026'daki canlı gösterimler, LG'nin artık konsept aşamasından çıktığını gösteriyor.

