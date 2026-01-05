LG, ev işlerine odaklanan insansı robotu CLOiD'i tanıttı

CLOiD, yalnızca süpürme veya paspas gibi tekil işlere odaklanan mevcut ev robotlarından ayrılıyor. LG'ye göre robot, buzdolabından süt alma, fırına yiyecek yerleştirme, çamaşır katlama, kirli bulaşıkları makineye dizme ve yemek servisi gibi daha karmaşık ev işlerini yerine getirebiliyor. Bu görevlerin büyük bölümü, görsel algılama ve yapay zekâ destekli karar mekanizmaları üzerinden yürütülüyor.
LG, CLOiD'i doğrudan bir "ev asistanı" olarak konumlandırıyor. CLOiD'in ne zaman satışa çıkacağı ve hangi fiyat aralığında konumlanacağı henüz netleşmiş değil. Ancak CES 2026'daki canlı gösterimler, LG'nin artık konsept aşamasından çıktığını gösteriyor.