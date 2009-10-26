LG ilk i7'li dizüstü bilgisayarını gün yüzüne çıkardı: X-Note R590

Tam Boyutta Gör

Intel'in mobil i7 işlemcilerini tanıtmasının ardından, firmalarda i7'li dizüstü modellerini kullanıcıya sunmaya devam ediyor. Güney Kore merkezli dünyanın önde gelen tüketici elektroniği firmalarından LG'de dizüstü bilgisayar ailesinin ilk mobil i7 işlemcili üyesi X-Note R590 "Aion" duyurdu.

1.73GHz (820QM) ve ya 1.6GHz'lik (720QM) i7 işlemciden güç alan R590, 1GB'lık Nvidia GeForce GT 230 grafik işlemcisiyle geliyor. Düşük saat hızına sahip versiyonunda 2GB bellek ve 320GB'lık sabit disk kullanılan R590'ın bir üst modelinde ise 4GB bellek ve 500GB'lık sabit disk kullanılmış 1600x900 piksel çözünürlüğünü destekleyen 15.6 inçlik LED ekrana sahip olan cihazın bünyesinde 6 hücreli batarya ve Super Multi DVD yazıcısı bulunuyor. Xnote R590'da işletim sistemi olaraksa geçtiğimiz hafta kullanıcıya sunulan Windows 7 Home Premium tercih edilmiş.

Xnote R590'ın i7-820QM işlemcili modeli Kore'de yaklaşık 2,100 dolardan satışa sunulurken, i7-720QM işlemcili alt modeli Kasım ayı içersinde yaklaşık 1,700 dolardan raflardaki yerini alacak.

Tam Boyutta Gör