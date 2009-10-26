Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG ilk i7'li dizüstü bilgisayarını gün yüzüne çıkardı: X-Note R590

9 yıl
31,9b
1
19
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

LG ilk i7'li dizüstü bilgisayarını gün yüzüne çıkardı: X-Note R590
Tam Boyutta Gör

Intel'in mobil i7 işlemcilerini tanıtmasının ardından, firmalarda i7'li dizüstü modellerini kullanıcıya sunmaya devam ediyor. Güney Kore merkezli dünyanın önde gelen tüketici elektroniği firmalarından LG'de dizüstü bilgisayar ailesinin ilk mobil i7 işlemcili üyesi X-Note R590 "Aion" duyurdu.

1.73GHz (820QM) ve ya 1.6GHz'lik (720QM) i7 işlemciden güç alan R590, 1GB'lık Nvidia GeForce GT 230 grafik işlemcisiyle geliyor. Düşük saat hızına sahip versiyonunda 2GB bellek ve 320GB'lık sabit disk kullanılan R590'ın bir üst modelinde ise 4GB bellek ve 500GB'lık sabit disk kullanılmış 1600x900 piksel çözünürlüğünü destekleyen 15.6 inçlik LED ekrana sahip olan cihazın bünyesinde 6 hücreli batarya ve Super Multi DVD yazıcısı bulunuyor. Xnote R590'da işletim sistemi olaraksa geçtiğimiz hafta kullanıcıya sunulan Windows 7 Home Premium tercih edilmiş.

Xnote R590'ın i7-820QM işlemcili modeli Kore'de yaklaşık 2,100 dolardan satışa sunulurken, i7-720QM işlemcili alt modeli Kasım ayı içersinde yaklaşık 1,700 dolardan raflardaki yerini alacak.

LG ilk i7'li dizüstü bilgisayarını gün yüzüne çıkardı: X-Note R590
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
coskunksk 9 yıl
i7 serileri benim bildiğim kadarıyla 4 çekirdekli ve bu seirleri p8700 ve t9600 gibi serilerle karşılaştırmak ne akdar normal?? 2çekirdek ile 4 çekirdek arasındaki performans ne kadar önemli veya değil?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hakan 9 yıl
Vatan Bilgisayar stoklarına i7-820qm işlemcili modeli gelmiş, fiyatı an itibariyle 2253 TL.
Başlıktaki fiyata göre uygun, ancak gt230m ekran kartıyla ne kadar tercih edilir bilinmez.
Tık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kimmerya 9 yıl
Arkadaşlar bir soru sorcam. Laptop almayı düşünüyorum. Aşağıda üç modeli uygum buldum ama kafam karıştı.

Casper rakiplerine oranla aynı malı çok ucuza satıyor ama yorumlardan gördüğüm kadarı ile malzeme kalitesizmiş, buna rağmen Casper alınırmı? Casper kullananlar memnunmu ısınma sorunu vs varmı. Fiyatı 1800 tl civarı.

LG aklıma en yatan laptop. Ama tek kusuru ekran kartı zayıf. Gerçi ben oyun için almıyorum ama HD film falan izliyorum. Birde LG laptoplar iyimidir hiç bir fikrim yok. Hiç kullananda görmedim çevremde. Fiyatı 2300 tl civarı.

ASUS aşağı yukarı LG ile aynı. İşlemcisi bir alt model ama ekran kartı süper DX11 destekliyor. Dediğim gibi oyun oynamıyorum pek. Ama ACER içinde bir fikrim yok iyimi kötümü. Fiyatı 2400 tl civarı.

Siz yukardaki 3 modelden hangisini tavsiye edersiniz. Ayrıca aşağı yukarı alcağım model belli. I7 olsun istiyorum işlemci. Başka bana tavsiye edeceğiniz bir model varmı?


vatanbilgisayar.com/...


vatanbilgisayar.com/...

vatanbilgisayar.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdivleli 9 yıl
Oyunu gibi Notebooğu da patlamasın da Aionun :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deepestlove 9 yıl
artık 1920*1080 Ekran - 500 GB DISK - 4GB RAM standart olmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mertcan. 9 yıl
Çok keskin hatlara sahip ve hoş bir görünümü var fakat o paraya bunu alır mıyım o konuda uzun uzun düşünürüm gibime geliyor , nedense pek ısınamadım.
tarantula26 , düşük saat hızına sahip versiyonunda 2GB bellek ve 320GB'lık sabit disk kullanılan R590'ın bir üst modelinde ise 4GB bellek ve 500GB'lık sabit disk kullanılmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tarantula26 9 yıl
Bu Bilgisayarlar kaç Ram
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
GT240'lı dizüstüler var, P8800 işlemcili, T9600 işlemcili. Daha uygun fiyatlı haliyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 9 yıl
i7 olduğundan kaynaklanıyor fiyat farkı sanırım.ilk olma özelliği taşıyınca olan kullanıcıya oluyor.Acer da çok çok daha iyi leptoplar 1000-1500 TL arasında satış yapılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
slapert 9 yıl
6 hücreli pil yetmez ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sft67 9 yıl
o paraya değmez bu ürün..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isimbulamadim 9 yıl
@cem.petek ;
GT230M, HD 4650 Mobility'den az daha yavaş bir ekran kartı. Genelde 1366*768 çözünürlüğüne sahip ekranlarda HD4650 kullanılırken, LG'nin 1600*900 çözünürlüğündeki bir ekranda GT230M kullanması çok kötü olmuş diyebilirim. İşlemci olarak da i7'lerle donatılmış bir laptopa bu ekran kartı hiç yakışmamış açıkçası. GTS 250M veya 260M'lerden birisi kullanılsaymış çok daha iyi olurmuş. Yazık olmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
31919 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Pro Evolution Soccer 2010 İnceleme Videosu 9 yıl Acer Ferrari One; Dünyanın en hızlı Netbook'u 9 yıl MSI X-Slim X600 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim