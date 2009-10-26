LG ilk i7'li dizüstü bilgisayarını gün yüzüne çıkardı: X-Note R590

Intel'in mobil i7 işlemcilerini tanıtmasının ardından, firmalarda i7'li dizüstü modellerini kullanıcıya sunmaya devam ediyor. Güney Kore merkezli dünyanın önde gelen tüketici elektroniği firmalarından LG'de dizüstü bilgisayar ailesinin ilk mobil i7 işlemcili üyesi X-Note R590 "Aion" duyurdu.
1.73GHz (820QM) ve ya 1.6GHz'lik (720QM) i7 işlemciden güç alan R590, 1GB'lık Nvidia GeForce GT 230 grafik işlemcisiyle geliyor. Düşük saat hızına sahip versiyonunda 2GB bellek ve 320GB'lık sabit disk kullanılan R590'ın bir üst modelinde ise 4GB bellek ve 500GB'lık sabit disk kullanılmış 1600x900 piksel çözünürlüğünü destekleyen 15.6 inçlik LED ekrana sahip olan cihazın bünyesinde 6 hücreli batarya ve Super Multi DVD yazıcısı bulunuyor. Xnote R590'da işletim sistemi olaraksa geçtiğimiz hafta kullanıcıya sunulan Windows 7 Home Premium tercih edilmiş.
Xnote R590'ın i7-820QM işlemcili modeli Kore'de yaklaşık 2,100 dolardan satışa sunulurken, i7-720QM işlemcili alt modeli Kasım ayı içersinde yaklaşık 1,700 dolardan raflardaki yerini alacak.
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Başlıktaki fiyata göre uygun, ancak gt230m ekran kartıyla ne kadar tercih edilir bilinmez.
Tık.
Casper rakiplerine oranla aynı malı çok ucuza satıyor ama yorumlardan gördüğüm kadarı ile malzeme kalitesizmiş, buna rağmen Casper alınırmı? Casper kullananlar memnunmu ısınma sorunu vs varmı. Fiyatı 1800 tl civarı.
LG aklıma en yatan laptop. Ama tek kusuru ekran kartı zayıf. Gerçi ben oyun için almıyorum ama HD film falan izliyorum. Birde LG laptoplar iyimidir hiç bir fikrim yok. Hiç kullananda görmedim çevremde. Fiyatı 2300 tl civarı.
ASUS aşağı yukarı LG ile aynı. İşlemcisi bir alt model ama ekran kartı süper DX11 destekliyor. Dediğim gibi oyun oynamıyorum pek. Ama ACER içinde bir fikrim yok iyimi kötümü. Fiyatı 2400 tl civarı.
Siz yukardaki 3 modelden hangisini tavsiye edersiniz. Ayrıca aşağı yukarı alcağım model belli. I7 olsun istiyorum işlemci. Başka bana tavsiye edeceğiniz bir model varmı?
vatanbilgisayar.com/...
vatanbilgisayar.com/...
vatanbilgisayar.com/...
tarantula26 , düşük saat hızına sahip versiyonunda 2GB bellek ve 320GB'lık sabit disk kullanılan R590'ın bir üst modelinde ise 4GB bellek ve 500GB'lık sabit disk kullanılmış.
GT230M, HD 4650 Mobility'den az daha yavaş bir ekran kartı. Genelde 1366*768 çözünürlüğüne sahip ekranlarda HD4650 kullanılırken, LG'nin 1600*900 çözünürlüğündeki bir ekranda GT230M kullanması çok kötü olmuş diyebilirim. İşlemci olarak da i7'lerle donatılmış bir laptopa bu ekran kartı hiç yakışmamış açıkçası. GTS 250M veya 260M'lerden birisi kullanılsaymış çok daha iyi olurmuş. Yazık olmuş...