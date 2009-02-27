LG, Japonya pazarı için üç yeni Full HD LCD monitörünü duyurdu

Gün geçmesin ki büyük LCD üreticileri yeni geliştirdikleri ürünlerini gün yüzüne çıkarmasın. LG bugün, W2253V-PF, W2453V-PF ve W2753V-PF olmak üzere üç farklı LCD monitörünü Japonya pazarı için duyurdu.
Sırasıyla 22 inç (~55.88 cm), 24 inç (~60.96 cm) ve 27 inç (~68.58 cm) ekrana sahip şLCD'ler Full HD (1920x1080 piksel) çözünürlük, 300 cd/m2 parlaklık, 2 ms griden griye tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı (50.000:1 Digital Fine Contrast) gibi iddialı özellikler vaadediyor ve 16.7 milyon renk görüntüleyebiliyor. 170 derece yatay, 160 derece dikey görüş açısı sunan LCD'lerde D-Sub, DVI-D ve HDMI girişlerine yer verilmiş
Ekran parlaklığını ortamdaki ışık miktarına göre ayarlayabilen W2253V-PF, W2453V-PF ve W2753V-PF modellerinin ne zaman ve hangi fiyat aralığında piyasaya sürüleceği henüz kesinlik kazanmadı.
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W2253V-PF: 225$
W2453V-PF: 266$
W2753V-PF: 358$
fıyatlarda fena degıl
ve formatı ise 16;10,bunlar Standard FULLHD değeri değildir,dolayısıyla
dünyada ilk FULLHD bu tip yine klasik ama yeni nesil Modül kesimi ile
bunu AUO çıkarmıştı(1920X1080pixel/16;9 formatlı),Mitsubishi/BenQ/Dell/Viewsonic v.s gibi Monitör
üretenlerde bu modülleri alıp,ilk örneklerini satışa çıkardılar,sanırım BenQ
da TR piyasası için bir model getirmişti(DVI/HDMI portları olmayan sadece VGA
olan)
LGE ise bildiğim kadarıyla böyle bir Modül henüz üretmedi!!!
AUO Modül olabilir,çünkü şuanda sadece AUO Modüllü olarak bir çok üreticiden
bunlar TN olarak piyasalara çıkıyor!
Burada amaç Gamer lar değildir!!!
Artık Monitörlerde çok ciddi rakip olmuşlardır normal TFT-LCD TV lere! özellikle FULLHD uygulamalar için böyle bir ebat+format gerekiyor
Selamlar
Diğer başka yeni kristal ayaklı bir tasarımlı modelini de ,kusurumuza bakmasın ama, Samsung'dan esinlenmiş.
Batuist, yanlis biliyorsun. Standartlasmis HD cozunurlugu 1920*1080dir. BLU RAY, PS3 ve FULL HD yayin tumu 1080p olup, bu tur uygulamalarda oran da 16:9 dur.
Senin bahsettigin cozunurluk monitorde bilgisayar masaustu icin uygun bir cozunurluk.
Gri den Griye geçiş süresi demek
Ama Samsungdan Esinlenmemişte Samsung'un T Serisinin Formatının %90 aynısını yaratmıs Zaten ....
W2253V-PF: lg.com.cn/...
W2453V-PF: jp.lge.com/...
W2753V-PF: lg.com.cn/...