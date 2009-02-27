LG, Japonya pazarı için üç yeni Full HD LCD monitörünü duyurdu

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Gün geçmesin ki büyük LCD üreticileri yeni geliştirdikleri ürünlerini gün yüzüne çıkarmasın. LG bugün, W2253V-PF, W2453V-PF ve W2753V-PF olmak üzere üç farklı LCD monitörünü Japonya pazarı için duyurdu.

Sırasıyla 22 inç (~55.88 cm), 24 inç (~60.96 cm) ve 27 inç (~68.58 cm) ekrana sahip şLCD'ler Full HD (1920x1080 piksel) çözünürlük, 300 cd/m2 parlaklık, 2 ms griden griye tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı (50.000:1 Digital Fine Contrast) gibi iddialı özellikler vaadediyor ve 16.7 milyon renk görüntüleyebiliyor. 170 derece yatay, 160 derece dikey görüş açısı sunan LCD'lerde D-Sub, DVI-D ve HDMI girişlerine yer verilmiş

Ekran parlaklığını ortamdaki ışık miktarına göre ayarlayabilen W2253V-PF, W2453V-PF ve W2753V-PF modellerinin ne zaman ve hangi fiyat aralığında piyasaya sürüleceği henüz kesinlik kazanmadı.