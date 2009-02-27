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LG, Japonya pazarı için üç yeni Full HD LCD monitörünü duyurdu

10 yıl
13,4b
1
21
Diğer
knight
Haber Editörü
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LG, Japonya pazarı için üç yeni Full HD LCD monitörünü duyurdu
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LG, Japonya pazarı için üç yeni Full HD LCD monitörünü duyurdu
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Gün geçmesin ki büyük LCD üreticileri yeni geliştirdikleri ürünlerini gün yüzüne çıkarmasın. LG bugün, W2253V-PF, W2453V-PF ve W2753V-PF olmak üzere üç farklı LCD monitörünü Japonya pazarı için duyurdu.

Sırasıyla 22 inç (~55.88 cm), 24 inç (~60.96 cm) ve 27 inç (~68.58 cm) ekrana sahip şLCD'ler Full HD (1920x1080 piksel) çözünürlük, 300 cd/m2 parlaklık, 2 ms griden griye tepki süresi, 1000:1 kontrast oranı (50.000:1 Digital Fine Contrast) gibi iddialı özellikler vaadediyor ve 16.7 milyon renk görüntüleyebiliyor. 170 derece yatay, 160 derece dikey görüş açısı sunan LCD'lerde D-Sub, DVI-D ve HDMI girişlerine yer verilmiş

Ekran parlaklığını ortamdaki ışık miktarına göre ayarlayabilen W2253V-PF, W2453V-PF ve W2753V-PF modellerinin ne zaman ve hangi fiyat aralığında piyasaya sürüleceği henüz kesinlik kazanmadı.

 


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..Knight.. 10 yıl
Fiyat tahminleri gelmeye başlamış.

W2253V-PF: 225$
W2453V-PF: 266$
W2753V-PF: 358$


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muratalagoz 10 yıl
Ne Kadar Güzel Görünsede Malzeme Kalitesi Cok Kötü Lg alan bin pişman ama ne yazıktır ki lcd paneli üreten sayılı firmalardan bitanesi. vestel bile lg den aliyor
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einhander 10 yıl

Orjinalden alıntı: ..Knight..

Fiyat tahminleri gelmeye başlamış.

W2253V-PF: 225$
W2453V-PF: 266$
W2753V-PF: 358$






fıyatlarda fena degıl
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justbejust 10 yıl
LG'nin Full HD konusunda Samsung'a karşı atılım içinde olduğunu görüyoruz.
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albani 10 yıl
Bugüne kadarki klasik Monitör ünitelerinde pixel değeri 1920X1200 idi
ve formatı ise 16;10,bunlar Standard FULLHD değeri değildir,dolayısıyla
dünyada ilk FULLHD bu tip yine klasik ama yeni nesil Modül kesimi ile
bunu AUO çıkarmıştı(1920X1080pixel/16;9 formatlı),Mitsubishi/BenQ/Dell/Viewsonic v.s gibi Monitör
üretenlerde bu modülleri alıp,ilk örneklerini satışa çıkardılar,sanırım BenQ
da TR piyasası için bir model getirmişti(DVI/HDMI portları olmayan sadece VGA
olan)
LGE ise bildiğim kadarıyla böyle bir Modül henüz üretmedi!!!
AUO Modül olabilir,çünkü şuanda sadece AUO Modüllü olarak bir çok üreticiden
bunlar TN olarak piyasalara çıkıyor!
Burada amaç Gamer lar değildir!!!
Artık Monitörlerde çok ciddi rakip olmuşlardır normal TFT-LCD TV lere! özellikle FULLHD uygulamalar için böyle bir ebat+format gerekiyor
Selamlar
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komrad 10 yıl
yahu bende lg ile samsung arasında kalmışken tam da olmadı şimdi
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Mickcasey 10 yıl
hd de goruntu 1920 1080 dır arkadasım 1920 1200 masaustu goruntu cozunurlugudur ole bır standart yoktur 1080p den sonra 1440p gelır
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Batuist 10 yıl
ne kadar gıcık bir çözünürlük değerleri var.. şimdi bu 1920x1080 hangi formata uyacak?? blu ray ? PS3? HD DVD?? Full HD yayın??? çünkü standart 1920x1200 olması lazım.. o zaman bütün görüntülerde ekstra görüntüyü ekrana sığdırmak için işlem yapılacak.. Bütün full HD yayınlar 1920x1200 iken bu ne şimdi anlamadım... yeni bir standart çıktı da biz mi bilmiyoruz..
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Huhukomsu 10 yıl
LG Samsung tasarımlarından biraz esinlenmiş galiba.

Diğer başka yeni kristal ayaklı bir tasarımlı modelini de ,kusurumuza bakmasın ama, Samsung'dan esinlenmiş.
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ignorant 10 yıl

Orjinalden alıntı: Batuist

ne kadar gıcık bir çözünürlük değerleri var.. şimdi bu 1920x1080 hangi formata uyacak?? blu ray ? PS3? HD DVD?? Full HD yayın??? çünkü standart 1920x1200 olması lazım.. o zaman bütün görüntülerde ekstra görüntüyü ekrana sığdırmak için işlem yapılacak.. Bütün full HD yayınlar 1920x1200 iken bu ne şimdi anlamadım... yeni bir standart çıktı da biz mi bilmiyoruz..




Batuist, yanlis biliyorsun. Standartlasmis HD cozunurlugu 1920*1080dir. BLU RAY, PS3 ve FULL HD yayin tumu 1080p olup, bu tur uygulamalarda oran da 16:9 dur.
Senin bahsettigin cozunurluk monitorde bilgisayar masaustu icin uygun bir cozunurluk.
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StreamRolleR 10 yıl
griden tepkime süresi ne demek bnm predatorda da 2ms gray to gray bir iizza edebilirmi ?
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albatr10 10 yıl

Orjinalden alıntı: StreamRolleR

griden tepkime süresi ne demek bnm predatorda da 2ms gray to gray bir iizza edebilirmi ?

Gri den Griye geçiş süresi demek




Ama Samsungdan Esinlenmemişte Samsung'un T Serisinin Formatının %90 aynısını yaratmıs Zaten ....
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00x men00 10 yıl
şık bir tasarımı var güzel
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..Knight.. 10 yıl
Daha detaylı bilgi için:

W2253V-PF: lg.com.cn/...

W2453V-PF: jp.lge.com/...

W2753V-PF: lg.com.cn/...
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