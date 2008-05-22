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LG L206WU-WF 20" LCD monitör video inceleme

11 yıl
49,5b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu gün HDMI ve Display port gibi popüler görüntü aktarım teknolojileri konuşuladursun bir diğer bilgisayardan monitöre görüntü aktarım yolu da USB. Display Link isimli teknoloji ile bir PC'ye USB üzerinden 6 monitör bağlanabiliyor.

Bu videomuzda Display Link desteği ve Pivod modu gibi ilgi çekici özelliklere sahip olan LG L206WU-WF 20" LCD monitörü inceliyoruz.


http://www.lge.com
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hayati54 10 yıl
benim mesajım şu bu monitörü aldık diyelim kullanıyoruz zamanla arkadaki yükseklik ayağı deforme olup düşme yapmasın vantilatörlerdeki gibi sıkıştırma varmı? yada içine yay gibi bir madde koyulmuşmu bunuda açıklariseniz sevinirim ?
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hasanmustafa06 10 yıl
bizim teşhire koyduğumuz monitörü günde
40 50 kişiye gösteriyorum en az 500 defa
yukarı aşaği yapmşizdır ama gevşeme göremedim
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SVSTRGMR 10 yıl
saç olmuş :)

monitör fiyatına göre süper...


oyun için alacağım bu arada
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biricikömer 10 yıl
Bu modelden aldım geçen gün mecidiyeköyden gayet memnunum.Fiyatıda kampanyalı 279 ytl.
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firatciftci2008 10 yıl
saç olmamış ):
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korayba 10 yıl
çok güzel video, açıklama için teşekürler.
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Chosen 11 yıl
güzel bir inceleme teşekkürler :)
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muratsen87 11 yıl
inceleme için teşekkürler
20'' böyle bir monitör için bence az olmuş 22'' olsa daha iyi olurmuş
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max975 11 yıl
güzel bir monitör ama teknik açıdan diğerlerinden bir farkı yok ve benim için yüksekliğin hiç önemi yok keşke teknik özellikleri daha iyi olsaydı
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