LG L206WU-WF 20" LCD monitör video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Bu gün HDMI ve Display port gibi popüler görüntü aktarım teknolojileri konuşuladursun bir diğer bilgisayardan monitöre görüntü aktarım yolu da USB. Display Link isimli teknoloji ile bir PC'ye USB üzerinden 6 monitör bağlanabiliyor.
Bu videomuzda Display Link desteği ve Pivod modu gibi ilgi çekici özelliklere sahip olan LG L206WU-WF 20" LCD monitörü inceliyoruz.
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yukarı aşaği yapmşizdır ama gevşeme göremedim
monitör fiyatına göre süper...
oyun için alacağım bu arada