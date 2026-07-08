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    Bazı Alienware ve LG monitörler Windows'a izinsiz reklam yazılımı yükleyebiliyor

    LG ve Alienware marka bazı monitörlerin Microsoft Store üzerinden kullanıcı onayı olmadan uygulama yüklediği ortaya çıktı. Yazılım, sistemlerde McAfee reklamlarını tetikleyebiliyor.

    LG monitörler Windows'a izinsiz reklam yazılımı yüklüyor Tam Boyutta Gör
    LG ve Alienware marka bazı monitörlerin, Windows'a bağlandıklarında kullanıcının onayı olmadan Microsoft Store ve Windows Update üzerinden uygulama yüklediği ortaya çıktı. Söz konusu uygulamanın bazı sistemlerde McAfee reklam pencerelerini tetiklediği tespit edildi.

    Uygulama otomatik yükleniyor

    Olay ilk olarak Reddit'te "Mags_Smash" adlı bir kullanıcının paylaşımıyla gündeme geldi. Bilgisayarında McAfee antivirüsünü hiç kurmamış olmasına rağmen reklam bildirimleri almaya başlayan kullanıcı, yaptığı inceleme sonucunda sorunun yeni satın aldığı LG monitörden kaynaklandığını belirledi.

    Paylaşılan bilgilere göre kullanıcı, bir LG UltraGear 27GP83B ve iki adet LG 27GN800 monitörü bilgisayarına bağladıktan sonra sistemine "LG Monitor App Installer" adlı bir uygulamanın otomatik olarak yüklendiğini fark etti. Kurulumun Microsoft Store ve Windows Update aracılığıyla gerçekleştiği ifade edildi.

    Konunun gündeme gelmesinin ardından çok sayıda kullanıcı kendi sistemlerini kontrol ettiğinde benzer kurulumlarla karşılaştığını bildirdi. Ayrıca bazı kullanıcılar Dell ve Alienware monitörlerinde de aynı davranışın görüldüğünü aktardı.

    Kaldırmak kolay değil

    LG monitörler Windows'a izinsiz reklam yazılımı yüklüyor Tam Boyutta Gör
    Kullanıcıların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri ise LG Monitor App uygulamasının Microsoft Store üzerinden normal yöntemlerle kaldırılamaması oldu. Şu ana kadar gelişmiş sistem ayarlarına müdahale etmeden uygulanabilen tek yöntem, Ayarlar > Uygulamalar > Başlangıç bölümünden uygulamanın otomatik çalışmasını devre dışı bırakmak olarak öne çıkıyor. Ancak bu yöntem uygulamayı kaldırmıyor, yalnızca Windows açılışında çalışmasını engelliyor.

    Daha kalıcı çözüm isteyen kullanıcılar için iki farklı yöntem paylaşıldı. İlkinde gpedit.msc > Bilgisayar Yapılandırması > Yönetim Şablonları > Sistem > Aygıt Yükleme yolundaki, cihaz meta verileriyle ilişkili uygulamaların otomatik indirilmesini engelleyen ilke etkinleştiriliyor.

    Monitörlerin kullanıcı izni olmadan yazılım yüklemesi alışılmadık bir durum olarak değerlendirilse de istenmeyen reklamlar ve reklam destekli yazılımlar teknoloji dünyasında giderek daha yaygın hale geliyor. Son dönemde Amazon Prime ve YouTube TV daha fazla kullanıcıya atlanamayan reklamlar göstermeye başlarken Hisense televizyonlar giriş kaynağı değiştirilirken reklam göstermesi nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu.

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