LG’nin efsane Wallpaper OLED televizyonu geri döndü: Dünyanın en incesi!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör LG Electronics, CES 2026 kapsamında Las Vegas’ta düzenlediği etkinliğinde dünyanın en ince kablosuz OLED televizyonunu resmen sergiledi. LG OLED evo W6 adıyla duyurulan yeni model, yalnızca 9 milimetrelik gövde kalınlığı, kablosuz yüksek yenileme hızlı 4K aktarımı ve yansımasız ekran teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Tam anlamıyla duvara sıfır tasarım

LG’nin uzun süredir sürdürdüğü “televizyonu bir dekor öğesine dönüştürme” yaklaşımı, W6 modeliyle yeni bir noktaya ulaşıyor. Sadece 9 mm kalınlığa sahip olan OLED evo W6, duvara neredeyse tamamen sıfır şekilde monte edilecek biçimde tasarlandı. Kalınlığı yaklaşık olarak standart bir kurşun kaleme denk gelen televizyon, panel, ana kart, güç ünitesi ve hoparlörleri tek bir gövdede birleştiriyor.

Bu bütünleşik yapı sayesinde harici ses sistemlerine veya ekranın arkasında hacim oluşturan ek modüllere ihtiyaç duyulmuyor. LG, 2017 yılında tanıttığı “Wallpaper OLED” televizyon konseptini W6 ile böylece hem daha ince hem de tamamen bağımsız bir yapıya kavuşturmuş oldu.

Kayıpsız ve gecikmesiz kablosuz 4K görüntü

OLED evo W6’nın en dikkat çekici yeniliklerinden biri, kablosuz 4K video aktarımını 165 Hz’e kadar desteklemesi. LG, görüntü ve sesi aynı anda ileten bu sistemin herhangi bir fark edilir kalite kaybı veya gecikme olmadan çalıştığını vurguluyor. Bu seviye bir kablosuz performans, markanın OLED televizyonlarında ilk kez sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan harici cihazlar ise televizyonla doğrudan değil, kompakt bir ünite olan Zero Connect Box üzerinden bağlanıyor. Oyun konsolları, medya oynatıcılar ve diğer kaynaklar bu kutuya takılırken kutu ekranın uzağında konumlandırılabiliyor. Böylece televizyon çevresindeki kablo karmaşası ortadan kalkıyor.

Bununla birlikte W6 modelinde yer alan Hyper Radiant Color teknolojisi, üçüncü nesil Alpha 11 AI işlemci tarafından destekleniyor Şirket, bu işlemcide çift katmanlı yapay zeka destekli görüntü yükseltme sisteminin bulunduğunu ve nöral işlem biriminin önceki nesle kıyasla beş katın üzerinde daha güçlü olduğunu ifade ediyor.

Yeni panel yapısı sayesinde tepe parlaklık seviyesinin standart OLED televizyonlara göre neredeyse dört katına ulaştığı belirtiliyor. Buna ek olarak uygulanan Reflection-Free Premium yüzey kaplaması, ışığı dağıtmak yerine nötralize ederek ekran üzerindeki yansımaları büyük ölçüde azaltıyor.

LG, yeni modeliyle oyuncuları da unutmuyor. Televizyonda Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium, otomatik düşük gecikme modu ve 0,1 milisaniyelik tepki süresi desteği sunuluyor. Bu özellikler, hızlı tempolu oyunlarda ekran yırtılması ve giriş gecikmesini minimuma indirmeyi hedefliyor. Yazılım tarafında ise webOS platformu yapay zeka ile genişletilmiş durumda. Sisteme Google Gemini, mevcut Microsoft Copilot desteğinin yanına eklenerek sesli komutlar, arama ve içerik önerilerinde daha gelişmiş bir deneyim sunuyor.

LG OLED evo W6 Wallpaper TV, 77 inç ve 83 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla satışa sunulacak.

