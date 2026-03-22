LG, laptopların pil ömrünü uzatacak dünyanın ilk Oxide 1Hz panelini üretmeye başladı

Tam Boyutta Gör LG Display, kullanım ortamına bağlı olarak yenileme hızını 1 hertz (Hz) ila 120 Hz arasında ayarlayabilen LCD dizüstü bilgisayar panelinin seri üretimine başladığını duyurdu.

Samsung, maliyetleri düşürmek için Çinli OLED panellere yöneliyor 4 gün önce eklendi

LG Oxide 1Hz teknolojisi, %48'e kadar pil ömrü artışı sağlayacak

Adı belirtilmeyen Oxide materyal, elektrik yükünü daha uzun süre tutarak panelin yenileme hızını 120 Hz'den 1 Hz'ye kadar düşürmesine olanak tanıyor. Bu, güç tüketimini azaltarak daha uzun çalışma süresi sağlıyor.

LCD panellerde oxide kullanımı oldukça uzun zamandır mevcut. Bu tür panelleri üreten ilk büyük şirket, HDTV'ler için IGZO panelleri üreten Sharp Japan oldu. Bu paneller de geleneksel panellere kıyasla değişken yenileme hızları ve daha düşük güç tüketimi sunuyor. Bu tür paneller artık Sharp Aquos R10 gibi Japon akıllı telefonlarında ve bazı monitörlerde kullanılıyor. Çinli panel üreticisi BOE de, dizüstü bilgisayarlar için 500 Hz'e kadar ve akıllı telefonlar için 1 Hz'e kadar yenileme hızlarına sahip çeşitli oxide LCD paneller sunuyor.

LG, şu anda belirtilmeyen üst düzey Dell XPS dizüstü bilgisayarlar için oxide panellerini üretiyor, 2027’de de üretimi genişletecek. Şirkete göre, paneller normal LCD panellere kıyasla tek şarjda %48 daha fazla kullanım sağlıyor. Bu da güç tüketen yapay zeka uygulamaları kullananlar için iyi bir özellik. Bu güç tasarrufunu elde etmek için oxide LCD teknolojisinin geliştirilmesiyle eş zamanlı olarak ekran algoritmaları ve diğer panel teknolojilerinin de optimize edildiği belirtildi.

LG Display yetkilisi, “Oxide 1Hz panelinin başarılı bir şekilde seri üretimiyle birlikte, rakiplerimizle aramızdaki teknolojik farkı daha da açacak ve teknoloji odaklı bir şirket olarak konumumuzu daha da güçlendireceğiz” dedi.

