Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    LG, laptopların pil ömrünü uzatacak dünyanın ilk Oxide 1Hz panelini üretmeye başladı

    LG Display, yenileme hızını 1 Hz ila 120 Hz arasında ayarlayabilen LCD dizüstü bilgisayar panelinin seri üretimine başladığını duyurdu. Oxide 1Hz teknolojisi, laptopların pil ömrünü artıracak.

    LG Oxide 1Hz teknolojisine sahip LCD paneller üretimde Tam Boyutta Gör
    LG Display, kullanım ortamına bağlı olarak yenileme hızını 1 hertz (Hz) ila 120 Hz arasında ayarlayabilen LCD dizüstü bilgisayar panelinin seri üretimine başladığını duyurdu.

    LG Oxide 1Hz teknolojisi, %48'e kadar pil ömrü artışı sağlayacak

    Adı belirtilmeyen Oxide materyal, elektrik yükünü daha uzun süre tutarak panelin yenileme hızını 120 Hz'den 1 Hz'ye kadar düşürmesine olanak tanıyor. Bu, güç tüketimini azaltarak daha uzun çalışma süresi sağlıyor.

    LCD panellerde oxide kullanımı oldukça uzun zamandır mevcut. Bu tür panelleri üreten ilk büyük şirket, HDTV'ler için IGZO panelleri üreten Sharp Japan oldu. Bu paneller de geleneksel panellere kıyasla değişken yenileme hızları ve daha düşük güç tüketimi sunuyor. Bu tür paneller artık Sharp Aquos R10 gibi Japon akıllı telefonlarında ve bazı monitörlerde kullanılıyor. Çinli panel üreticisi BOE de, dizüstü bilgisayarlar için 500 Hz'e kadar ve akıllı telefonlar için 1 Hz'e kadar yenileme hızlarına sahip çeşitli oxide LCD paneller sunuyor.

    LG, şu anda belirtilmeyen üst düzey Dell XPS dizüstü bilgisayarlar için oxide panellerini üretiyor, 2027’de de üretimi genişletecek. Şirkete göre, paneller normal LCD panellere kıyasla tek şarjda %48 daha fazla kullanım sağlıyor. Bu da güç tüketen yapay zeka uygulamaları kullananlar için iyi bir özellik. Bu güç tasarrufunu elde etmek için oxide LCD teknolojisinin geliştirilmesiyle eş zamanlı olarak ekran algoritmaları ve diğer panel teknolojilerinin de optimize edildiği belirtildi.

    LG Display yetkilisi, “Oxide 1Hz panelinin başarılı bir şekilde seri üretimiyle birlikte, rakiplerimizle aramızdaki teknolojik farkı daha da açacak ve teknoloji odaklı bir şirket olarak konumumuzu daha da güçlendireceğiz” dedi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kurtlar vadisi ve pusu farkı cvt şanzıman hangi araçlarda var en çok iddaa tutturan yorumcu citroen c5 aircross yorumlar lehim pastası nasıl kullanılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    GIGABYTE GAMING A16
    GIGABYTE GAMING A16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum