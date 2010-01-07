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LG, Nokia'nın Booklet modeline meydan okuyor: İşte karşınızda X300

9 yıl
15,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG, Nokia'nın Booklet modeline meydan okuyor: İşte karşınızda X300
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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden LG, hazırladığı ultra-ince tasarımlı yeni netbook modeliyle Nokia Booklet'a meydan okuyor. Şık tasarımı, ince yapısı ve zengin özellikleriyle meraklı bakışları üzerine çeken X300 isimli taşınabilir bilgisayar, 970 gram ağırlığında ve 17.6mm kalınlığında. 11.6-inç LCD ekrana sahip olan ve 2GHz'de çalışan Atom işlemcisinden (ilk jenerasyon) güç alan LG X300, 2GB bellekle geliyor. Depolama için SSD sürücüye yer verilen bilgisayarda ekran kartı olaraksa yine Intel tarafından hazırlanan GMA 950 veya GMA500 IGP'sinin kullanılması bekleniyor.

Gelişmiş bağlantı özellikleriyle dikkat çeken LG X300, WiFi ve Bluetooth teknolojileriyle birlikte 3G desteği de sunuyor. Diğer özellikleri arasında 1.3MP entegre internet kamerası, Smart On hızlı erişim Linux ortamı, kişisel bilgi yönetim bilgilerinin masaüstü bilgisayarlar senkronizasyonunu otomatik olarak gerçekeştiren Smart POP isimli yazılıma da sahip. Bu yazılım sayesinde kullanıcıların cep telefonunu dokunmak zorunda olmadan gelen mesajları okuyabileceği hatta cevap yazabileceği belirtiliyor. 7 saate kadar pil ömrü sunacak G X300'ün önümüzdeki ay satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.

LG, Nokia'nın Booklet modeline meydan okuyor: İşte karşınızda X300
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sotoxs 9 yıl
bunu gerçekten beğendim tasarımı sade ve güzel ciddi. satmak istiyorsa düşük tutmalı. ama burada pahalı lüks ürünler daha kolay satılıyor diyorlar. mce07 katılıyorum 800 altı uygun olabilir
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deniz_sea 9 yıl
kağıt üstünde iyi diz üstünde nasıl olacak bakalım görücez
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darbelux 9 yıl
2GHZ Atom işlemci,
2 Gb bellek,
SSD HDD,

Daha çıkmadan özellikleri bile dudak uçuklatıyosa fiyatını düşünemiyorum bile..
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grafiker 9 yıl
birtürlü ısınamadım şu aletlere yahuu.
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devous 9 yıl
Eksigi yok fazlasi var, 4200 rpm hdd yerinde ssd kullanilmasi herhalde booklet 3g ye verilebilecek en iyi cevap. Yalniz power tusunun yeri biraz kotu, space tusunun ustune power tusu mu konur.
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umtyilmz 9 yıl
mükemmel ötesi bence

800 civarı olursa fiyatı düşünmeden alırım
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Mertcan. 9 yıl
Arkadaşlar ekran kartı düşük tutulmuş olabilir ama işlemcisi iyi gelecek herhalde , bu yüzden oyun vb. grafik gücü gerektirecek uygulamalardan çok taşınabilirlik , kullanışlılık özellikleriyle mobil yaşam için sunulmuş bir ürün zaten her netbook gibi , bence Nokia Booklet'lerden de bir eksiği yok.
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Hobar 9 yıl
şu flash animasyonlarda, hd videolarda kasım kasım kasılan uyuz gma lar yerine. nvidia tegra, ion ya da amd 780g gibi çipler kullınılsa tam istediğim gibi olacaklar ama intel grafikli cihaz 300 lira bile olsa almam. bi ara ferrari one almaya niyetlendim. hdmi portu yok. insan netbookundaki filmi lcd ye bağlayıp izlemek istese(ki benim için gerekli bir özellik)izleyemeyecek. çipi desteklediği halde xgp gibi gereksiz bir portu koyup hdmi ı koymayan acera da
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DH Misafiri 9 yıl
gma 950 berbat gerisi iyi cs 1.6yı bile 20 fps ile oynatıyor en azından dusuk oyunları oynatabilecek bir netbook onboard chipi takmaları lazım bu kadarda olmazki :(
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futbolmaniac 9 yıl
Gayet hoş olmuş bence ama fiyatı o kadarda hoş olmayacaktır :D
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