LG, Nokia'nın Booklet modeline meydan okuyor: İşte karşınızda X300

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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden LG, hazırladığı ultra-ince tasarımlı yeni netbook modeliyle Nokia Booklet'a meydan okuyor. Şık tasarımı, ince yapısı ve zengin özellikleriyle meraklı bakışları üzerine çeken X300 isimli taşınabilir bilgisayar, 970 gram ağırlığında ve 17.6mm kalınlığında. 11.6-inç LCD ekrana sahip olan ve 2GHz'de çalışan Atom işlemcisinden (ilk jenerasyon) güç alan LG X300, 2GB bellekle geliyor. Depolama için SSD sürücüye yer verilen bilgisayarda ekran kartı olaraksa yine Intel tarafından hazırlanan GMA 950 veya GMA500 IGP'sinin kullanılması bekleniyor.

Gelişmiş bağlantı özellikleriyle dikkat çeken LG X300, WiFi ve Bluetooth teknolojileriyle birlikte 3G desteği de sunuyor. Diğer özellikleri arasında 1.3MP entegre internet kamerası, Smart On hızlı erişim Linux ortamı, kişisel bilgi yönetim bilgilerinin masaüstü bilgisayarlar senkronizasyonunu otomatik olarak gerçekeştiren Smart POP isimli yazılıma da sahip. Bu yazılım sayesinde kullanıcıların cep telefonunu dokunmak zorunda olmadan gelen mesajları okuyabileceği hatta cevap yazabileceği belirtiliyor. 7 saate kadar pil ömrü sunacak G X300'ün önümüzdeki ay satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.

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