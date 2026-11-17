Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat LG, gelecekteki OLED monitörlerinde TCL CSOT’nin mürekkep püskürtmeli üretim teknolojisini kullanmayı düşünüyor. Malzeme israfını önleyen bu teknik, malzemeyi doğrudan ekrana püskürterek üretim maliyetlerini yüzde 30 azaltıyor. LG, bu sayede 2028 yılından itibaren çok daha verimli şekilde 5K ve 6K çözünürlüklü paneller üretmeyi hedefliyor. LG kendi FLiPP teknolojisi üzerinde de çalıştığı için nihai kararın ne olacağı henüz netleşmedi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör

LG Electronics, gelecekteki OLED monitörlerinde TCL CSOT tarafından geliştirilen mürekkep püskürtmeli (inkjet-printed) OLED üretim teknolojisini kullanmayı değerlendiriyor. Şirketin 2028-2029 döneminde 5K ve 6K çözünürlüklü OLED monitörler piyasaya sürmesi gündemde.

TCL CSOT'un teknolojisi değerlendiriliyor

ZDNET Korea'nın haberine göre LG Electronics temsilcisi, 13 Kasım'da Çin'de düzenlenen TCL CSOT DTC 2026 konferansında şirketin gelecek monitörlerine ilişkin planlarından bahsetti. Açıklamada LG'nin 2028-2029 döneminde piyasaya sürülmesi planlanan monitörlerde mürekkep püskürtmeli OLED teknolojisini kullanmayı değerlendirdiği belirtildi.

Bu kapsamda şirketin özellikle 5K ve 6K çözünürlüklü OLED panellerle ilgilendiği aktarılıyor. Henüz ticari ürünlere ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmasa da olası iş birliği, LG ile TCL CSOT arasındaki mevcut panel tedarik ilişkisini OLED monitörlere taşıyabilir.

Geleneksel OLED üretiminde ekranı oluşturan organik malzemeler ısıtılarak buharlaştırılıyor ve bir maske yardımıyla cam yüzeye aktarılıyor. Ancak bu işlem sırasında kullanılan malzemenin önemli bir kısmı boşa gidiyor.

Mürekkep püskürtmeli OLED teknolojisinde ise bu malzemeler doğrudan ekranın yüzeyine püskürtülüyor. Böylece malzeme kaybı azalırken üretim süreci daha verimli ve ekonomik hale gelebiliyor.

Sektör uzmanlarının tahminlerine göre bu yöntem, OLED panel üretim maliyetlerini yaklaşık yüzde 30 azaltabilir. Geleneksel yöntemde kullanılan malzemenin yaklaşık yüzde 80'inin üretim sırasında israf edilmesi, yeni teknolojinin maliyet avantajını ortaya koyan önemli etkenlerden biri.

TCL CSOT, 500 Hz OLED panellerini sergiledi

Mürekkep püskürtmeli OLED teknolojisi artık masaüstü monitörlerde de kendini göstermeye başladı. Ağustos ayında MSI ve TCL CSOT, bu teknolojiyi kullanan 27 inçlik 4K 120 Hz MSI Pro Max OLED 271UPJW12 modelini duyurdu.

Profesyonel kullanıma yönelik monitör, RGB şerit piksel dizilimine sahip OLED panel kullanıyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 99'unu kapsayan model, VESA DisplayHDR True Black 500 sertifikası taşıyor ve HDR içeriklerde 1.000 nit tepe parlaklığına ulaşabiliyor. Ancak monitörün ticari satış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı.

[bkzdh=212893

TCL CSOT, DTC 2026 etkinliğinde ayrıca 27 inç QHD çözünürlüklü 500 Hz mürekkep püskürtmeli OLED panelini sergiledi. Şirketin gösterdiği diğer ürün ise 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe ve 240 Hz yenileme hızına sahip 16 inçlik dizüstü bilgisayar paneli oldu.

Şirket, üretim kapasitesini artırmak için Çin'in Guangzhou kentindeki 8.6 nesil T8 OLED üretim hattına da yatırım yapıyor. Bu tesisin seri üretime 2027'nin dördüncü çeyreğinde başlaması planlanıyor. TCL CSOT ayrıca kendi TCL markası altında 700 Hz yenileme hızına ulaşabilecek mürekkep püskürtmeli OLED monitörler geliştirmeyi hedefliyor.

Öte yandan LG, TCL CSOT'un teknolojisine yönelmek zorunda değil. Şirket, mürekkep püskürtmeli OLED üretimine alternatif olarak kendi geliştirdiği FLiPP isimli üretim süreci üzerinde de çalışıyor. Bu nedenle LG'nin gelecekte kendi teknolojisini mi kullanacağı, TCL CSOT ile iş birliğine mi gideceği yoksa iki yöntemi birlikte mi değerlendireceği henüz belli değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

LG, OLED monitörlerinde TCL CSOT teknolojisini kullanabilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: