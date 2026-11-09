LG OLED televizyonlarda ekran çürümesi problemi ortaya çıktı

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Oynat LG OLED televizyonlarda "kenar çürümesi" adı verilen yeni bir ekran sorunu tespit edildi. RTINGS'in testlerinde, 2020-2022 arası üretilen LG WOLED panelli cihazların yüzde 87'sinde kenar kararması görüldü. Yetersiz yalıtım yüzünden panele nem girmesiyle oluşan bu arıza, aynı paneli kullanan Sony ve Vizio modellerinde de ortaya çıkıyor. İkinci el OLED TV alacakların ekran kenarlarını dikkatle incelemesi gerekiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör OLED televizyon satın almayı düşünen kullanıcıların en büyük endişelerinden biri olan ekran yanması, son yıllarda geliştirilen koruma teknolojileri sayesinde büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Ancak bu kez farklı bir panel sorunu gündeme geldi. Televizyon incelemeleriyle tanınan RTINGS, özellikle eski nesil LG WOLED panellerinde görülen ve "kenar çürümesi" olarak adlandırılan yeni bir soruna dikkat çekti.

RTINGS'in 18 bin saattir devam eden televizyon dayanıklılık testinde yer alan 16 LG televizyonun 14'ünde farklı seviyelerde kenar kararması tespit edildi. Bu da test grubundaki cihazların yüzde 87,5'inin bu sorundan etkilendiği anlamına geliyor. Etkilenen televizyonların tamamı 2020 ile 2022 yılları arasında üretilmiş modellerden oluşuyor.

LG WOLED panellerinde pikseller kenarlardan itibaren kararıyor

Kenar çürümesi olarak adlandırılan problemde ekranın kenarlarında bulunan pikseller zaman içerisinde kararmaya başlıyor. Sorun ilerledikçe kararan bölgeler genişleyerek ekranın çevresinde düzensiz, küf benzeri bir görüntü oluşturabiliyor. Bu durum, OLED panellerde zamanla ortaya çıkabilen klasik ekran yanmasından farklı bir arıza olarak değerlendiriliyor.

Araştırmacılar, sorunun kaynağının üretim aşamasındaki kirlenme veya panelin yeterince iyi yalıtılmaması olabileceğini düşünüyor. Yetersiz yalıtım nedeniyle panelin içerisine nem girmesi, zaman içerisinde ekran kenarlarındaki piksellerin bozulmasına yol açabiliyor.

Tam Boyutta Gör Sorunun görüldüğü modeller arasında LG OLED BX, CX, A1, B1, C1 ve B2 bulunuyor. Bununla birlikte problem yalnızca LG markalı televizyonlarla sınırlı değil. LG Display tarafından üretilen WOLED panelleri kullanan Sony A80J OLED, Sony A8H OLED ve 2020 model Vizio OLED televizyonlar da testlerde benzer belirtiler gösterdi.

RTINGS, test laboratuvarındaki televizyonların yanı sıra çalışanlarının kişisel televizyonlarında da benzer sorunlarla karşılaştığını belirtiyor. İnternette yapılan araştırmalarda farklı kullanıcıların da benzer şikayetler paylaştığı görülüyor. Hatta 2019 yılında üretilmiş bazı LG televizyonlarda da bu probleme rastlandığına yönelik bildirimler bulunuyor.

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OLED televizyon alacaklar için yeni bir endişe kaynağı

Test sonuçları oldukça dikkat çekici olsa da yüzde 87,5 oranının yalnızca incelenen 16 LG televizyonluk test grubunu temsil ettiğini belirtmek gerekiyor. Bu nedenle söz konusu oranın piyasadaki bütün LG OLED televizyonlara veya diğer üreticilerin OLED modellerine genellenmesi doğru olmayacaktır.

Şimdilik sorunun özellikle 2020-2022 döneminde üretilen LG WOLED panellerle ilişkilendirildiği görülüyor. Daha yeni nesil panellerin aynı problemi yaşayıp yaşamadığını ortaya koymak için uzun süreli kullanım testlerine ihtiyaç var.

OLED teknolojisinin ekran yanması konusundaki sorunları büyük ölçüde azaltılmış olsa da RTINGS'in bulguları, panel dayanıklılığının yalnızca burn-in üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini gösteriyor. Özellikle ikinci el OLED televizyon satın almayı düşünenlerin ekranın yalnızca ortasına değil, kenar bölgelerine de dikkat etmesi gerekiyor.

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LG OLED televizyonlarda ekran çürümesi problemi ortaya çıktı

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