    LG, otomobiller için gelişmiş bir ekran altı kamera geliştirdi: Telefonlarda da yer alabilir

    LG Innotek, CES 2026 fuarında yeni bir ekran altı kamera teknolojisi tanıtacak. Otomobiller için geliştirilen kamera, muadillerine göre çok daha yüksek görüntü kalitesi vadediyor.

    LG, otomobiller için gelişmiş bir ekran altı kamera geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Apple’ın kamera bileşenleri tedarikçilerinden biri olan LG Innotek, 6–9 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek CES 2026 fuarında yeni bir ekran altı kamera teknolojisi tanıtacak. Bu parçanın ilk etapta otomobiller için geliştirildiği belirtilse de, şirketin bu teknolojiyi ilerleyen dönemde akıllı telefonlara uyarlamasının önünde ciddi bir engel bulunmuyor. Özellikle de, Apple’ın tamamen çerçevesiz bir tasarım sunacağı söylenen iPhone 20 için oldukça cazip bir özelliğe sahip olması dikkat çekiyor.

    Yapay zeka ile normal kameralara eşdeğer görüntü kalitesi sunuyor

    Günümüzde kullanılan ekran altı kameralar, OLED panelin kameranın görüş alanını kısmen kapatması nedeniyle görüntü kalitesinde yaklaşık %30’a varan kayıplara yol açabiliyor. Ancak LG Innotek, bu sorunu yapay zeka tabanlı görüntü iyileştirme teknolojisiyle büyük ölçüde aştığını belirtiyor.

    Şirketin yeni çözümü; bulanıklık giderme, gürültü azaltma gibi çeşitli algoritmalar kullanarak bozulmuş görüntüyü gerçek zamanlı olarak düzeltiyor. LG Innotek’e göre bu sistemle elde edilen video kalitesi, ekran arkasında kamera olmayan sistemlerle çekilen görüntülerin %99’undan fazlasına eşdeğer.

    Ancak tanıtılan ekran altı kameranın çözünürlüğü 1.5 megapiksel ile sınırlı. Bu değer, bir akıllı telefon için yetersiz görünse de LG Innotek bunun bilinçli bir tercih olduğunu belirtiyor. Otomobillerde kullanılan kameraların, olası kazalar ve zorlu çevre koşulları nedeniyle daha yüksek dayanıklılığa sahip olması gerektiğinden, çözünürlük düşürülerek uzun ömür hedeflenmiş.

    Bu durum, LG Innotek’in aslında daha yüksek çözünürlüklü UDC’ler geliştirebilecek teknik altyapıya sahip olduğunu ve Apple isterse iPhone 20 için çok daha iddialı bir çözüm sunabileceğini gösteriyor.

    Apple’ın katlanabilir telefonu iPhone Fold’un da ekran altı kamera kullanacağına dair söylentiler bulunuyor. Bu nedenle, LG Innotek’in tanıttığı teknolojinin bu cihazın temelini oluşturup oluşturmayacağı merak konusu. Öte yandan Apple’ın iPhone 18 serisi için ekran altı Face ID teknolojisini test ettiği iddia ediliyor. Bu da önümüzdeki yıl tanıtılacak modellerde ön kameranın yalnızca küçük bir delik şeklinde kalabileceği ve tamamen çerçevesiz ekrana giden sürecin ilk adımlarının atılacağı anlamına geliyor.

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

