LG, oyunculara yönelik dünyanın en hızlı OLED monitörünü tanıttı

LG Display, Seul'deki K-Display 2025 fuarında dünyanın en hızlı OLED monitör panelini tanıttı. 27 inç QHD OLED panel, Dinamik Frekans ve Çözünürlük (DFR) teknolojisiyle standart modda 540 Hz, 720p çözünürlükte 720 Hz’e kadar yenileme hızı destekliyor. Bu, bir OLED ekranda şimdiye kadar ulaşılan en yüksek yenileme hızı.

520Hz QHD ile 720Hz HD mod arasında geçiş sağlıyor

Tam Boyutta Gör Yeni monitör, LG Display'in Primary RGB Tandem teknolojisini kullanan dördüncü nesil OLED serisinin bir parçası. Bu teknoloji, parlaklığı ve verimliliği artırmak için kırmızı, yeşil ve mavi alt pikselleri bağımsız katmanlar halinde birleştiriyor. 27 inç panel, %99,5 DCI-P3 renk kapsamı ve 1500 nit maksimum parlaklık sunarak görüntü kalitesinden ödün vermeden yüksek hızlı performansa ihtiyaç duyan rekabetçi oyuncular ve profesyonellere hitap ediyor.

83 inç OLED panel

Tam Boyutta Gör LG Display, fuarda dördüncü nesil Tandem OLED teknolojisini kullanan yeni 83 inç OLED panelini de sergiledi. Bu panel, şu anda tüketici OLED panelleri arasında en yüksek olan 4000 nit tepe parlaklığına ulaşıyor. LG, bu paneli önceki OLED nesillerine kıyasla gelişmiş görüntü kalitesi ve renk derinliğini göstermek için kullanıyor. Şirket ayrıca şu anda tüm OLED monitör panelleri arasında en yüksek çözünürlüğe (5120×2160 (5K2K) ulaşan 45 inç OLED paneli tanıttı.

LG Display ayrıca yeni otomotiv ekranlarını da tanıttı. Bunlar arasında; 57 inç Pillar-to-Pillar LCD ekran, 32.6 inç kaydırılabilir OLED ve yüksek parlaklığı düşük güç tüketimiyle birleştiren 14 inç Tandem ATO ekran ve gelecekteki araçlar için değiştirilebilir gizlilik moduna ve esnek jog dial ekranına sahip 47.8 inç LTPS LCD ekran yer alıyor.

