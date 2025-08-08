LG, oyunculara yönelik dünyanın en hızlı OLED monitörünü tanıttı

LG Display, Seul'deki K-Display 2025 fuarında dünyanın en hızlı OLED monitör panelini tanıttı. 27 inç QHD OLED panel, Dinamik Frekans ve Çözünürlük (DFR) teknolojisiyle standart modda 540 Hz, 720p çözünürlükte 720 Hz’e kadar yenileme hızı destekliyor. Bu, bir OLED ekranda şimdiye kadar ulaşılan en yüksek yenileme hızı.
520Hz QHD ile 720Hz HD mod arasında geçiş sağlıyor
83 inç OLED panel
LG Display ayrıca yeni otomotiv ekranlarını da tanıttı. Bunlar arasında; 57 inç Pillar-to-Pillar LCD ekran, 32.6 inç kaydırılabilir OLED ve yüksek parlaklığı düşük güç tüketimiyle birleştiren 14 inç Tandem ATO ekran ve gelecekteki araçlar için değiştirilebilir gizlilik moduna ve esnek jog dial ekranına sahip 47.8 inç LTPS LCD ekran yer alıyor.