    LG, gerçek RGB şerit pikselli dünyanın ilk 4K 240Hz OLED monitörünü tanıttı

    LG Display, CES 2026 fuarında RGB şerit piksel yapısına ve 240 Hz yenileme hızına sahip dünyanın ilk 27 inç 4K OLED monitörünü tanıtacağını duyurdu.                    

    LG, RGB şeritli dünyanın ilk 240 Hz 4K OLED monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    LG Display, CES 2026 fuarında RGB şerit piksel yapısına ve 240 Hz yenileme hızına sahip dünyanın ilk 27 inç 4K OLED monitörünü tanıtacağını duyurdu.

    Bu yeniliğin neden bu kadar önemli olduğunu anlamak için, alt piksel yapısının görüntü kalitesini nasıl etkilediğine bakmak gerekiyor. Her ekran pikselden oluşur ve her piksel de kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) alt piksellere sahiptir. LG’nin bugüne kadar kullandığı OLED panellerde ise parlaklığı artırmak için bu üçlüye ek olarak bir de beyaz alt piksel bulunuyordu.

    OLED teknolojisinin temel zorluklarından biri yüksek parlaklık üretimi. Organik pikseller uzun süre yüksek güçle çalıştırıldığında hızlı yıpranır ve yanma riski artar. LG, bu sorunu beyaz alt piksel ekleyerek aşmayı tercih etti. Ancak bu çözüm, renk doğruluğu açısından sorunlara yol açıyor. Beyaz alt piksel parlaklığı artırsa da, renklerin saflığını olumsuz etkiliyor ve renk hacmini düşürüyor. Bu nedenle Samsung’un QD-OLED panelleri genellikle daha iyi renk performansıyla öne çıkıyor. QD-OLED’de beyaz alt piksel bulunmuyor; bunun yerine mavi ışık kuantum noktalarından geçirilerek saf kırmızı ve yeşil elde ediliyor.

    Beyaz alt piksel kaldırılıyor

    LG, RGB şeritli dünyanın ilk 240 Hz 4K OLED monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    LG’nin yeni yaklaşımında beyaz alt piksel tamamen ortadan kaldırılıyor ve tekrar gerçek RGB yapısına dönülüyor. Bunun doğal sonucu olarak parlaklık önceki nesillere kıyasla düşüyor. LG bu panel için 1.000 nit tepe parlaklık ve 250 nit tam ekran parlaklık açıklıyor. Bu değerler, son Tandem OLED panellerde görülen 1.500 nit seviyesinin altında.

    Bir diğer kritik yenilik ise alt piksel diziliminin şekli. LG, alt pikselleri üçgen veya karmaşık düzenler yerine, LCD’lerde alışık olduğumuz şekilde yan yana dizilmiş bir şerit formunda yerleştiriyor. Önceki WOLED panellerde bu dizilim RGWB şeklindeydi ve beyaz alt piksel ortada bulunuyordu. Gerçek RGB şerit düzeni, özellikle metinlerde görülen renk saçılması ve kenar bozulmalarını ciddi biçimde azaltıyor. Yazı işleme motorları uzun süredir bu klasik düzene göre optimize edildiği için, bu yapı OLED’lerde okunabilirliği belirgin şekilde iyileştiriyor. QD-OLED gibi farklı geometriler ise bu konuda dezavantajlı olabiliyor.

    Aslında bu tür RGB şerit OLED paneller daha önce de vardı, ancak LG’nin de belirttiği gibi bunlar genellikle 60 Hz ile sınırlı niş ürünlerdi. 240 Hz gibi yüksek bir yenileme hızına ulaşılması, bu teknolojinin modern oyuncu monitörleri seviyesine taşındığını gösteriyor.

    Bu yeni monitör, LG Display’in 4. nesil panel ailesinin bir parçası olacak ve Tandem WOLED teknolojisini kullanacak. Buradaki “W” harfi, beyaz alt piksel anlamına gelmiyor. Bunun yerine çok katmanlı yapı, beyaza yakın bir ışık üretiyor ve bu ışık renk filtreleriyle gerçek RGB alt piksellere dönüştürülüyor.

    Sonuç olarak, 27 inç boyutta 4K çözünürlük, 240 Hz yenileme hızı, gerçek RGB şerit alt piksel dizilimi ve Tandem WOLED teknolojisinin birleşimi, bu paneli tam anlamıyla yeni nesil bir amiral gemisi haline getiriyor. Fiyat ve çıkış tarihiyle ilgili detayların CES 2026’da paylaşılması bekleniyor.

    Kaynakça https://news.lgdisplay.com/en/2025/12/lg-display-unveils-worlds-first-240hz-rgb-stripe-oled-panel/ https://www.tomshardware.com/monitors/lg-display-reveals-worlds-first-4k-240hz-oled-gaming-monitor-with-a-true-rgb-striped-subpixel-layout-new-panel-succeeds-woled-with-multi-stack-tandem-oled
