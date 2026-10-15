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    50 bin TL'lik LG soundbara DTS:X ve Google Cast güncellemeyle geliyor

    LG Electronics, ev sinema sistemi Sound Suite için H7 soundbara DTS:X ve Google Cast desteği ekleyen yazılım güncellemesi yayınladı. Güncelleme, kademeli olarak sunulacak.

    LG Sound Suite H7 soundbar DTS:X ve Google Cast geldi Tam Boyutta Gör
    LG Electronics, ev sinema sistemi Sound Suite H7 modeline DTS:X ve Google Cast özelliği getiren yazılım güncellemesi yayınladı. Güncelleme, kademeli olarak sunulacak.

    LG Sound Suite H7 soundbara gelecek yeni özellikler

    LG, Sound Suite H7 soundbar sistemine DTS:X ve Google Cast ekleyen, iki W7 subwoofer ile kuruluma olanak tanıyan ve hoparlör bağlantısını Wi-Fi 6GHz ağlar ve 5GHz DFS kanallarına genişleten bir yazılım güncellemesini sunmaya başladı.

    Güncellemeden önce H7, birçok Blu-ray disklerde kullanılan nesne tabanlı surround formatı olan DTS:X'i desteklemiyordu. LG, daha geniş kapsamlı ses uyumluluğu isteyen kişilerden gelen geri bildirimlere yanıt olarak formatı eklediklerini söyledi. H7'deki Google Cast desteği, kullanıcıların telefon, tablet ve bilgisayardaki Cast özellikli uygulamalardan müzik, podcast ve diğer içerikleri doğrudan Sound Suite'e aktarmalarına olanak tanıyacak.

    Sound Suite daha önce sistem başına bir W7 subwoofer destekliyordu. Kullanıcılar artık uyumlu konfigürasyonlarda iki subwoofer bağlayabileyecek. LG, ikinci subwooferın ekstra çıkıştan ziyade yerleştirme esnekliği için tasarlandığını ve daha büyük odalarda birden fazla oturma pozisyonunda bas tepkisinin eşitlenmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

    Kablosuz hoparlörler artık Wi-Fi 6 GHz ağlarında ve 5 GHz DFS kanallarında da çalışabiliyor. Dinamik Frekans Seçimi kanalları, radar sistemleriyle paylaşılan 5 GHz bandının parçalarıdır ve bunları kullanan yönlendiricilerin, radar tespit edildiğinde başka bir kanala geçmesi gerekir. LG, bu değişikliğin stereo ve çoklu hoparlör konfigürasyonlarını, yönlendiricileri bu bantları kullanan daha fazla hanenin kullanımına sunacağını söyledi.

    LG ayrıca uyumlu harici kaynak cihazlardan DTS:X oynatımı sağlamak üzere tasarlanmış bir ürün olan LG Media Connect Hub'ı geliştirdiklerini de onayladı. Şirket fiyat, çıkış tarihi veya desteklenen cihazlara ilişkin bir bilgi paylaşmadı.

    LG, yeni özelliklerin yazılım güncellemeleriyle geldiğini ve kullanılabilirlik, tarih ve desteklenen özelliklerin modele, ülkeye, modem uyumluluğuna ve yazılım sürümüne göre değiştiğini söylüyor. Güncelleme halihazırda bazı ülkelerdeki kullanıcılara ulaştı.

    CES 2026'da tanıtılmıştı, fiyatı 50 bin TL civarında

    LG Sound Suite, markanın Dolby Atmos FlexConnect üzerine kurulu ilk soundbar sistemi. Teknoloji, her hoparlörün odada nereye yerleştirildiğini algılayıp ses çıkışını buna göre ayarlıyor. Uyumlu 2025 ve 2026 LG premium TV'ler, soundbar olmadan FlexConnect hub'ı olarak da işlev görebiliyor. H7 soundbar Türkiye fiyatı 50.000 TL civarında.

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