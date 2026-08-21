LG StanbyME 2 Max Taşınabilir Ekran Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Taşınabilir televizyon pazarında Türkiye’de en çok ilgi gören modellerden biri olan LG StanbyME 2’nin büyük ekranlı versiyonu LG StanbyME 2 Max, Türkiye’de satışa sunuluyor. 32 inç 4K ekranıyla dikkat çeken LG StanbyME 2 Max, 49.999 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

LG StanbyME 2 Max fiyatı

LG StanbyME 2 Max Taşınabilir Ekran, lansman dönemine özel olarak 59.999 TL yerine 49.999 TL fiyatla ön siparişe sunuldu. Ön sipariş veren müşterilere 7 Eylül 2026 tarihinden itibaren gönderim yapılacak.

Tam Boyutta Gör

LG StanbyME 2 Max özellikleri

LG StanbyME 2 Max, serinin önceki modelinde olduğu gibi tekerlekli taşınabilir standı ve dahili bataryası sayesinde dilediğiniz her yerde TV izleme keyfi sunuyor. Prize bağlı olmadan evin her köşesinde, balkonda, kampta ve gittiğiniz her yerde dizi ve film izlemenize imkan tanıyor.

LG StanbyME 2 Max ile gelen en büyük yenilik ekran boyutunun büyümesi oldu. Serinin standart versiyonunda 27 inç boyutunda 2K ekran kullanılırken Max modelinde 32 inç boyutunda ve 4K UHD çözünürlüğünde ekran yer alıyor.

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Tam Boyutta Gör LG’nin yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojilerini destekleyen 3. Nesil Alfa 8 AI 4K İşlemci’nin kullanıldığı cihazda, AI Süper Yükseltme özelliği sayesinde düşük çözünürlüklü görüntüler yapay zeka ile 4K çözünürlüğüne yükseltiliyor. Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği ile görüntü ve ses iyileştirilerek daha sinematik deneyim sunuyor.

Dokunmatik ekran sayesinde StanbyME 2 Max'ı yalnızca televizyon olarak değil, aynı zamanda büyük bir tablet olarak da kullanabilirsiniz. Çizim yapabilir, web tarayıcıda, uygulamalarda ve oyunlarda dokunarak işlem yapabilirsiniz. Cihazın uzaktan kumandası ise televizyonun kenarına manyetik olarak tutturulabiliyor. Böylece kumandanın kaybolmasının da önüne geçiliyor. Döndürülebilir yapıdaki ekran hem dikey hem de yatay olarak kullanılabiliyor.

Büyüyen ekranla birlikte batarya kapasitesi de büyümüş ve böylelikle dahili batarya ile oynatma süresi korunmuş. 4 saate kadar kablosuz olarak içerik oynatabiliyor. Prizden uzakta 2 film, 2 futbol maçı veya 4 bölüm dizi izleyecek kadar kullanım sunuyor.

LG StanbyME 2 Max, webOS 26 işletim sistemiyle geliyor. Netflix, YouTube, HBO Max, Prime Video, Disney+, S Sport Plus, BeIN Connect, GeForce Now dahil olmak üzere popüler uygulamaların tamamına yakını bulunuyor.

LG TV’lerde olduğu gibi bu ekran da Google Cast ve Apple AirPlay’i destekliyor. Hem Android hem de Apple cihazlardan kablosuz olarak görüntü yansıtılabiliyor. Cihaz üzerindeki USB-C ve HDMI üzerinden kablolu görüntü aktarımını destekliyor. USB-C ile şarj oluyor. 100W hızındaki powerbank’e bağlayarak prizden uzakta izleme sürenizi artırabilirsiniz.

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LG StanbyME 2 Max Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı

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