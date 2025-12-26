LG, UltraGear evo 5K oyuncu monitörlerini tanıttı

39GX950B, 32 inçlik bir monitörün dikey görüntüleme yüksekliğini korurken yatay ekran alanını genişleten 1500R kavisli 21:9 ultra geniş bir panele sahip. 142 PPI piksel yoğunluğu sunuyor ve kontrollü vurgular ve derin siyah seviyeleri için VESA DisplayHDR True Black 500 sertifikasına sahip.
27 inç LG UltraGear evo GM9 (27GM950B)
Monitör, 39GX950B ile aynı cihaz içi yapay zeka özelliklerini destekliyor. Performans esnekliği için, 5K çözünürlükte 165Hz ve QHD'de 330Hz arasında geçiş yapmayı sağlayan Çift Modu destekliyor ve 1ms (GtG) tepki süresi sunuyor. VESA DisplayHDR 1000 sertifikalı ve 1.250 nit'e kadar parlaklık sunarak parlak ve karanlık sahnelerde hassas parlaklık kontrolünü destekliyor.
52 inç LG UltraGear evo G9 (52G930B)
LG, CES 2026'da UltraGear evo serisini iki deneyim alanında sergileyecek. Şirket, evo serisinin yanı sıra UltraGear GX7 (27GX790B) modelinin küresel satışının CES 2026'nın açılış gününde başlayacağını da paylaştı. Monitör, 27 inç QHD Primary RGB Tandem OLED ekrana, 540Hz yenileme hızına ve HD çözünürlükte 720Hz'e kadar çıkmayı sağlayan Çift Mod desteğine sahip.