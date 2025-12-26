Giriş
    LG, UltraGear evo 5K oyuncu monitörlerini tanıttı

    LG, yeni oyuncu monitörlerini tanıttı. LG UltraGear evo 5K gaming monitör, yüksek çözünürlüklü ekranlar, gelişmiş panel teknolojileriyle geliyor ve üç model içeriyor: 39GX950B, 27GM950B ve 52G930B.

    LG UltraGear evo 5K oyuncu monitörleri tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    LG UltraGear evo serisi, LG'nin yeni geliştirdiği cihaz içi yapay zeka çözümünü sunuyor. Sistem, GPU yükseltmelerine gerek kalmadan düşük çözünürlüklü içeriği neredeyse 5K netliğe yükseltmek için tasarlanmış, dünyanın ilk yapay zeka destekli 5K upscaling özelliğini sağlıyor. Yapay zeka özellikleri arasında; 5K AI Upscaling, AI Scene Optimization ve AI Sound yer alıyor. Bu özellikler yalnızca cihaz içi yapay zeka donanımına sahip 39GX950B ve 27GM950B modellerinde mevcut.

    39 inç LG UltraGear evo GX9 (39GX950B)

    LG UltraGear evo GX9 (39GX950B) oyuncu monitörü özellikleri Tam Boyutta Gör
    39GX950B, LG'nin GX9 serisine dayanan 39 inçlik 5K2K OLED oyun monitörü. Cihaz içi yapay zeka çözümü ile içerik, panele ulaşmadan önce gerçek zamanlı olarak analiz ediliyor ve işleniyor; bu da netliği, görüntü dengesini ve ses çıkışını iyileştiriyor. Monitör, daha yüksek parlaklık, geliştirilmiş renk doğruluğu, uzatılmış panel ömrü, mükemmel siyahlar ve doğru renk üretimi sağlayan Primary RGB Tandem OLED teknolojisini kullanıyor. Monitör, 5K2K çözünürlükte 165Hz ile WFHD çözünürlükte 330Hz arasında geçiş yapmaya olanak tanıyan Çift Modu destekliyor ve ultra hızlı 0,03 ms (GtG) tepki süresine sahip.

    39GX950B, 32 inçlik bir monitörün dikey görüntüleme yüksekliğini korurken yatay ekran alanını genişleten 1500R kavisli 21:9 ultra geniş bir panele sahip. 142 PPI piksel yoğunluğu sunuyor ve kontrollü vurgular ve derin siyah seviyeleri için VESA DisplayHDR True Black 500 sertifikasına sahip.

    27 inç LG UltraGear evo GM9 (27GM950B)

    LG UltraGear evo GM9 (27GM950B) oyun monitörü özellikleri Tam Boyutta Gör
    27GM950B, ışık sızmasını önemli ölçüde azaltmak için tasarlanmış dünyanın ilk 27 inç 5K MiniLED oyuncu monitörü olarak konumlandırılıyor. Panel, 2.304 yerel karartma bölgesine sahip ve MiniLED arka aydınlatma ile ekran paneli arasındaki mesafeyi en aza indirmek için Zero Optical Distance mühendisliğini içeriyor.

    Monitör, 39GX950B ile aynı cihaz içi yapay zeka özelliklerini destekliyor. Performans esnekliği için, 5K çözünürlükte 165Hz ve QHD'de 330Hz arasında geçiş yapmayı sağlayan Çift Modu destekliyor ve 1ms (GtG) tepki süresi sunuyor. VESA DisplayHDR 1000 sertifikalı ve 1.250 nit'e kadar parlaklık sunarak parlak ve karanlık sahnelerde hassas parlaklık kontrolünü destekliyor.

    52 inç LG UltraGear evo G9 (52G930B)

    LG UltraGear evo G9 (52G930B) oyun monitörü özellikleri Tam Boyutta Gör
    UltraGear evo serisinin son üyesi 52G930B, 52 inçlik ekranıyla dünyanın en büyük 5K2K gaming monitörü. Panel, 240 Hz yenileme hızı sunuyor. Ekran, standart 42 inçlik 16:9 ekranın dikey yüksekliğini, yatay olarak 12:9 panoramik formata genişleterek, standart bir UHD monitörden %33 daha geniş bir çalışma alanı oluşturuyor. Ekran, kontrollü kontrast ve tutarlı renk çıkışını destekleyen VESA DisplayHDR 600 sertifikalı.

    LG, CES 2026'da UltraGear evo serisini iki deneyim alanında sergileyecek. Şirket, evo serisinin yanı sıra UltraGear GX7 (27GX790B) modelinin küresel satışının CES 2026'nın açılış gününde başlayacağını da paylaştı. Monitör, 27 inç QHD Primary RGB Tandem OLED ekrana, 540Hz yenileme hızına ve HD çözünürlükte 720Hz'e kadar çıkmayı sağlayan Çift Mod desteğine sahip.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

