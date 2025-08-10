Giriş
    LG, UltraGear OLED oyun monitörü serisinin yeni üyelerini tanıttı

    LG UltraGear OLED gaming monitör ailesinin yeni üyelerini piyasaya sürdü: LG UltraGear OLED 34GX900A, 39GX900A ve 45GX900A. İşte LG'nin yeni oyun monitörleri özellikleri:

    LG, UltraGear OLED oyun monitörü serisine 45 inç, 39 inç ve 34 inç boyutlarında yeni A serisi modeller ekledi. Bu modeller, önceki QE sürümlerinin özelliklerinin çoğunu korurken, bağlantı noktalarında, ses sisteminde ve ek özelliklerde ufak değişiklikler içeriyor.

    LG 45 inç UltraGear OLED 45GX900A özellikleri ve fiyatı

    LG UltraGear OLED 45GX900A Tam Boyutta Gör
    LG UltraGear OLED 45GX900A, GX9 serisi altında üçüncü 45 inç OLED oyun monitörü. Monitör, 1440p çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızı sağlayan eski UltraGear OLED 45GS95QE modelinde bulunan 2. nesil WOLED paneli kullanıyor. 45GX950A modelinde 3. nesil WOLED panel mevcut ve daha yüksek çözünürlük (5K2K) sağlıyor.

    45GS95QE modelinde bulunmayan 65W şarjı destekleyen USB Type-C portu ve stereo 7W hoparlörler 45GX900A modelinde var.

    LG UltraGear OLED 45GX900A, 1700 dolar fiyat etiketiyle Amerika'da satışta.

    LG 39 inç UltraGear OLED 39GX900A özellikleri ve fiyatı

    LG UltraGear OLED 39GX900A Tam Boyutta Gör
    LG UltraGear OLED 39GX900A, 1440p doğal çözünürlük, 21:9 en boy oranı, 240 Hz yenileme hızı sağlayan 39 inç panele sahip. 2. Nesil WOLED panel, 800R kavis ve 1300 nit maksimum HDR parlaklığı sunuyor.

    UltraGear OLED 39GX900A, UltraGear OLED 39GS95QE modelinde bulunmayan 65 W USB Type-C bağlantı noktası ve stereo 7 W hoparlörlerle donatılmış. Ancak UltraGear OLED 39GX900A, Gigabit Ethernet bağlantısı ve webOS 24 entegrasyonundan yoksun.

    LG UltraGear OLED 39GX900A, LG Kanada’da 1600 dolar fiyat etiketiyle satışta.

    LG 34 inç UltraGear OLED 34GX900A özellikleri ve fiyatı

    LG UltraGear OLED 34GX900A Tam Boyutta Gör
    Koyu gri renkte ve arka tarafında mor aydınlatma bulunan LG UltraGear OLED 34GX900A, 21:9 en boy oranı, 0,03 ms GtG tepki süresi ve 240 Hz yenileme hızıyla 1440p'de doğal çıkış sağlıyor. 275 nit parlaklık sağlayan oyun monitörü, 3.5 mm kulaklık jakı, DisplayPort 1.4, 2 tane HDMI 2.1 portu, tek USB-C portuyla donatılmış. UltraGear OLED 34GS95QE modelinde bulunan USB Type-B bağlantı noktasından yoksun. Ayrıca Gigabit Ethernet bağlantısı bulunmuyor.

    LG UltraGear OLED 34GX900A, 1300 dolar fiyat etikeyle satışa sunuldu.

    LG Display, Seul'deki K-Display etkinliğinde araç ekranlarının yanı sıra büyük, orta ve küçük panellerden oluşan en yeni teknolojilerini sergiledi. Öne çıkan yeni ürünler arasında; 4000 nit parlaklık sağlayan 83 inç dördüncü nesil OLED panel, dünyanın en hızlı 27 inç OLED monitörü ve 45 inç 5K2K OLED monitör yer alıyor.

    Kaynakça https://www.lg.com/us/monitors/lg-45gx900a-b-gaming-monitor https://www.lg.com/ca_en/monitors/gaming/39gx900a-b/ https://www.lg.com/us/monitors/lg-34gx900a-b-gaming-monitor https://www.gizmochina.com/2025/08/10/lg-ultragear-oled-a-series-2025-gaming-monitors/
