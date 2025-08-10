LG, UltraGear OLED oyun monitörü serisinin yeni üyelerini tanıttı

LG, UltraGear OLED oyun monitörü serisine 45 inç, 39 inç ve 34 inç boyutlarında yeni A serisi modeller ekledi. Bu modeller, önceki QE sürümlerinin özelliklerinin çoğunu korurken, bağlantı noktalarında, ses sisteminde ve ek özelliklerde ufak değişiklikler içeriyor.
LG 45 inç UltraGear OLED 45GX900A özellikleri ve fiyatı
45GS95QE modelinde bulunmayan 65W şarjı destekleyen USB Type-C portu ve stereo 7W hoparlörler 45GX900A modelinde var.
LG UltraGear OLED 45GX900A, 1700 dolar fiyat etiketiyle Amerika'da satışta.
LG 39 inç UltraGear OLED 39GX900A özellikleri ve fiyatı
UltraGear OLED 39GX900A, UltraGear OLED 39GS95QE modelinde bulunmayan 65 W USB Type-C bağlantı noktası ve stereo 7 W hoparlörlerle donatılmış. Ancak UltraGear OLED 39GX900A, Gigabit Ethernet bağlantısı ve webOS 24 entegrasyonundan yoksun.
LG UltraGear OLED 39GX900A, LG Kanada’da 1600 dolar fiyat etiketiyle satışta.
LG 34 inç UltraGear OLED 34GX900A özellikleri ve fiyatı
LG UltraGear OLED 34GX900A, 1300 dolar fiyat etikeyle satışa sunuldu.
LG Display, Seul'deki K-Display etkinliğinde araç ekranlarının yanı sıra büyük, orta ve küçük panellerden oluşan en yeni teknolojilerini sergiledi. Öne çıkan yeni ürünler arasında; 4000 nit parlaklık sağlayan 83 inç dördüncü nesil OLED panel, dünyanın en hızlı 27 inç OLED monitörü ve 45 inç 5K2K OLED monitör yer alıyor.Kaynakça https://www.lg.com/us/monitors/lg-45gx900a-b-gaming-monitor https://www.lg.com/ca_en/monitors/gaming/39gx900a-b/ https://www.lg.com/us/monitors/lg-34gx900a-b-gaming-monitor https://www.gizmochina.com/2025/08/10/lg-ultragear-oled-a-series-2025-gaming-monitors/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor
tabi rekord satar bizim gibi kerizler olduktan sonra ayni oyunu yani GTA5 i orijinal olarak pc de ps4 te ve ps3te satin alip oynadim nerden baksan 200 dolar verdim benim gibi milyonlarcasi aynisini yapti ve tabiki satislar yüksek gözükür