LG ve DH iş birliği ile LG StanbyME 2 Max (2026) Taşınabilir Ekran hediye: Yorum at kazan!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör LG ve DonanımHaber iş birliğiyle, tam 4 DH üyesine LG StanbyME 2 Max (2026) Taşınabilir Ekran hediye ediyoruz!

Kazananları şans değil, yaratıcılık belirleyecek.

Tek yapmanız gereken şu soruya en yaratıcı yanıtı vermek:

“LG StanbyME 2 Max’e neden ihtiyacınız var?”

Nasıl Katılınır?

Katılmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak LG'nin resmi forum konusuna yaratıcı bir cevap yazmanız yeterli! 👇🏻

https://forum.donanimhaber.com/lg-stanbyme-2-teknoloji-ve-yasamin-mukemmel-uyumu--163142064

https://forum.donanimhaber.com/lg-stanbyme-2-teknoloji-ve-yasamin-mukemmel-uyumu--163142064 ⚠️ Not: Bu duyurunun altına atılan yorumlar geçerli sayılmayacaktır. Yalnızca yukarıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz LG'nin resmi forum konusuna atılacak yorumlar geçerlidir.

Kampta film izlemekten oyun oynamaya, mutfakta tarif takip etmekten balkonda dizi keyfine kadar StanbyME 2 Max’i nerede ve nasıl kullanacağınızı hayal edin. Bize neden StanbyME 2 Max’e ihtiyacınız olduğunu en yaratıcı şekilde anlatın.

En yaratıcı 4 yanıtın sahibi, LG StanbyME 2 Max Taşınabilir Ekran kazanacak. Kazananlar LG tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecektir.

Üstelik yorum sınırı yok! Aklınıza gelen farklı fikirleri paylaşabilir, birden fazla yorumla yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz.

Bu etkinliği arkadaşlarınızla paylaşın, birlikte kazanma fırsatı yakalayın:

https://forum.donanimhaber.com/lg-stanbyme-2-teknoloji-ve-yasamin-mukemmel-uyumu--163142064

LG StanbyME 2 Max Türkiye'de: İşte özellikleri ve fiyatı 3 hf. önce eklendi

LG StanbyME 2 Max'ı satın almak için tıklayın:

https://www.lg.com/tr/lifestyle-ekranlar/stanbyme2/32lx6bpga/

📅 Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15 Eylül

: 15 Eylül 📅 Etkinlik Bitiş Tarihi : 30 Eylül saat 23:59

: 30 Eylül saat 23:59 🏆 Duyuru Tarihi : 5 Ekim

: 5 Ekim 📦 Ürün Teslimat Tarihi: 12 Ekim

Katılım Şartları:

“LG StanbyME 2 Max’e neden ihtiyacınız var?” sorusuna en yaratıcı yanıtı veren 4 DH üyesi 1’er adet LG StanbyME 2 Max (2026) Taşınabilir Ekran kazanacaktır.

Yorum ve mesaj sınırı yoktur. İstediğiniz kadar yorum bırakabilirsiniz. Yeni üyeler ödül kazanabilir.

Herhangi bir çekiliş ve şans faktörü içermemektedir. Kazananlar LG jürisi tarafından belirlenecektir.

Yalnızca LGETK’nin resmi DH Forum konusu altındaki yorumlar değerlendirmeye alınacaktır: https://forum.donanimhaber.com/lg-stanbyme-2-teknoloji-ve-yasamin-mukemmel-uyumu--163142064

Başka hiçbir link kabul edilmeyecektir. LG yalnızca bu linkteki yorumları kabul edecektir. DM üzerinden katılım kabul edilmeyecektir.

Etkinliğin kazananlarını LG jürisi seçecek ve değerlendirme LGETK tarafından yapılacaktır. DonanımHaber kazananları duyuracak ve teslimat detayları için kendileriyle iletişime geçecektir.

Etkinliğe katılımlar 30 Eylül saat 23.59’a kadar yapılacaktır. Bu tarihten sonraki katılımlar kabul edilmeyecektir. Kazananlar 5 Ekim tarihinde duyurulacaktır.

Kazanan 4 DH üyesinin, ürünü teslim aldıktan sonra bu forum konusu altında LG StanbyME 2 Max deneyimlerini anlatan bir inceleme metni paylaşması gerekmektedir.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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LG ve DH iş birliği ile LG StanbyME 2 Max (2026) Hediye

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