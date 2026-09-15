Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    LG ve DH iş birliği ile LG StanbyME 2 Max (2026) Taşınabilir Ekran hediye: Yorum at kazan!

    LG StanbyME 2 Max kazanmak ister misiniz? Tek yapmanız gereken “Neden ihtiyacınız var?” sorusuna en yaratıcı yanıtı vermek. En yaratıcı 4 yorum ödülü kazanıyor! Son katılım tarihi 30 Eylül 2026.

    LG ve DH iş birliği ile LG StanbyME 2 Max (2026) Hediye Tam Boyutta Gör
    LG ve DonanımHaber iş birliğiyle, tam 4 DH üyesine LG StanbyME 2 Max (2026) Taşınabilir Ekran hediye ediyoruz!

    Kazananları şans değil, yaratıcılık belirleyecek.

    Tek yapmanız gereken şu soruya en yaratıcı yanıtı vermek:

    “LG StanbyME 2 Max’e neden ihtiyacınız var?”

    Nasıl Katılınır?

    Kampta film izlemekten oyun oynamaya, mutfakta tarif takip etmekten balkonda dizi keyfine kadar StanbyME 2 Max’i nerede ve nasıl kullanacağınızı hayal edin. Bize neden StanbyME 2 Max’e ihtiyacınız olduğunu en yaratıcı şekilde anlatın.

    En yaratıcı 4 yanıtın sahibi, LG StanbyME 2 Max Taşınabilir Ekran kazanacak. Kazananlar LG tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecektir.

    Üstelik yorum sınırı yok! Aklınıza gelen farklı fikirleri paylaşabilir, birden fazla yorumla yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz.

    Bu etkinliği arkadaşlarınızla paylaşın, birlikte kazanma fırsatı yakalayın:
    https://forum.donanimhaber.com/lg-stanbyme-2-teknoloji-ve-yasamin-mukemmel-uyumu--163142064

    LG StanbyME 2 Max'ı satın almak için tıklayın:

    https://www.lg.com/tr/lifestyle-ekranlar/stanbyme2/32lx6bpga/

    • 📅 Etkinlik Başlangıç Tarihi: 15 Eylül
    • 📅 Etkinlik Bitiş Tarihi: 30 Eylül saat 23:59
    • 🏆 Duyuru Tarihi: 5 Ekim
    • 📦 Ürün Teslimat Tarihi: 12 Ekim

    Katılım Şartları:

    • “LG StanbyME 2 Max’e neden ihtiyacınız var?” sorusuna en yaratıcı yanıtı veren 4 DH üyesi 1’er adet LG StanbyME 2 Max (2026) Taşınabilir Ekran kazanacaktır.
    • Yorum ve mesaj sınırı yoktur. İstediğiniz kadar yorum bırakabilirsiniz. Yeni üyeler ödül kazanabilir.
    • Herhangi bir çekiliş ve şans faktörü içermemektedir. Kazananlar LG jürisi tarafından belirlenecektir.
    • Yalnızca LGETK’nin resmi DH Forum konusu altındaki yorumlar değerlendirmeye alınacaktır: https://forum.donanimhaber.com/lg-stanbyme-2-teknoloji-ve-yasamin-mukemmel-uyumu--163142064
    • Başka hiçbir link kabul edilmeyecektir. LG yalnızca bu linkteki yorumları kabul edecektir. DM üzerinden katılım kabul edilmeyecektir.
    • Etkinliğin kazananlarını LG jürisi seçecek ve değerlendirme LGETK tarafından yapılacaktır. DonanımHaber kazananları duyuracak ve teslimat detayları için kendileriyle iletişime geçecektir.
    • Etkinliğe katılımlar 30 Eylül saat 23.59’a kadar yapılacaktır. Bu tarihten sonraki katılımlar kabul edilmeyecektir. Kazananlar 5 Ekim tarihinde duyurulacaktır. 
    • Kazanan 4 DH üyesinin, ürünü teslim aldıktan sonra bu forum konusu altında LG StanbyME 2 Max deneyimlerini anlatan bir inceleme metni paylaşması gerekmektedir.

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    K
    kafkas kartalı ks 2 saat önce

    bu özellik şu an geldiyse güncelleme ile harika bir uygulama arıza veya siyah ekran mavi ekran verip sürekli açılıp kapanan pc ler için kısa yoldan format atma usb olmadan orjınal virüs bulunmayan win 11 kurma çok başarılı bir hareket.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gta 4 türkçe yama bosch mu siemens mi lies of p türkçe yama 1.2 puretech motor yağı vodafone müşteri hizmetleri direk bağlanma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS ExpertBook P1
    ASUS ExpertBook P1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum