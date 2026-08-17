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    LG ve Nvidia, yapay zekalı insansı robot için anlaştı

    Nvidia ve LG, Nvidia'nın yapay zeka teknolojileriyle LG'nin robotik donanımını bir araya getiren yeni bir insansı robot geliştiriyor. Robotun 2027'nin başlarında tanıtılması bekleniyor.

    LG ve Nvidia, yapay zekalı insansı robot için anlaştı Tam Boyutta Gör
    Nvidia ve LG, fiziksel yapay zeka alanındaki iş birliğini genişleterek yeni nesil iki ayaklı insansı robot geliştirmek için anlaşma imzaladı. Robotun 2027'nin başlarında tanıtılması bekleniyor. Yeni ortaklık kapsamında geliştirilecek robotun, Nvidia'nın Jetson Thor donanımı ve Isaac GR00T platformunu kullanacağı açıklandı.

    Yeni insansı robot geliyor

    LG Corp CEO'su Kwang Mo Koo ve Nvidia CEO'su Jensen Huang tarafından imzalanan anlaşmaya göre, yeni robotun 2027'nin başlarında kamuoyuna gösterilmesi planlanıyor. Bu tarihin CES 2027'ye denk gelmesi bekleniyor. Nvidia tarafı robotun yapay zeka altyapısını sağlarken LG, farklı şirketlerinin teknolojilerini projeye dahil edecek.

    LG Electronics, LG Innotek ve LG Energy Solution tarafından geliştirilen aktüatörler, sensörler ve batarya teknolojileri robotun fiziksel altyapısında kullanılacak. Robotun temel yazılım altyapısında Isaac GR00T'un Vision-Language-Action (VLA) modeli yer alacak. Bu model görüntü ve dil gibi çoklu girdileri analiz ederek robotun gerçekleştirmesi gereken hareketleri belirleyebiliyor.

    Böylece geliştiricilerin her görev için modeli sıfırdan eğitmesi yerine mevcut temel model üzerinden farklı görev ve robotlara yönelik eğitim yapması mümkün oluyor. Nvidia, Jetson Thor ve Isaac GR00T platformunun insansı robotlarda düşük gecikmeli yapay zeka işlemleri için tasarlandığını belirtiyor. Sistem 2070 FP4 TFLOPS seviyesinde yapay zeka işlem gücü ve 128 GB bellek sunuyor.

    2027'nin başlarında tanıtılacak

    Nvidia, Isaac GR00T platformunu daha önce insansı robotların geliştirme sürecini hızlandırmak amacıyla tanıtmıştı. Platform, gerçek robot üzerinde test yapılmadan önce simülasyon ortamında veri üretme, modelleri eğitme ve farklı görevleri deneme imkanı sunuyor. LG ise robotun donanım tarafındaki uzmanlığını Nvidia'nın yapay zeka ve robotik teknolojileriyle birleştirecek.

    Şirketler, fiziksel yapay zekanın evlerden fabrikalara kadar farklı alanlarda kullanılabilecek robotların geliştirilmesini hızlandırmasını bekliyor. Yeni insansı robotun teknik özellikleri, kullanım amacı ve tasarımı henüz açıklanmadı. Ancak şirketlerin verdiği takvime göre projenin ilk büyük gösterisinin 2027'nin başlarında, muhtemelen CES 2027'de yapılması bekleniyor.

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