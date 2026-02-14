Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    LG xboom Buds Plus ve Buds Lite satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

    LG xboom Buds Plus ve Buds Lite ABD'de ANC, UVnano+ kılıf ve 35 saate varan batarya ömrüyle satışa sunuldu. İşte yeni modellerin teknik detayları ve fiyatı:    

    LG xboom Buds Plus ve Buds Lite satışa sunuldu: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    LG, xboom ses ürün ailesini genişleterek LG xboom Buds Plus ve LG xboom Buds Lite modellerini ABD pazarında satışa sundu. İlk olarak geçtiğimiz Eylül ayında Güney Kore’de piyasaya çıkan kablosuz kulaklıklar, Active Noise Cancellation (ANC), uzun pil ömrü ve seçili modelde UVnano+ şarj kutusu gibi özelliklerle öne çıkıyor.

    İşte LG xboom Buds Plus ve Buds Lite'ın özellikleri ve fiyatı:

    LG xboom Buds Plus, serinin teknik açıdan en donanımlı modeli olarak tasarlandı. Modelin öne çıkan bileşeni, UV-C ışığı kullanan UVnano+ şarj kutusu. Şirketin paylaştığı bağımsız test sonuçlarına göre sistem, kutu bir güç kaynağına bağlıyken şarjın on dakikası içinde Escherichia coli, Staphylococcus aureus ve Klebsiella pneumoniae bakterilerinin yüzde 99,9’unu ortadan kaldırabiliyor. UV işlevi, kulaklıklar kutuya yerleştirilip kapak kapatıldığında otomatik olarak devreye girecek şekilde ayarlanabiliyor. Bu yaklaşım, özellikle kulak içi form faktörüne sahip ürünlerde hijyen konusuna yönelik artan kullanıcı hassasiyetine yanıt niteliği taşıyor. Ancak UVnano+ işlevinin, kutunun harici bir güç kaynağına bağlı olduğu durumlarda aktif hale geldiği belirtiliyor.

    Aktif Gürültü Engelleme tarafında Buds Plus, üç mikrofonlu bir sistem kullanıyor. Bu yapı, ortam gürültüsünü algılayıp azaltma sürecinde daha fazla veri toplanmasına olanak tanıyor. Günlük kullanımda kalabalık toplu taşıma araçları ya da açık ofis ortamları gibi değişken ses koşullarında, çoklu mikrofon dizilimi genellikle daha dengeli bir ANC performansı sağlıyor. ANC kapalıyken kulaklıklar tek şarjla 10 saate kadar kesintisiz oynatma sunuyor. Şarj kutusu ise 20 saate kadar ek süre sağlayarak toplam kullanım süresini 30 saate kadar çıkarıyor. 

    LG xboom Buds Plus ve Buds Lite satışa sunuldu: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Buds Plus ayrıca 3D Uzamsal Ses desteği sunuyor. Çok noktalı bağlantı desteği ise kullanıcıların iki farklı cihaz arasında bağlantıyı manuel olarak kesip yeniden eşleştirme gereksinimini ortadan kaldırıyor. IEC 60529 standardına göre IPX4 derecesine sahip olan kulaklıklar su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunuyor. Ancak şarj kutusu aynı sertifikaya sahip değil ve ıslakken şarj edilmemesi gerekiyor.

    LG xboom Buds Lite ise daha kompakt ve hafif bir tasarım anlayışıyla konumlandırılıyor. Tek şarjla 11,5 saate kadar müzik dinleme süresi sunan model, şarj kutusuyla birlikte ANC kapalıyken toplam 35 saate kadar kullanım vadediyor. Buds Lite, ortam gürültüsünü izlemek için tek mikrofonlu bir sistem kullanıyor. Bu yapı, Buds Plus’taki üç mikrofonlu sisteme kıyasla daha sade bir ANC deneyimi anlamına geliyor.

    LG xboom Buds Plus ve Buds Lite satışa sunuldu: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Her iki modelde de özelleştirilebilir EQ ayarları yer alıyor. Kullanıcılar, mobil uygulama üzerinden ses karakterini kendi tercihlerine göre şekillendirebiliyor. IPX4 su sıçramalarına dayanıklılık sertifikası Buds Lite modelinde de bulunuyor ve bu durum spor veya dış mekan kullanımında temel koruma sağlıyor.

    Son olarak tasarım ve teknik özellikler birlikte değerlendirildiğinde Buds Plus daha kapsamlı özellik setiyle üst segmente, Buds Lite ise uzun pil ömrü ve taşınabilirlik odaklı yapısıyla daha erişilebilir bir konuma yerleşiyor. ABD pazarında LG xboom Buds Plus 179,99 dolar, LG xboom Buds Lite ise 69,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.  

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiat linea en çok tutulan modeli hangisi sahibinden ücretsiz ilan verme hilesi arora max pro 250 yorumlar hp laptop klavye çalışmıyor yazıcı pdf yazdırmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Poco X3 Pro
    Xiaomi Poco X3 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum