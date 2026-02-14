LG xboom Buds Plus ve Buds Lite satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör LG, xboom ses ürün ailesini genişleterek LG xboom Buds Plus ve LG xboom Buds Lite modellerini ABD pazarında satışa sundu. İlk olarak geçtiğimiz Eylül ayında Güney Kore’de piyasaya çıkan kablosuz kulaklıklar, Active Noise Cancellation (ANC), uzun pil ömrü ve seçili modelde UVnano+ şarj kutusu gibi özelliklerle öne çıkıyor.

İşte LG xboom Buds Plus ve Buds Lite'ın özellikleri ve fiyatı:

LG xboom Buds Plus, serinin teknik açıdan en donanımlı modeli olarak tasarlandı. Modelin öne çıkan bileşeni, UV-C ışığı kullanan UVnano+ şarj kutusu. Şirketin paylaştığı bağımsız test sonuçlarına göre sistem, kutu bir güç kaynağına bağlıyken şarjın on dakikası içinde Escherichia coli, Staphylococcus aureus ve Klebsiella pneumoniae bakterilerinin yüzde 99,9’unu ortadan kaldırabiliyor. UV işlevi, kulaklıklar kutuya yerleştirilip kapak kapatıldığında otomatik olarak devreye girecek şekilde ayarlanabiliyor. Bu yaklaşım, özellikle kulak içi form faktörüne sahip ürünlerde hijyen konusuna yönelik artan kullanıcı hassasiyetine yanıt niteliği taşıyor. Ancak UVnano+ işlevinin, kutunun harici bir güç kaynağına bağlı olduğu durumlarda aktif hale geldiği belirtiliyor.

Aktif Gürültü Engelleme tarafında Buds Plus, üç mikrofonlu bir sistem kullanıyor. Bu yapı, ortam gürültüsünü algılayıp azaltma sürecinde daha fazla veri toplanmasına olanak tanıyor. Günlük kullanımda kalabalık toplu taşıma araçları ya da açık ofis ortamları gibi değişken ses koşullarında, çoklu mikrofon dizilimi genellikle daha dengeli bir ANC performansı sağlıyor. ANC kapalıyken kulaklıklar tek şarjla 10 saate kadar kesintisiz oynatma sunuyor. Şarj kutusu ise 20 saate kadar ek süre sağlayarak toplam kullanım süresini 30 saate kadar çıkarıyor.

Tam Boyutta Gör Buds Plus ayrıca 3D Uzamsal Ses desteği sunuyor. Çok noktalı bağlantı desteği ise kullanıcıların iki farklı cihaz arasında bağlantıyı manuel olarak kesip yeniden eşleştirme gereksinimini ortadan kaldırıyor. IEC 60529 standardına göre IPX4 derecesine sahip olan kulaklıklar su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunuyor. Ancak şarj kutusu aynı sertifikaya sahip değil ve ıslakken şarj edilmemesi gerekiyor.

LG xboom Buds Lite ise daha kompakt ve hafif bir tasarım anlayışıyla konumlandırılıyor. Tek şarjla 11,5 saate kadar müzik dinleme süresi sunan model, şarj kutusuyla birlikte ANC kapalıyken toplam 35 saate kadar kullanım vadediyor. Buds Lite, ortam gürültüsünü izlemek için tek mikrofonlu bir sistem kullanıyor. Bu yapı, Buds Plus’taki üç mikrofonlu sisteme kıyasla daha sade bir ANC deneyimi anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Her iki modelde de özelleştirilebilir EQ ayarları yer alıyor. Kullanıcılar, mobil uygulama üzerinden ses karakterini kendi tercihlerine göre şekillendirebiliyor. IPX4 su sıçramalarına dayanıklılık sertifikası Buds Lite modelinde de bulunuyor ve bu durum spor veya dış mekan kullanımında temel koruma sağlıyor.

Son olarak tasarım ve teknik özellikler birlikte değerlendirildiğinde Buds Plus daha kapsamlı özellik setiyle üst segmente, Buds Lite ise uzun pil ömrü ve taşınabilirlik odaklı yapısıyla daha erişilebilir bir konuma yerleşiyor. ABD pazarında LG xboom Buds Plus 179,99 dolar, LG xboom Buds Lite ise 69,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

