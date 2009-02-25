Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'den 21.5'' Full HD LCD monitör; W2261VG

10 yıl
15,1b
1
22
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

LG'den 21.5'' Full HD LCD monitör; W2261VG
Tam Boyutta Gör

LCD üretiminde global pazarda söz sahibi firmalardan LG, ''W2261VG'' kod adlı yeni LCD monitörünün Japonya'da satışına başladı.

21.5 inç (~ 54 cm) boyutunda ekrana sahip W2261VG'nin paneli Full HD (1920x1080 piksel) çözünürlük, 1000:1 kontrast oranı, 2 ms tepki süresi ve 300 cd/m2 parlaklık sunuyor. LCD monitörlerde gitgide standart hale gelen Full HD çözünürlük özellikle film severler için ideal görünmekte. LCD'nin 2 ms'lik tepki süresi ise hareketli sahnelerde istenmeyen gölgelenmelerin, bulanıklıkların önüne belli oranda geçecektir.

Bunların yanısıra üzerinde D-sub, DVI-D ve HDMI bağlantılarını barındıran W2261VG, 22,000 Yen (~177 Euro) civarında perakendecilerin vitrinlerini süslemekte.


http://www.akihabaranews.com/en/news_details.php?id=17636 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
escape0121 10 yıl
1000:1 kontrast oranı cok kötü olmus bu model icin ama mükemmel bir parça
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nForcer 10 yıl
Orjinalden alıntı: escape0121

1000:1 kontrast oranı cok kötü olmus bu model icin ama mükemmel bir parça
1000:1 muhtemelen statik kontrast oranıdır. Dinamik kontrast oranı olacağını hiç sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gordon01 10 yıl
hem 21.5" hem 1920x1080 çözünürlüğe sahip hem de dvi+hdmi olması çok iyi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deviilll 10 yıl
Tasarımı Samsung'un T serilerinden çalınmış herhalde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4L1 10 yıl
yok bu kasa da acaip kusurlar var çok ince aşırı ince yapmışlar monitörü :D adaptör felamd dışarda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bateriss 10 yıl
Ben resmi sitesinden baktım fakat "W2261VG" diye bir ürün bulamadım. Buna en yakın olan "W2261V-PF" var ve buda benim sabırsızlıkla beklediğim monitor. Özellikleride benziyor hatta bu özelliklere ek olarak 20.000 (DC) kontrast oranı ve 0.248 nokta aralığını ekleyebilirim. Off gelsede hemen alsam


buda sitesi : http://www.lge.com/products/model/detail/w2261v-pf.jhtml
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drkayzer 10 yıl
ignorantın sözlerinin altına imzamı atıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KYSER 10 yıl
Bu yeni 16:9 formatlı mönitörlerden ne zamandır Türkiye'ye gelsin diye bekliyorum VGA girişli olanlardan birkaç model getirdiler..
Haberdeki gibi DVI - HDMI girişi olan bir monitör ne zaman getirecek distiribitörler acaba??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M1A2Abrams 10 yıl
evet "StreamRolleR" arkadaşın dedği gibi fiyatı çok uygun geldi valla bi anda alma isteği geldi gerçekten ugun bir fiyat...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ignorant 10 yıl
177 euro turkiyeye gelene kadar olacak 277 euro, kdv binecek otv binecek olacak 320 euro, alin size 700ytl..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 10 yıl
yaw kusursuz moni istewyenlere g24 predator öneririm şahsen bende olan film için ideal bu zayıf kalmiş ama fiyatı çok uygun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15109 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Monitör, lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Street Fighter IV inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim