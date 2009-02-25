LG'den 21.5'' Full HD LCD monitör; W2261VG

Haber Editörü
LCD üretiminde global pazarda söz sahibi firmalardan LG, ''W2261VG'' kod adlı yeni LCD monitörünün Japonya'da satışına başladı.
21.5 inç (~ 54 cm) boyutunda ekrana sahip W2261VG'nin paneli Full HD (1920x1080 piksel) çözünürlük, 1000:1 kontrast oranı, 2 ms tepki süresi ve 300 cd/m2 parlaklık sunuyor. LCD monitörlerde gitgide standart hale gelen Full HD çözünürlük özellikle film severler için ideal görünmekte. LCD'nin 2 ms'lik tepki süresi ise hareketli sahnelerde istenmeyen gölgelenmelerin, bulanıklıkların önüne belli oranda geçecektir.
Bunların yanısıra üzerinde D-sub, DVI-D ve HDMI bağlantılarını barındıran W2261VG, 22,000 Yen (~177 Euro) civarında perakendecilerin vitrinlerini süslemekte.
http://www.akihabaranews.com/en/news_details.php?id=17636 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
buda sitesi : http://www.lge.com/products/model/detail/w2261v-pf.jhtml
Haberdeki gibi DVI - HDMI girişi olan bir monitör ne zaman getirecek distiribitörler acaba??