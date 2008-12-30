LG'den LED backlit teknolojili dünyanın en ince LCD TV'si

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Kapılarını 8 Ocak'ta açacak Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı 2009 (CES '09) için artık son hazırlıklarını yapan firmaladan biri de LG. Dün verdiğimiz bir haberimizde firmanın fuar dahilinde 24-inç'lik LED backlit teknolojili geniş ekran LCD monitörünü duyuracağını ifade etmiştik. Gelen yeni bilgilere göre LG, aynı fuar dahilinde "dünyanın en ince" LED backlit teknolojili LCD TV'sini de sergileyecek.

Aydınlatma için LED teknolojisine ciddi yatırımlar yapan teknoloji devi LG, LH95 kod adlı yeni modeliyle LCD TV dünyasında ses getirmeyi hedefliyor. Belirttiğimiz üzere "dünyanın en ince" LED backlit teknolojili LCD TV'si olduğu iddia edilen televizyonun sadece 24.8mm kalınlığında olduğu, karştılık değerinin 2.000.000:1 olarak belirlendiği ve 240Hz TrueMotion Drive teknolojisini desteklediği ifade ediliyor.

Hali hazırda CES Yenilikçilik Ödülü'ne de sahip olan LH95 modeli önümüzdeki hafta başlayacak fuar dahilinde katılımcıların beğenisine sunulacak.