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LG'den LED backlit teknolojili dünyanın en ince LCD TV'si

10 yıl
22,4b
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5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'den LED backlit teknolojili dünyanın en ince LCD TV'si
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Kapılarını 8 Ocak'ta açacak Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı 2009 (CES '09) için artık son hazırlıklarını yapan firmaladan biri de LG. Dün verdiğimiz bir haberimizde firmanın fuar dahilinde 24-inç'lik LED backlit teknolojili geniş ekran LCD monitörünü duyuracağını ifade etmiştik. Gelen yeni bilgilere göre LG, aynı fuar dahilinde "dünyanın en ince" LED backlit teknolojili LCD TV'sini de sergileyecek.

Aydınlatma için LED teknolojisine ciddi yatırımlar yapan teknoloji devi LG, LH95 kod adlı yeni modeliyle LCD TV dünyasında ses getirmeyi hedefliyor. Belirttiğimiz üzere "dünyanın en ince" LED backlit teknolojili LCD TV'si olduğu iddia edilen televizyonun sadece 24.8mm kalınlığında olduğu, karştılık değerinin 2.000.000:1 olarak belirlendiği ve 240Hz TrueMotion Drive teknolojisini desteklediği ifade ediliyor.

Hali hazırda CES Yenilikçilik Ödülü'ne de sahip olan LH95 modeli önümüzdeki hafta başlayacak fuar dahilinde katılımcıların beğenisine sunulacak.


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DH Misafiri 3 yıl
LG 49UF8507 backlight DEGIL, edgelight. Dikkat, alirken bilginiz olsun.
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drkayzer 10 yıl
çok hoş
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GOGOMEZ 10 yıl
Hoş Bi Haber Ama Ülkemizi Açısından Nereye Kadar Hoş. SONY EX1.Serisi 9.9 m.m Hatlarıyla Dikkat Çekerken .SONY MONITION FLOW 200Hz Lik LCD Si Yanındaa. LG (240) Hz LED (BACKLIGHT) Tv sisi Veya Monitörü Hem Tam Performans Alabilmek 'İçin Karasal Yyaın Yerine HD Yayınlar+240Hz Tr Şartlarında İşleyemeyeceği Ekstra Fiyatları Bariz Olur Ama Genede ...çOK iii bi HABER kENDİ aÇımdan Uzak Bi Teknoloji Bana
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