LiDAR'lı ucuz elektrikli: BYD Great Seagull canlı görüntülendi

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör BYD, en çok satan küçük elektrikli modeli Seagull ile ağabeyi Dolphin arasında konumlanacak yeni kozu "Great Seagull" modelini gün yüzüne çıkardı. Sızan ilk gerçek görseller ve teknik veriler, Çinli üreticinin şehir araçlarında teknoloji çıtasını ne kadar yukarı taşıdığını gözler önüne seriyor.

Yeni “Mürekkep Yeşili” renk seçeneğiyle görüntülenen model, kapalı ön ızgarası, geometrik tasarım hatları ve keskin LED far grubuyla çok daha kaslı bir duruş sergiliyor.

Aks mesafesi 150 mm arttı

Mevcut Seagull'a kıyasla belirgin şekilde büyüyen Great Seagull; 4.205 mm uzunluk, 1.810 mm genişlik ve 1.570 mm yükseklik ölçülerine sahip. Aracın aks mesafesi ise tam 150 mm uzatılarak 2.650 mm’ye çıkarılmış. Bu boyutlar, aracı doğrudan B-segmentinde konumlandırarak abisi BYD Dolphin’in ayak izine oldukça yaklaştırıyor.

Tavanda LiDAR sensörü

Aracın en dikkat çekici yeniliği ise ön camın hemen üstünde, tavana entegre edilen LiDAR sensörü. B-segmenti erişilebilir bir araçta LiDAR görmek oldukça nadir bir durum. Bu sensör, BYD’nin "God’s Eye B" (DiPilot 300) adını verdiği gelişmiş otonom sürüş ve sürücü destek sistemine altyapı sağlıyor. Sistem sayesinde araç; şehir içi ve otoyollarda otonom navigasyon sürüşü (NOA), otomatik park asistanı, trafik ışığı tanıma ve otonom şerit değiştirme gibi üst segment özellikler sunacak.

Yeni Hyundai Tucson, Kore'de tüm detaylarıyla tanıtıldı 3 sa. önce eklendi

Sadeleşen iç mekanda ise geleneksel gösterge paneli tamamen kaldırılmış; onun yerine konsolun merkezine yerleştirilen devasa bir multimedya ekranı, yeni geniş orta konsol ve iki kollu direksiyon simidi tercih edilmiş.

Performans ve batarya seçenekleri

Tam Boyutta Gör Gücünü FinDreams üretimi LFP (Lityum Demir Fosfat) Blade bataryalardan alan araçta 95 kW (127 beygir) güç üreten sabit mıknatıslı senkron bir elektrik motoru görev yapıyor. Maksimum hızı 150 km/s ile sınırlandırılan modelde 30 kWsa ve 39.2 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunulacak. Bu bataryalar sırasıyla CLTC'ye göre 320 km ve 420 km menzil vadediyor.

Mevcut standart Seagull Çin’de yaklaşık 10.300 dolar başlangıç etiketiyle satılırken, Great Seagull daha fazla donanım, daha büyük hacim ve teknoloji arayan ancak Dolphin kadar bütçe ayırmak istemeyen tüketicileri hedefleyecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

LiDAR'lı ucuz elektrikli: BYD Great Seagull canlı görüntülendi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: