LiDAR'lı ucuz elektrikli: BYD Great Seagull canlı görüntülendi

Yeni “Mürekkep Yeşili” renk seçeneğiyle görüntülenen model, kapalı ön ızgarası, geometrik tasarım hatları ve keskin LED far grubuyla çok daha kaslı bir duruş sergiliyor.
Aks mesafesi 150 mm arttı
Mevcut Seagull'a kıyasla belirgin şekilde büyüyen Great Seagull; 4.205 mm uzunluk, 1.810 mm genişlik ve 1.570 mm yükseklik ölçülerine sahip. Aracın aks mesafesi ise tam 150 mm uzatılarak 2.650 mm’ye çıkarılmış. Bu boyutlar, aracı doğrudan B-segmentinde konumlandırarak abisi BYD Dolphin’in ayak izine oldukça yaklaştırıyor.
Tavanda LiDAR sensörü
Sadeleşen iç mekanda ise geleneksel gösterge paneli tamamen kaldırılmış; onun yerine konsolun merkezine yerleştirilen devasa bir multimedya ekranı, yeni geniş orta konsol ve iki kollu direksiyon simidi tercih edilmiş.
Performans ve batarya seçenekleri
Mevcut standart Seagull Çin’de yaklaşık 10.300 dolar başlangıç etiketiyle satılırken, Great Seagull daha fazla donanım, daha büyük hacim ve teknoloji arayan ancak Dolphin kadar bütçe ayırmak istemeyen tüketicileri hedefleyecek.
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