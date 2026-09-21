Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    LiDAR'lı ucuz elektrikli: BYD Great Seagull canlı görüntülendi

    BYD’nin Çin’de peynir ekmek gibi satan şehir içi elektriklisi Seagull, "Great Seagull" adıyla boyut ve teknoloji sınıfı atladı. Model,  tavanındaki LiDAR ile B-segmentinde kuralları değiştiriyor.

    LiDAR'lı ucuz elektrikli: BYD Great Seagull canlı görüntülendi Tam Boyutta Gör
    BYD, en çok satan küçük elektrikli modeli Seagull ile ağabeyi Dolphin arasında konumlanacak yeni kozu "Great Seagull" modelini gün yüzüne çıkardı. Sızan ilk gerçek görseller ve teknik veriler, Çinli üreticinin şehir araçlarında teknoloji çıtasını ne kadar yukarı taşıdığını gözler önüne seriyor.

    Yeni “Mürekkep Yeşili” renk seçeneğiyle görüntülenen model, kapalı ön ızgarası, geometrik tasarım hatları ve keskin LED far grubuyla çok daha kaslı bir duruş sergiliyor.

    Aks mesafesi 150 mm arttı

    Mevcut Seagull'a kıyasla belirgin şekilde büyüyen Great Seagull; 4.205 mm uzunluk, 1.810 mm genişlik ve 1.570 mm yükseklik ölçülerine sahip. Aracın aks mesafesi ise tam 150 mm uzatılarak 2.650 mm’ye çıkarılmış. Bu boyutlar, aracı doğrudan B-segmentinde konumlandırarak abisi BYD Dolphin’in ayak izine oldukça yaklaştırıyor.

    Tavanda LiDAR sensörü

    LiDAR'lı ucuz elektrikli: BYD Great Seagull canlı görüntülendi
    Aracın en dikkat çekici yeniliği ise ön camın hemen üstünde, tavana entegre edilen LiDAR sensörü. B-segmenti erişilebilir bir araçta LiDAR görmek oldukça nadir bir durum. Bu sensör, BYD’nin "God’s Eye B" (DiPilot 300) adını verdiği gelişmiş otonom sürüş ve sürücü destek sistemine altyapı sağlıyor. Sistem sayesinde araç; şehir içi ve otoyollarda otonom navigasyon sürüşü (NOA), otomatik park asistanı, trafik ışığı tanıma ve otonom şerit değiştirme gibi üst segment özellikler sunacak.

    Sadeleşen iç mekanda ise geleneksel gösterge paneli tamamen kaldırılmış; onun yerine konsolun merkezine yerleştirilen devasa bir multimedya ekranı, yeni geniş orta konsol ve iki kollu direksiyon simidi tercih edilmiş.

    Performans ve batarya seçenekleri

    LiDAR'lı ucuz elektrikli: BYD Great Seagull canlı görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Gücünü FinDreams üretimi LFP (Lityum Demir Fosfat) Blade bataryalardan alan araçta 95 kW (127 beygir) güç üreten sabit mıknatıslı senkron bir elektrik motoru görev yapıyor. Maksimum hızı 150 km/s ile sınırlandırılan modelde 30 kWsa ve 39.2 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunulacak. Bu bataryalar sırasıyla CLTC'ye göre 320 km ve 420 km menzil vadediyor.

    Mevcut standart Seagull Çin’de yaklaşık 10.300 dolar başlangıç etiketiyle satılırken, Great Seagull daha fazla donanım, daha büyük hacim ve teknoloji arayan ancak Dolphin kadar bütçe ayırmak istemeyen tüketicileri hedefleyecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    K
    kafkas kartalı ks 1 saat önce

    YA RAKADAŞIM NE REKLAMI YA BEZDİ İNSANLAR ARTIK HER PLATFORMDA REKLAM GÖRMEKTEN.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    triangle konusu adaland aquapark yorumlar daily lives of my countryside ersay kara hukuk bürosu daemon tools windows 7

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    XIAOMI Poco X8 Pro Max 5G
    XIAOMI Poco X8 Pro Max 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255R G10
    HP 255R G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum