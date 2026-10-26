Bu elektrikli katlanır bisiklet LiDAR sensörüyle çevresini tarayabiliyor

ADO Air 20 LiDAR neler sunuyor?
ADO Air 20 LiDAR'ın en dikkat çekici özelliği, önüne ve arkasına yerleştirilen LiDAR sensörü ve milimetre dalga radarı. Bu sistem, bisikletin çevresini sürekli izleyerek yaklaşan araçları ve çeşitli engelleri algılayabiliyor. Algılanan tehlikeler hakkında sürücüyü gerçek zamanlı olarak uyaran sistem, yoğun trafikte farkındalığı artırmayı hedefliyor.
Bisiklette ayrıca hıza ve yol eğimine göre vites değiştirebilen otomatik üç vitesli dahili dişli sistemi bulunuyor. Bu sayede sürücünün vitesleri manuel olarak değiştirmesine gerek kalmadan farklı sürüş koşullarına uyum sağlanması hedefleniyor.
Bisikletin enerji ihtiyacı, sele borusuna entegre dilen 374 Wh kapasiteli batarya tarafından karşılanıyor. Elektrikli bisiklet, pedal desteğiyle beraber 100 km'ye varan menzil sunuyor.
Ön tarafta bulunan süspansiyonlu maşa, bozuk zeminlerden kaynaklanan darbeleri azaltmayı hedefliyor. Bisikletin standart donanımları arasında ön ve arka aydınlatmalar ile tam boy çamurluklar da yer alıyor. Arka bölümde bulunan MIK uyumlu bagaj taşıyıcısı ise 25 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.
ADO, Air 20 LiDAR'ın resmi satış tarihini ve fiyatını henüz açıklamadı. Karşılaştırma yapmak gerekirse markanın mevcut Air 20 Ultra 2026 modeli Almanya'da 1.899 euro fiyat etiketiyle satılıyor.
Kaynakça https://www.adoebike.com/de/products/ado-air-20-lidar-faltbares-elektrofahrrad https://www.notebookcheck.net/Ready-for-everyday-use-New-folding-e-bike-pairs-LiDAR-radar-with-automatic-3-speed-gearing.1433691.0.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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