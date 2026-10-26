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    Bu elektrikli katlanır bisiklet LiDAR sensörüyle çevresini tarayabiliyor

    Bisiklet üreticisi ADO, LiDAR ve milimetre dalga radarıyla çevresindeki araçları ve engelleri algılayabilen katlanabilir elektrikli bisikleti Air 20 LiDAR'ı tanıttı.

    LiDAR sensörlü elektrikli katlanır bisiklet tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli bisiklet üreticisi ADO, LiDAR ve milimetre dalga radarıyla çevresindeki araçları ve engelleri algılayabilen yeni katlanabilir modeli Air 20 LiDAR'ı tanıttı. 

    ADO Air 20 LiDAR neler sunuyor?

    ADO Air 20 LiDAR'ın en dikkat çekici özelliği, önüne ve arkasına yerleştirilen LiDAR sensörü ve milimetre dalga radarı. Bu sistem, bisikletin çevresini sürekli izleyerek yaklaşan araçları ve çeşitli engelleri algılayabiliyor. Algılanan tehlikeler hakkında sürücüyü gerçek zamanlı olarak uyaran sistem, yoğun trafikte farkındalığı artırmayı hedefliyor.

    LiDAR sensörlü elektrikli katlanır bisiklet tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    ADO Air 20 LiDAR, 50 Nm tork üreten Bafang H730 arka göbek motoruyla donatılıyor. Çift taraflı tork sensörüyle desteklenen motor sistemi, sürücünün pedal çevirme kuvvetini algılayarak daha doğal bir sürüş deneyimi sunmayı amaçlıyor.

    Bisiklette ayrıca hıza ve yol eğimine göre vites değiştirebilen otomatik üç vitesli dahili dişli sistemi bulunuyor. Bu sayede sürücünün vitesleri manuel olarak değiştirmesine gerek kalmadan farklı sürüş koşullarına uyum sağlanması hedefleniyor.

    LiDAR sensörlü elektrikli katlanır bisiklet tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Güç aktarımında ise geleneksel zincir yerine karbon kayış kullanılıyor. Daha az bakım gerektiren bu sistem, yağlama ihtiyacını ortadan kaldırırken kıyafetlerin kirlenmesi riskini de azaltıyor.

    Bisikletin enerji ihtiyacı, sele borusuna entegre dilen 374 Wh kapasiteli batarya tarafından karşılanıyor. Elektrikli bisiklet, pedal desteğiyle beraber 100 km'ye varan menzil sunuyor.

    LiDAR sensörlü elektrikli katlanır bisiklet tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    ADO Air 20 LiDAR, 20 inç jantları ve katlanabilir gövdesiyle taşınabilirliğe odaklanıyor. Katlanabilir pedallar da bisikletin toplu taşımada veya otomobil bagajında daha kolay taşınmasını sağlıyor. Bisikletin ağırlığı ise 22 kg.

    Ön tarafta bulunan süspansiyonlu maşa, bozuk zeminlerden kaynaklanan darbeleri azaltmayı hedefliyor. Bisikletin standart donanımları arasında ön ve arka aydınlatmalar ile tam boy çamurluklar da yer alıyor. Arka bölümde bulunan MIK uyumlu bagaj taşıyıcısı ise 25 kilograma kadar yük taşıyabiliyor

    ADO, Air 20 LiDAR'ın resmi satış tarihini ve fiyatını henüz açıklamadı. Karşılaştırma yapmak gerekirse markanın mevcut Air 20 Ultra 2026 modeli Almanya'da 1.899 euro fiyat etiketiyle satılıyor.

    Kaynakça https://www.adoebike.com/de/products/ado-air-20-lidar-faltbares-elektrofahrrad https://www.notebookcheck.net/Ready-for-everyday-use-New-folding-e-bike-pairs-LiDAR-radar-with-automatic-3-speed-gearing.1433691.0.html
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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 2 gün önce

    tuhaf

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