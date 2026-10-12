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    LineageOS 24 çıktı: Eski cihazlara Android 17 güncellemesi!

    LineageOS ekibi, Android 17 tabanlı LineageOS 24'ün ilk kararlı sürümünü yayınladı. Custom ROM, en son Android sürümünün yanı sıra Ekim 2026'ya kadar olan tüm güvenlik yamalarını da içeriyor.

    LineageOS 24 eski telefonlara Android 17 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    LineageOS, Android 17 tabanlı sürümünü beklenenden daha erken duyurdu. LineageOS 24.0 ilk dağıtımına hazır. Güncelleme, çeşitli yerleşik uygulamaları yeniliyor, güvenlik yaması desteğini geliştiriyor ve custom ROM kurulumunu kolaylaştırmak için tarayıcı tabanlı araçlar sunuyor.

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    Ekim 2026'ya kadar tüm güvenlik güncellemeleri

    Beklenenden daha erken yayınlanan LineageOS 24, mevcut sürümleri kullananlara Google'ın en son işletim sistemi sürümüne yükseltme fırsatı veriyor. Sürüm, LineageOS 24.0 olarak yayınlandı ve desteklenen cihazlarda Ağustos 2025'ten Ekim 2026'ya kadar olan güvenlik yamalarını içeriyor.

    Android 17'ye geçiş tek başına dikkat çekici olsa da, LineageOS 24'te önemli olan başka değişiklikler de var.

    Uygulamalar yeniden tasarlandı: Material Design 3 Expressive

    Bu sürümde uygulama tasarımlarına büyük önem verildiği belirtiliyor. Temel Lineage uygulamalarının neredeyse tamamı Material Design 3 Expressive'e güncellenmiş ve Canvas adlı yepyeni yerleşik bir görüntü düzenleyici var. Bu düzenleyici, Glimpse ve Aperture’dan tanıdık temel kırpma, beyaz dengesi ve filtreler gibi tüm düzenli görüntü düzenleme işlemlerini gerçekleştiriyor.

    Ayrıca, A/B cihazlarda kurulum sürelerini önemli ölçüde kısaltmak için artık varsayılan olarak akış halinde güncellemeleri destekleyen Updater da görsel olarak yenilendi.

    LineageOS 24'ün müzik çaları Twelve, büyük medya kütüphaneleri için daha hızlı yükleme süresi, geliştirilmiş Jellyfin desteği ve en çok çalınan şarkılar için özel bir sekmeye sahip. Bu oynatıcı LineageOS 22 ile birlikte tanıtılmıştı. Varsayılan tarayıcı Jelly de artık yeni bir kısayolla PWA benzeri uygulamaları destekliyor. Bu, üçüncü taraf mağazalardan uygulama yüklemek istemeyenler için büyük bir gelişme olabilir.

    Yeni web tabanlı flash araçları

    LineageOS 24, daha kolay yükleme için ADB Fastboot, Amlogic Burn ve Samsung Odin protokolleri gibi yaygın kurulum süreçleri için doğrudan tarayıcı üzerinden yeni WebUSB tabanlı yazılım yükleme araçlarıyla geliyor. Bu isteğe bağlı web araçları, ekstra masaüstü yazılımlarını kullanmak istemeyenler için süreci kolaylaştırmaya yardımcı oluyor.

    Bakım tarafında ise LineageOS, Linux Kernel sürümleri 4.4 ve 4.9 çalıştıran eski cihazlar için gelecekteki sürümleri resmi olarak kısıtlıyor. Bu eski çekirdekler artık LineageOS 23.2 veya 24.0 sürümlerine gönderilemese de, LineageOS 22.2'de aylık güvenlik yamalarıyla desteklenmeye devam edecek.

    Çeşitli cihazları destekliyor

    İlk LineageOS 24 sürümü, Samsung Galaxy S20'den Xiaomi 12'ye Redmi 9'dan OnePlus 13'e kadar çeşitli cihazları destekliyor. Desteklenen cihazların sayısı, geliştiriciler ek cihazlar hazırladıkça ve projenin destek gereksinimlerini karşıladıkça artacak. Telefonunuzda zaten LineageOS yüklüyse, wiki sayfasında özellikle belirtilmediği sürece en son sürüme yükseltmek için silmenize gerek yok.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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