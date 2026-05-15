    LinkedIn, işgücünün yüzde 5’ini işten çıkarıyor

    İş ağı platformu LinkedIn, küresel yeniden yapılanma kapsamında çalışanlarının yaklaşık yüzde 5’ini işten çıkarıyor. Karardan yaklaşık 875 kişinin etkilenmesi bekleniyor.

    Profesyonel iş ağı platformu LinkedIn, teknoloji sektöründeki geniş çaplı küçülme dalgasına katılan son şirketlerden biri oldu. Reuters’ın aktardığı bilgilere göre şirket, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 5’ini işten çıkarma kararı aldı.

    Yüzlerce kişi etkileniyor

    Dünya genelinde 17 bin 500’den fazla tam zamanlı çalışanı bulunduğu düşünüldüğünde bu kararın yaklaşık 875 kişiyi etkilemesi bekleniyor.

    İşten çıkarmaların nedeni doğrudan yapay zeka olarak gösterilmedi. Ancak alınan kararların, maliyetlerin yeniden yapılandırılması ve kaynakların daha stratejik alanlara yönlendirilmesi amacı taşıdığı belirtiliyor.

    Bununla birlikte şirket içi nota göre LinkedIn’in yeni CEO’su Daniel Shapero, şirketin bazı alanlardaki yatırımları azaltacağını çalışanlara bildirdi. Buna göre LinkedIn pazarlama kampanyaları, tedarikçi harcamaları, müşteri etkinlikleri ve yeterince kullanılmayan ofis alanlarında küçülmeye gidiyor.

    Avusturya’daki ofis kapanıyor

    Yeniden yapılanma kapsamında LinkedIn’in Avusturya’nın Graz kentindeki ofisini kapatacağı da bildirildi. Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada organizasyonel değişikliklerin şirketin uzun vadeli başarısı için gerçekleştirildiği belirtildi.

    Daniel Shapero’nun çalışanlara gönderdiği notta, iş dünyasının değişen dinamiklerine dikkat çekildi. Shapero, ekonomik fırsatların günümüzün en önemli toplumsal meselelerinden biri olduğunu ve LinkedIn’in profesyoneller ile şirketler için kritik bir platform olmaya devam ettiğini vurguladı. Şirketin gelirleri, bu yılın ilk üç ayında 2025’in aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artış kaydetti.

    LinkedIn’deki işten çıkarmalar, ana şirket Microsoft’un son dönemde attığı adımların hemen ardından geldi. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Microsoft, çalışanlarının yaklaşık yüzde 7’sine kadar gönüllü ayrılık paketleri sunmaya başlamıştı.

