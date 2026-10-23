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    Linux’taki kritik açıklar yanlışlıkla herkese açık e-posta listesinde paylaşıldı

    Linux çekirdeğindeki kritik güvenlik açıkları, yamalar tüm sistemlere ulaşmadan herkese açık bir e-posta listesinde yayımlandı. İki kritik açık ise uzaktan kod çalıştırma riski taşıyor.

    Linux çekirdeğindeki kritik açıklar yanlışlıkla internete sızdı Tam Boyutta Gör

    Linux çekirdeğinde tespit edilen ve henüz tümü için güvenlik yamaları yayımlanmayan bir dizi açık, kamuya açık bir e-posta listesinde paylaşıldı. Trend Micro bünyesindeki Zero Day Initiative (ZDI) tarafından bildirilen güvenlik sorunlarının normalde izlenmesi gereken özel bildirim süreci yerine yanlışlıkla herkese açık şekilde yayımlandığı düşünülüyor. Ancak paylaşımın gerçekten bir hata sonucu yapılıp yapılmadığı henüz kesinleşmiş değil.

    İki kritik açık bulunuyor

    Güvenlik açıkları arasında CVSS ölçeğinde 10 üzerinden 9,0 puan alan iki kritik sorun bulunuyor. Bunlardan biri Linux'un SMB Direct bileşenini, diğeri ise çekirdekteki SMB sunucusu uygulaması olan KSMBD'yi etkiliyor. Her iki açığın da belirli koşullarda saldırganların uzaktan kod çalıştırmasına imkan tanıyabileceği belirtiliyor.

    Linux çekirdeğindeki kritik açıklar yanlışlıkla internete sızdı Tam Boyutta Gör

    Diğer güvenlik bildirimleri ise ağ kodundaki ve VMware grafik sürücüsündeki hatalar üzerinden yerel ayrıcalık yükseltme saldırılarının gerçekleştirilebilmesine işaret ediyor. Ayrıca NVMe hedef kodunu etkileyen ve hassas bilgilerin açığa çıkmasına neden olabilecek bir güvenlik sorunu da raporlar arasında yer alıyor.

    Bazı açıklar için düzeltmeler hazırlanmış veya test edilmeye başlanmış durumda. Ancak bu yamaların tamamı henüz Linux çekirdeğinin ana sürümüne dahil edilmiş değil. Dolayısıyla açıklar belli ancak henüz çözümler uygulanmış değil.

    Siber güvenlikte kritik gelişmeler peş peşe geliyor

    Linux çekirdeğindeki olay, sunucu ve internet altyapısını ilgilendiren diğer güvenlik sorunlarının hemen ardından yaşandı. Kısa süre önce eMudhra ile ilişkili TLS/SSL sertifikalarının özel anahtarlarının ele geçirildiği ortaya çıkmıştı. Sekiz ara sertifikanın özel anahtarlarının güvenliğinin ihlal edilmesi, saldırganların bazı internet sitelerini taklit etmesine ve şifreli bağlantıları hedef alan saldırılar gerçekleştirmesine zemin hazırlayabilir.

    PHP tarafında da benzer şekilde acil müdahale gerektiren açıklar tespit edildi. PHP, web sitelerinin neredeyse yüzde 70’inde çalışıyor. Bunun için acil kodlu güncellemeler yayınlandı. Bunlar, son günlerde yaşanan büyük kapsamlı olaylardan sadece ikisi. GitLab ve HTTP/3’te de yine kritik zafiyetler ortaya çıkmıştı.

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