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    Microsoft’tan büyük hamle: Linux komutları Windows’ta yerel olarak çalışabilecek

    Microsoft, Build konferansında geliştiricilere yönelik yeni Windows deneyimini tanıttı. Yerel Linux komutları, WSL konteynerleri ve yapay zeka destekli Intelligent Terminal dikkat çekti.

    Linux komutları Windows’ta yerel olarak çalışabilecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Build geliştirici konferansında Windows 11 için geliştiricilere yönelik önemli yeniliklerini duyurdu. Şirket, Windows’u yazılım geliştirme için daha güvenilir ve verimli bir platform haline getirmeyi hedeflerken Linux benzeri araçları doğrudan işletim sistemine entegre ederek geliştirici deneyimini yeni bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

    Windows Başkanı Pavan Davuluri’nin açıklamalarına göre Microsoft, geliştiricilerin sık kullandığı komut satırı araçlarını, daha hızlı kurulum süreçlerini ve Linux tabanlı iş akışlarını Windows içerisinde daha doğal şekilde kullanabilmelerini sağlayacak kapsamlı bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Şirket ayrıca Linux ile çalışma süreçlerini kolaylaştıran yeni çözümler ve yapay zeka destekli deneysel bir terminal uygulaması da sunuyor.

    Linux entegrasyonu daha da güçleniyor

    Microsoft’un duyurduğu en dikkat çekici yeniliklerden biri, açık kaynaklı uutils projesi temel alınarak geliştirilen Coreutils for Windows oldu. GNU Coreutils’in Rust diliyle yeniden geliştirilmiş çapraz platform sürümünü temel alan bu araçlar, Linux kullanıcılarının aşina olduğu birçok komut satırı yardımcı programını Windows ortamına taşıyor.

    Şirkete göre bu araçlar artık Windows üzerinde yerel olarak çalışabilecek. Böylece Linux, macOS, Windows Subsystem for Linux (WSL), konteyner ortamları veya bulut platformları arasında geçiş yapan geliştiriciler yıllardır kullandıkları komutlar ve iş akışlarını büyük ölçüde değiştirmeden Windows üzerinde sürdürebilecek.

    WSL konteynerleri geliyor

    Geçtiğimiz yıl Build etkinliğinde Windows Subsystem for Linux (WSL) projesini açık kaynak hale getiren Microsoft, şimdi bu sistemi Windows ile daha derin şekilde bütünleştiriyor.

    Şirketin tanıttığı WSL Containers çözümü Windows üzerinde Linux konteynerleri oluşturmak, çalıştırmak ve yönetmek için yerleşik bir altyapı sunacak. Microsoft bu sistem için hem bir komut satırı arayüzü hem de geliştiricilerin uygulamalarında kullanabileceği bir API geliştirdi.

    Bu sayede geliştiriciler yalnızca terminal üzerinden değil, aynı zamanda yerel Windows uygulamaları içerisinde de Linux konteynerlerini çalıştırabilecek. Microsoft, WSL Containers özelliğinin önümüzdeki aylarda herkese açık ön izleme sürümüyle kullanıma sunulacağını açıkladı.

    Yapay zeka destekli yeni terminal

    [twitter=https://www.youtube.com/watch?v=o1DmM6_z4zk]

    Microsoft, mevcut Windows Terminal deneyimini de genişletiyor. Şirket, geliştiriciler için tasarlanan deneysel Intelligent Terminal çözümünü duyurdu.

    Yeni terminal, ACP (Agent Communication Protocol) adı verilen iletişim protokolü aracılığıyla yapay zeka ajanlarına bağlanabiliyor. Bu yapı sayesinde geliştiriciler terminal ortamından ayrılmadan sorgulama yapabilecek, hata ayıklayabilecek veya yürüttükleri görevleri tamamlamak için yapay zeka desteğinden yararlanabilecek.

    Intelligent Terminal, mevcut Windows Terminal’in sunduğu sekmeler, profiller, temalar, ayarlar ve farklı kabuk desteği gibi özellikleri korurken bunlara ek olarak yerel ajan komut satırı entegrasyonu da getiriyor. Yapay zeka ajanları terminal içerisindeki özel bir panel üzerinden kullanılabilecek.

    Microsoft’un duyurduğu bir diğer yenilik ise Windows Developer Configurations özelliğinin genel kullanıma sunulması oldu. Bu araç, yeni bir bilgisayarın geliştirici odaklı ayarlarla hızlı şekilde hazırlanmasını amaçlıyor.

    Microsoft’un birkaç yıldır üzerinde çalıştığı sistem, geliştiricilerin ihtiyaç duyduğu temel araçları otomatik olarak kurabiliyor. Bu kapsamda WSL, PowerShell 7 ve Visual Studio Code gibi yazılımlar yüklenirken, Dosya Gezgini içerisinde Git sürüm kontrolü entegrasyonu etkinleştiriliyor ve varsayılan olarak gizli dosyaların görünmesi sağlanıyor.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 1 saat önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 4 saat önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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