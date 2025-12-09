Lityum iyon batarya fiyatları düşüşünü sürdürüyor: Fiyatlar yıllık %8 geriledi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör 2025’te lityum-iyon batarya paketlerinin fiyatı yeni bir dip seviyeye indi. BloombergNEF’in (BNEF) son analizine göre, fiyatlar 2024’e kıyasla %8 düşerek kWh başına 108 dolara geriledi. Bu, 2010’dan bu yana toplamda %93’lük bir maliyet düşüşü anlamına geliyor.

Batarya metallerinin fiyatı bu yıl artsa da, hücre üretimindeki aşırı kapasite, yoğun rekabet ve daha ucuz olan lityum demir fosfat (LFP) kimyasına geçiş, paket maliyetlerinin düşmeye devam etmesini sağladı. BNEF’in 2025 Batarya Fiyat Araştırması; LFP kullanımının yaygınlaşması, uzun vadeli tedarik anlaşmaları ve riskten korunma stratejileri sayesinde artan metal maliyetlerinin hücre veya paket fiyatlarına yansımadığını ortaya koyuyor. Çin’deki pil üretimi fazlası özellikle enerji depolama tarafında fiyat baskısını artırırken, ülkenin LFP üretimindeki liderliği küresel talebin neredeyse tamamını karşılamış durumda.

En büyük düşüş enerji depolama sistemlerinde gerçekleşti

Araştırma, farklı elektrikli araç türleri ve sabit enerji depolama çözümlerini kapsayan çok sayıda kullanım alanındaki fiyat eğilimlerini de inceliyor. Sabit depolama sistemlerinde batarya paket fiyatları 2024'e kıyasla %45 düşerek kWh başına 70 dolara geriledi. Bu, tüm segmentler arasındaki en düşük fiyat. Ulaşım tarafında ise elektrikli araç batarya paketleri 99 dolar/kWh ile ikinci kez 100 dolar eşiğinin altında kaldı.

Tüm kategoriler ele alındığında, LFP batarya paketlerinin ortalama fiyatı 81 dolar/kWh olurken, nikel-mangan-kobalt (NMC) paketlerinin ortalaması 128 dolar/kWh seviyesinde gerçekleşti.

Çin'de fiyatlar Batı'ya göre çok daha düşük

Fiyatlar bölgesel bazda da ciddi farklılık gösteriyor. Çin, ortalama 84 dolar/kWh ile en düşük seviyeye sahip. Kuzey Amerika ve Avrupa’da fiyatların sırasıyla %44 ve %56 daha yüksek olmasının nedeni ise bölgesel üretim maliyetlerinin fazla olması ve ithal bataryalara daha fazla bağımlılık, bu nedenle ek maliyetlerin oluşması.

Çin, 2024’e göre reel anlamda %13’lük en büyük düşüşü yaşarken, Kuzey Amerika ve Avrupa’da fiyatlar sırasıyla %4 ve %8 geriledi. Avrupa’daki düşüşün daha büyük olmasında ABD’deki politika ve tarife değişikliklerinin etkili olduğu belirtiliyor.

BNEF Batarya Teknolojisi ekibinin lideri ve raporun baş yazarı Evelina Stoikou, “Sert rekabet bataryaların her yıl daha da ucuzlamasına neden oluyor. Bu, sektör için kritik bir an çünkü rekor düşük batarya fiyatları elektrikli araç maliyetlerini azaltmak ve yenilenebilir enerjiyi destekleyecek şebeke ölçekli depolama sistemlerinin yaygınlaşmasını hızlandırmak için önemli bir fırsat sunuyor” dedi.

BNEF, 2026’da da batarya paket fiyatlarının düşmesini bekliyor. Hammadde maliyetlerinin artacağı öngörülse de, düşük maliyetli LFP kullanımının genişlemesi bu düşüşü destekleyecek. Uzun vadede Ar-Ge yatırımları, üretim verimliliği ve tedarik zincirlerinde büyüme maliyetlerin daha da azalmasını sağlayabilir. Silikon ve lityum-metal anodlar, katı hal elektrolitleri, yeni katot malzemeleri ve gelişmiş hücre üretim yöntemleri gibi yeni teknolojiler de gelecekte fiyatların düşmesinde önemli rol oynayacak.

