Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lityum iyon batarya fiyatları düşüşünü sürdürüyor: Fiyatlar yıllık %8 geriledi

    BloombergNEF’in son analizine göre, lityum iyon batarya fiyatları 2024’e kıyasla %8 düşerek kWh başına 108 dolara geriledi ve tüm zamanların en düşük seviyesine indi.

    Lityum iyon batarya fiyatları düşüşünü sürdürüyor Tam Boyutta Gör
    2025’te lityum-iyon batarya paketlerinin fiyatı yeni bir dip seviyeye indi. BloombergNEF’in (BNEF) son analizine göre, fiyatlar 2024’e kıyasla %8 düşerek kWh başına 108 dolara geriledi. Bu, 2010’dan bu yana toplamda %93’lük bir maliyet düşüşü anlamına geliyor.

    Batarya metallerinin fiyatı bu yıl artsa da, hücre üretimindeki aşırı kapasite, yoğun rekabet ve daha ucuz olan lityum demir fosfat (LFP) kimyasına geçiş, paket maliyetlerinin düşmeye devam etmesini sağladı. BNEF’in 2025 Batarya Fiyat Araştırması; LFP kullanımının yaygınlaşması, uzun vadeli tedarik anlaşmaları ve riskten korunma stratejileri sayesinde artan metal maliyetlerinin hücre veya paket fiyatlarına yansımadığını ortaya koyuyor. Çin’deki pil üretimi fazlası özellikle enerji depolama tarafında fiyat baskısını artırırken, ülkenin LFP üretimindeki liderliği küresel talebin neredeyse tamamını karşılamış durumda.

    Lityum iyon batarya fiyatları düşüşünü sürdürüyor Tam Boyutta Gör

    En büyük düşüş enerji depolama sistemlerinde gerçekleşti

    Araştırma, farklı elektrikli araç türleri ve sabit enerji depolama çözümlerini kapsayan çok sayıda kullanım alanındaki fiyat eğilimlerini de inceliyor. Sabit depolama sistemlerinde batarya paket fiyatları 2024'e kıyasla %45 düşerek kWh başına 70 dolara geriledi. Bu, tüm segmentler arasındaki en düşük fiyat. Ulaşım tarafında ise elektrikli araç batarya paketleri 99 dolar/kWh ile ikinci kez 100 dolar eşiğinin altında kaldı.

    Tüm kategoriler ele alındığında, LFP batarya paketlerinin ortalama fiyatı 81 dolar/kWh olurken, nikel-mangan-kobalt (NMC) paketlerinin ortalaması 128 dolar/kWh seviyesinde gerçekleşti.

    Çin'de fiyatlar Batı'ya göre çok daha düşük

    Fiyatlar bölgesel bazda da ciddi farklılık gösteriyor. Çin, ortalama 84 dolar/kWh ile en düşük seviyeye sahip. Kuzey Amerika ve Avrupa’da fiyatların sırasıyla %44 ve %56 daha yüksek olmasının nedeni ise bölgesel üretim maliyetlerinin fazla olması ve ithal bataryalara daha fazla bağımlılık, bu nedenle ek maliyetlerin oluşması.

    Çin, 2024’e göre reel anlamda %13’lük en büyük düşüşü yaşarken, Kuzey Amerika ve Avrupa’da fiyatlar sırasıyla %4 ve %8 geriledi. Avrupa’daki düşüşün daha büyük olmasında ABD’deki politika ve tarife değişikliklerinin etkili olduğu belirtiliyor.

    BNEF Batarya Teknolojisi ekibinin lideri ve raporun baş yazarı Evelina Stoikou, “Sert rekabet bataryaların her yıl daha da ucuzlamasına neden oluyor. Bu, sektör için kritik bir an çünkü rekor düşük batarya fiyatları elektrikli araç maliyetlerini azaltmak ve yenilenebilir enerjiyi destekleyecek şebeke ölçekli depolama sistemlerinin yaygınlaşmasını hızlandırmak için önemli bir fırsat sunuyor” dedi.

    BNEF, 2026’da da batarya paket fiyatlarının düşmesini bekliyor. Hammadde maliyetlerinin artacağı öngörülse de, düşük maliyetli LFP kullanımının genişlemesi bu düşüşü destekleyecek. Uzun vadede Ar-Ge yatırımları, üretim verimliliği ve tedarik zincirlerinde büyüme maliyetlerin daha da azalmasını sağlayabilir. Silikon ve lityum-metal anodlar, katı hal elektrolitleri, yeni katot malzemeleri ve gelişmiş hücre üretim yöntemleri gibi yeni teknolojiler de gelecekte fiyatların düşmesinde önemli rol oynayacak.

    Kaynakça https://about.bnef.com/insights/clean-transport/lithium-ion-battery-pack-prices-fall-to-108-per-kilowatt-hour-despite-rising-metal-prices-bloombergnef/ https://www.ess-news.com/2025/12/09/bnef-lithium-ion-battery-pack-prices-fall-to-108-kwh-stationary-storage-becomes-lowest-price-segment/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 3 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yıldızlar hareket eder mi avukata düşen borç taksitlendirme seat leon paket sıralaması free air subwoofer bayılmak için ne yapılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum