Lityum yerine demir, kobalt yerine hava: 100 saatlik batarya geliyor

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Yapay zeka veri merkezlerinin hızla artan elektrik ihtiyacı ve yenilenebilir enerji yatırımlarının büyümesi, uzun süreli enerji depolamayı vazgeçilmez unsurlardan birisi haline getirdi. Hollanda merkezli Ore Energy, geliştirdiği demir-hava bataryaları ile bu alanda dikkat çekiyor. Şirket, teknolojisini ticarileştirmek amacıyla 43 milyon dolarlık yatırım alırken asıl hedefini Avrupa'nın enerji depolama altyapısını dönüştürmek olarak açıklıyor.

Ore Energy'nin geliştirdiği sistem, yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriği 100 saate kadar depolayabiliyor. Bu sayede rüzgar ve güneş santrallerinde anlık olarak kullanılmayan enerji günler sonra bile şebekeye geri verilebiliyor.

Batarya paslanarak enerji depoluyor

Şirketin teknolojisinin temelinde oldukça farklı bir çalışma prensibi bulunuyor. Bataryalar, demir elektrotların kontrollü şekilde paslanması ve bu pastan arındırılması süreciyle şarj ve deşarj oluyor. Bu döngüde yalnızca demir, su ve hava kullanılıyor.

Bu yaklaşımın en önemli avantajlarından biri ise lityum ve kobalt gibi kritik minerallere ihtiyaç duymaması. Ore Energy, bataryalarının tamamen Avrupa merkezli bir tedarik zinciriyle üretilebildiğini ve ithal hammaddelere bağımlılığı önemli ölçüde azalttığını belirtiyor.

Şirket ayrıca uzun süreli enerji depolama uygulamalarında sistemin birim enerji kapasitesi maliyetinin lityum iyon bataryalara göre yaklaşık 10 kat daha düşük olduğunu ifade ediyor. Modüler ve ölçeklenebilir tasarım sayesinde sistem, "tak ve çalıştır" mantığıyla farklı enerji projelerine entegre edilebiliyor.

Üretilen elektrik boşa gitmemeli

Ore Energy'nin çözümü, Avrupa'nın giderek büyüyen enerji sorunlarından birine odaklanıyor. Rüzgar ve güneş santralleri uygun hava koşullarında şebekenin taşıyabileceğinden daha fazla elektrik üretebiliyor. Ancak yeterli depolama altyapısı olmadığı için bu üretimin önemli bir bölümü kullanılamadan kaybediliyor.

Verilere göre, Avrupa'da her yıl yaklaşık 72 TWh yenilenebilir elektrik şebeke darboğazları nedeniyle boşa gidiyor. Mevcut eğilim devam ederse bu kaybın 2040 yılına kadar yıllık 410 TWh'ye ulaşabileceği öngörülüyor.

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Hatta şebekeler o kadar yetersiz ki Birleşik Krallık, yenilenebilir üreticilere üretimi durdurmaları için 2011 yılından bu yana yaklaşık 6 milyar sterlin ödeme yaptı.

Demir-hava bataryaları, özellikle rüzgar santrallerinin yanında konumlandırılarak şebekenin kabul edemediği fazla elektriği depoluyor ve ihtiyaç duyulduğunda günler sonra yeniden şebekeye aktarabiliyor. Böylece hem mevcut şebeke altyapısından daha fazla verim alınması hem de doğal gaz santrallerinin sağladığı sürekli üretimin yenilenebilir kaynaklarla desteklenmesi hedefleniyor.

Yapay zeka ihtiyacı körüklüyor

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Enerji depolama ihtiyacını artıran bir diğer unsur ise yapay zeka. Küresel veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2030 yılına kadar iki katından fazla artarak yaklaşık 945 TWh seviyesine ulaşması bekleniyor. Aynı dönemde yapay zeka odaklı veri merkezlerinin sayısının dört kattan fazla artacağı öngörülüyor.

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Yapay zeka eğitim ve çıkarım süreçlerinin elektrik talebinde ani ve büyük dalgalanmalara yol açması, uzun süreli enerji depolama çözümlerini daha kritik hale getiriyor. Ore Energy'nin sistemi de bu tür değişken talepleri karşılayabilecek şekilde tasarlandı.

İlk ticari anlaşmalar yapıldı

Şirket teknolojisini ticari ölçekte de test etmeye başladı. Ore Energy, Hollandalı enerji ve telekomünikasyon şirketi Budget Thuis ile 1 GWh kapasiteli bir anlaşma imzaladı. Projenin ilk aşamasında 400 MWh'lik bölümün 2028 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

Ayrıca Fransız enerji şirketi EDF ile yürütülen pilot projelerde bataryaların gerçek şebeke koşullarındaki performansı test edildi. Toplam yatırım miktarını 61 milyon doların üzerine çıkaran şirket, bu kaynakla ilk üretim tesisini kurmayı ve 2028 yılına kadar gigavat-saat ölçeğinde üretime başlamayı hedefliyor. Ore Energy'nin uzun vadeli planı ise 2035 yılına kadar demir-hava bataryalarını uzun süreli şebeke depolamasında standart çözümlerden biri haline getirmek.

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