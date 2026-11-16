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    Lityumun tahtı sallanıyor: Daha ucuz sodyum batarya geliyor

    CATL, lityum bataryalara alternatif olacak yeni sodyum iyon teknolojisiyle enerji depolama maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Uluslararası teslimatlar için tarih de belli oldu.

    Lityumun tahtı sallanıyor: Daha ucuz sodyum batarya geliyor Tam Boyutta Gör
    Enerji depolama sektöründe lityum iyon bataryalara alternatif olabilecek yeni bir teknoloji öne çıkıyor. Çinli batarya üreticisi CATL, 30 MWh'nin üzerinde kapasite sunan Tener Sodium adlı sodyum iyon enerji depolama sisteminin teknik özelliklerini ve maliyet avantajlarını açıkladı. Şirket, yeni bataryaların LFP tabanlı sistemlere kıyasla daha az alan kaplayacağını ve kurulum maliyetlerini düşüreceğini öngörüyor.

    CATL, Tener Sodium'u ilk kez Haziran 2026'da Münih'te düzenlenen The Smarter E etkinliğinde tanıtmıştı. Şirketin bir süre önce düzenlediği teknik sunumda ise sistemin kapasitesi, çalışma özellikleri ve LFP bataryalarla karşılaştırmalı performans verileri paylaşıldı.

    30 MWh üzerinde kapasite sunuyor

    Tener Sodium, sekiz kabinli en büyük konfigürasyonunda yaklaşık 32 MWh enerji depolayabiliyor. Sistem, dört saat boyunca 7,5 MW güç sağlayabiliyor. CATL, bataryanın 25 derece sıcaklıkta yüzde 95 enerji verimliliğine ulaştığını açıklıyor.

    Sıvı soğutmalı batarya, -35 ile 55 derece arasındaki sıcaklıklarda çalışabiliyor. Ayrıca şirketin ilk paylaştığı verilere göre 25 derece sıcaklıkta 15.000'den fazla, 45 derecede ise 10.000'den fazla şarj-deşarj döngüsüne ulaşabiliyor. CATL, sistemin günde bir döngüyle 20 yılın sonunda batarya sağlığının yüzde 70'ini koruyacağını öngörüyor.

    Hem daha az alan kaplıyor hem de daha düşük maliyetli

    Lityumun tahtı sallanıyor: Daha ucuz sodyum batarya geliyor Tam Boyutta Gör
    CATL'nin paylaştığı verilerde Tener Sodium'un en önemli avantajlarından biri, daha düşük soğutma ihtiyacı ve yüksek alan verimliliği olarak öne çıkıyor. Şirketin karşılaştırmasına göre sodyum iyon hücreler, LFP tabanlı EnerX bataryalara kıyasla kullanım ömrünün başlangıcında yüzde 27,2, sonuna doğru ise yüzde 32,7 daha az ısı üretiyor.

    Bu fark, enerji depolama tesislerinde kullanılan soğutma sistemlerinin kapasitesini de azaltıyor. Örneğin 50 MWh kapasiteli bir tesis için Tener Sodium'un ihtiyaç duyduğu soğutma kapasitesi 490 kW seviyesindeyken LFP tabanlı sistemde bu değer 720 kW olarak hesaplanıyor.

    Bir diğer avantaj ise alan tarafında. Şirket, 500 MWh kapasiteli örnek tesis modelinde Tener Sodium için 16 batarya bloğunun yeterli olduğunu söylüyor. LFP tabanlı sistemde ise aynı kapasite için 23 blok gerekiyor. Dolayısıyla sodyum iyon bataryalar aynı enerji kapasitesi için yaklaşık yüzde 32 daha az alan gerektiriyor.

    CATL, alan ve soğutma avantajlarının yanı sıra kurulum maliyetlerinde de düşüş öngörüyor. Şirketin modellemesine göre Tener Sodium kullanılan bir enerji depolama projesinin mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) maliyetleri LFP tabanlı sisteme kıyasla yüzde 9,2 daha düşük.

    Sodyum bataryalar ne zaman satışa çıkacak?

    CATL, Tener Sodium teslimatlarına Çin'de başlamış durumda. Şirketin açıklamasına göre uluslararası pazarlara yönelik teslimatların 2027 yazında başlaması hedefleniyor. Ürünün hangi yöntemle taşınacağı ve uluslararası nakliye maliyetlerinin ne olacağı ise henüz netleşmiş değil.

    CATL, Tener Sodium'un yanında aynı kabin ve yerleşim düzenini kullanan LFP tabanlı bir versiyon da hazırlıyor. Sekiz kabinli LFP sisteminin yaklaşık 50 MWh kapasite sunması bekleniyor. Şirket şu aşamada önceliğini sodyum iyon modelinin sertifikasyonuna vermiş durumda.

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