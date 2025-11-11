Harley-Davidson'ın markası LiveWire, EICMA 2025'te üç yeni model sergiledi

S4 Honcho Street, performans ve kullanım kolaylığı açısından 125 cc’lik benzinli motosikletlere denk bir yapıya sahip. Bu sayede Avrupa’nın birçok ülkesinde A1 ehliyetiyle kullanılabiliyor. Trail versiyonu ise tamamen arazi sürüşü için geliştirilmiş. Bu iki yeni model, markanın elektrikli mobiliteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar için uygun fiyatlı bir başlangıç noktası sunma hedefini güçlendiriyor.
Ayrıca LiveWire, S2 ailesine Alpinista Patrol isimli özel bir versiyon daha hazırlamış. Hâlihazırda ABD’de polis devriyelerinde kullanılan bu model, sessiz sürüşü ve vites gerektirmeyen yapısıyla şehir içi görevlerde büyük avantaj sağlıyor. EICMA’da, modelin Avrupa pazarına uygun versiyonuna dair ilk ipuçları da paylaşıldı.
LiveWire’dan ilk scooter hamlesi: Kymco ortaklığıyla geliyor
Bu platform, 63 kW maksimum güç ve 30 kW sürekli güç çıkışı sunarken, motosiklet versiyonlarında 163 km/s azami hız ve 0'dan 100 km/s'ye 3 saniyede hızlanma değerlerine ulaşıyor. Scooter için teknik veriler henüz kesinleşmemiş olsa da 113 kilometrelik menzil bilinen değerler arasında.