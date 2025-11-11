Giriş
    Harley-Davidson'ın markası LiveWire, EICMA 2025'te üç yeni model sergiledi

    Harley-Davidson’ın elektrikli markası LiveWire, EICMA 2025’te kompakt S4 Honcho serisi, hızlı şarjlı Alpinista Corsa ve Kymco ortaklığında geliştirilen ilk scooter modeliyle dikkat çekti.

    LiveWire, EICMA 2025'te üç yeni model sergiledi Tam Boyutta Gör
    Harley-Davidson’ın elektrikli motosiklet markası LiveWire, Milano’da düzenlenen EICMA 2025 fuarında yepyeni modellerini tanıtarak sahneye çıktı. Markanın dikkat çekici yeniliklerinden biri de Avrupa’da ilk kez gösterilen S4 Honcho Trail ve S4 Honcho Street modelleri oldu. Seri üretimi 2026’nın başlarında başlayacak bu kompakt modeller, LiveWire’ın ürün gamını aşağıya doğru genişletme stratejisinin bir parçası.

    S4 Honcho Street, performans ve kullanım kolaylığı açısından 125 cc’lik benzinli motosikletlere denk bir yapıya sahip. Bu sayede Avrupa’nın birçok ülkesinde A1 ehliyetiyle kullanılabiliyor. Trail versiyonu ise tamamen arazi sürüşü için geliştirilmiş. Bu iki yeni model, markanın elektrikli mobiliteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar için uygun fiyatlı bir başlangıç noktası sunma hedefini güçlendiriyor.

    LiveWire, EICMA 2025'te üç yeni model sergiledi Tam Boyutta Gör
    Fuarda tanıtılan bir diğer yıldız model, S2 Alpinista Corsa oldu. 10 kWsa kapasiteli bataryası, DC hızlı şarj istasyonunda 10 dakikada %20’den %80’e dolabiliyor. Motosiklet dünyasında bu oldukça iddialı bir değer. Modelin süspansiyon sistemi Öhlins imzası taşırken, gövdesinde karbon fiber detaylar kullanılmış.

    Ayrıca LiveWire, S2 ailesine Alpinista Patrol isimli özel bir versiyon daha hazırlamış. Hâlihazırda ABD’de polis devriyelerinde kullanılan bu model, sessiz sürüşü ve vites gerektirmeyen yapısıyla şehir içi görevlerde büyük avantaj sağlıyor. EICMA’da, modelin Avrupa pazarına uygun versiyonuna dair ilk ipuçları da paylaşıldı.

    LiveWire’dan ilk scooter hamlesi: Kymco ortaklığıyla geliyor

    LiveWire, EICMA 2025'te üç yeni model sergiledi Tam Boyutta Gör
    LiveWire’ın 2021’den beri hissedarı olan Tayvanlı Kymco, markayla birlikte geliştirdiği ilk maxi-scooter prototipini de fuarda sahneye çıkardı. Seri üretim versiyonunun 2026’nın ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Modelin temeli, LiveWire’ın S2 Arrow platformuna dayanıyor.

    Bu platform, 63 kW maksimum güç ve 30 kW sürekli güç çıkışı sunarken, motosiklet versiyonlarında 163 km/s azami hız ve 0’dan 100 km/s’ye 3 saniyede hızlanma değerlerine ulaşıyor. Scooter için teknik veriler henüz kesinleşmemiş olsa da 113 kilometrelik menzil bilinen değerler arasında.

