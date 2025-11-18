Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Logitech, 1.8 TB'lık kullanıcı verisini çaldırdığını açıkladı

    Dünyanın en büyük bilgisayar aksesuar üreticilerinden Logitech, hacklendiğini ve 1.8 terabaytlık kullanıcı verisinin çalındığını açıkladı, ancak hassas verilerin etkilenmediğini belirtti.

    Logitech, 1.8 TB'lık kullanıcı verisini çaldırdığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Klavye ve fareleriyle tanıdığımız, dünyanın en büyük bilgisayar aksesuar üreticilerinden Logitech, yakın zamanda bazı kullanıcı verilerini çaldırdığını duyurdu. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bir K-8 Formu sunarak hacklendiğini ve 1.8 TB (terabayt) verinin çalındığını doğruladı, ancak hassas verilerin etkilenmediğini belirtti.

    Sıfır gün saldırısına uğradı

    Logitech açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yakın zamanda, veri sızdırma girişimiyle ilgili bir siber güvenlik olayı yaşadık. Bu olay Logitech ürünlerini, operasyonlarını veya üretim faaliyetlerini etkilemedi. Olayı tespit eder etmez, önde gelen dış siber güvenlik ekiplerinin de desteğiyle soruşturma ve karşılık verme adımlarını başlattık. Yetkisiz kişilerin üçüncü taraf bir yazılım platformundaki zero-day (sıfır gün) açığından yararlanarak dahili BT sistemlerimizden bazı verileri kopyaladığını düşünüyoruz.”

    Zero-day güvenlik açığı, güvenlik uzmanlarının henüz keşfetmediği ve dolayısıyla yamalayamadığı açıklar anlamına geliyor. Bu nedenle saldırganlar için büyük fırsat yaratıyor. Logitech’e göre saldırganlar, üçüncü taraf bir platform üzerinden şirketin iç sistemlerine sızarak yaklaşık 1.8 TB veriyi ele geçirdi. Bu verilerin içinde muhtemelen sınırlı sayıda çalışan ve tüketici bilgisi ile bazı müşteri ve tedarikçi verileri bulunuyor.

    Bu 1.8 TB’lık veri miktarı, fidye yazılım grubu Clop’un internet sitesinde yer alıyor. Logitech SEC dosyasında Clop’un adını vermese de, olayların birbirine oldukça uyduğu belirtiliyor. Saldırının ciddi niteliğine rağmen Logitech, etkilenen sistemlerde kimlik numarası veya kredi kartı gibi hassas kişisel bilgiler bulunmadığını özellikle vurguluyor. Güvenlik açığı tespit edilir edilmez de kapatılmış durumda.

    BleepingComputer’ın haberine göre saldırı, Oracle ürünlerindeki bir sıfır gün güvenlik açığından kaynaklanmış olabilir. Clop’un Temmuz ayında yürüttüğü veri hırsızlığı operasyonunda, etkilenen şirketlere fidye e-postaları gönderildiği biliniyor. Clop daha önce de havayolları, üniversiteler ve gazeteler gibi Oracle’ın E-Business Suite’ini kullanan kurumlara yönelik benzer veri hırsızlığı saldırıları düzenlemişti.

    Kaynakça https://ir.logitech.com/press-releases/press-release-details/2025/Logitech-Cybersecurity-Disclosure/default.aspx https://www.tomshardware.com/tech-industry/hackers-steal-1-8tb-of-data-from-pc-peripheral-vendor-logitech-firm-says-zero-day-vulnerability-to-blame-no-sensitive-information-stolen
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mini cooper kronik sorunları bütün kanallar çekiyor show tv çekmiyor fareden kuduz bulaşır mı titan quest 2 türkçe lensle havuza girilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim 5G
    Tecno SPARK Slim 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum