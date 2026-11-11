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    Logitech, 7000 çalışanına GTA 6 için özel izin verdi

    GTA VI çıkışı öncesinde Logitech, Logi Game Day kapsamında tam zamanlı çalışanlardan stajyerlere kadar tüm personele GTA 6 için özel izin vereceğini duyurdu.    

    Logitech 7000 çalışana GTA 6 için özel izin verdi Tam Boyutta Gör
    Logitech, Logi Game Day uygulamasını başlattı. Bu kapsamda yaklaşık 7.000 çalışana, Kasım 2027'ye kadar diledikleri bir oyunu oynamaları için bir günlük izin verilecek. Söz konusu uygulama, GTA 6'nın çıkış dönemine denk geliyor. Bu tarihte Logitech G, San Jose'deki merkezinden canlı yayın gerçekleştirecek. Girişim, Logitech tarafından yapılan ve oyuncuların %81'inin oyun oynamanın öz güveni artırdığını belirttiği bir araştırmanın ardından hayata geçirildi.

    Tam zamanlı çalışanlardan stajyerlere kadar tüm personele izin

    Çalışanlar, diledikleri bir oyunu seçerek bu izin gününü Kasım 2027'ye kadar herhangi bir tarihte kullanabilecek. Logitech, 19 Kasım'da ofislerini açık tutacak; şirket bu girişimi, tarihinde ilk kez tüm çalışanları kapsayan oyun günü olarak tanımlıyor.

    GTA 6 çıkışına özel canlı yayın

    Şirketin oyun odaklı markası Logitech G, GTA 6'nın çıkış yaptığı gün, Kaliforniya'nın San Jose kentindeki Amerika merkezinden canlı yayın yapacak. Yayını, Logitech G Genel Müdürü ve eski bir oyuncu olan Robin Piispanen yönetecek.

    Oyun oynama zaman kaybı değil

    Logitech CEO'su Hanneke Faber, "Oyun oynamanın zaman kaybı olduğu yönündeki klişeyi artık bir kenara bırakma vakti geldi" dedi. Faber, hem iş hem de eğlence dünyasına yönelik ürünler geliştirmelerinin, hayatın alanındaki katılımın diğer alandaki sonuçları nasıl iyileştirdiğini her gün gözlemlemelerine olanak tanıdığını ifade etti.

    Oyun oynamak çalışmamak değil!

    Logitech’in İnsan Kaynakları Yöneticisi Elaine Laird ise “Oyun oynamak, çalışmamak değildir” ifadesini kullandı. Laird, işten uzaklaşıp oyun oynamaları için kendilerine özel zaman tanınan çalışanların, işe daha odaklanmış bir şekilde döndüklerini ve zorlu sorunlarla başa çıkmak için daha donanımlı hale geldiklerini belirtti.

    Oyun oynama öz güveni artırıyor, kaygıyı azaltıyor

    Bu uygulama, Logitech’in dokuz ülkeden 9.400’ü aşkın kişiyi kapsayan “Ctrl Tomorrow” adlı araştırmasının ardından geldi. Söz konusu araştırmada, oyuncuların %81’i oyun oynamanın gerçek hayatta öz güveni artırdığını ve kaygıyı azalttığını ifade etti. Logitech ayrıca kurumsal BT karar vericilerinin %98,8’inin oyun oynarken kazanılan becerilerin stratejik düşünme, karmaşık problemleri çözme ve baskı altında çalışma gibi yetkinliklere dönüştüğünü belirttiği bir ankete de atıfta bulunuyor. Her iki bulgu da ölçülmüş iş performansından ziyade, katılımcıların kendi öz değerlendirmelerine dayanıyor.

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