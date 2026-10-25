Logitech'in yeni faresi Pebble Up, katlanabilir tasarımıyla tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Logitech Pebble Up, değiştirilebilir tutuş biçimi, şarj edilebilir pili ve çoklu cihaz bağlantısı özellikleriyle yeni bir kablosuz fare seçeneği olarak piyasaya çıktı. Logitech'in 2023 yılında tanıttığı Pebble Mouse 2 M350s modelinin devamı niteliğindeki ürün, ihtiyaç duyulduğunda düz biçimde kullanılabilen veya üst kabuğu kaldırılarak daha yüksek bir tutuş pozisyonuna getirilebilen tasarımıyla öne çıkıyor. Bu yaklaşım, özellikle çantasında az yer kaplayan çevre birimleri tercih eden ve uzun süre bilgisayar başında çalışan kullanıcıları hedefliyor.

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İşte Logitech Pebble Up'ın özellikleri ve fiyatı:

Pebble Up, 105,8 x 59,6 x 30 milimetre boyutlarında ve 79 gram ağırlığında. Önceki model Pebble Mouse 2 M350s ise 76 gram ağırlığındaydı. Aradaki üç gramlık fark, yeni modelin değiştirilebilir formuna rağmen ağırlık bakımından benzer bir seviyede kaldığını gösteriyor. Üst kabuğun kaldırılabilmesi, farenin fiziksel biçimini kullanıcının tercihine göre değiştirmesine olanak tanırken ince yapısı da taşınabilirlik odağını koruyor.

Farenin içerisinde 4200 CPI çözünürlüğe sahip optik sensör bulunuyor ve DPI hassasiyeti 400 ile 4000 arasında ayarlanabiliyor. Ayrıca üzerinde sol ve sağ tıklama düğmeleri, kaydırma tekerleği ve ayrı bir DPI düğmesi olmak üzere dört düğme yer alıyor. Kaydırma tekerleği kademeli çalışıyor; dolayısıyla sürekli ve serbest dönüş yerine belirgin adımlarla kaydırma deneyimi sunuyor. Logitech'in Logi Options+ yazılımı üzerinden kaydırma tekerleği düğmesi ve DPI düğmesi yeniden programlanabiliyor. Uygulamanın hareket işlevlerini desteklemesi de farenin belirli görevler için kişiselleştirilmesine olanak sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Logitech Pebble Up pil ömrü ve bağlantı seçenekleriyle ayrışıyorPebble Up'ın önemli değişikliklerinden biri güç kaynağında görülüyor. Fare, Logitech'in tek şarjla 90 güne kadar kullanım sunduğunu belirttiği 290 mAh kapasiteli şarj edilebilir lityum polimer pil taşıyor. Bu yapı, önceki Pebble Mouse 2 M350s modelinde kullanılan AA pilden farklılaşıyor.

Bağlantı tarafında Bluetooth Low Energy ve Logi Bolt USB alıcısı seçenekleri bulunuyor. Logitech'in Easy-Switch özelliği sayesinde fare üç cihaza kadar eşleştirilebiliyor ve bu cihazlar arasında geçiş yapılabiliyor. Üreticinin belirttiği kablosuz bağlantı menzili ise 10 metreye kadar ulaşıyor. Bu özellikler, aynı fareyi birden fazla bilgisayarda veya farklı uyumlu cihazlarda kullanmak isteyenler için esneklik sağlıyor.

Logitech Pebble Up, 250 yuan, yani yaklaşık 37 dolar fiyat etiketi ve Gül Pembesi, Grafit Grisi ve İnci Beyazı olmak üzere üç renk seçeneğiyle piyasaya sürüldü. Son olarak Logitech, tüm renklerde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik kullanıldığını belirtiyor. Gül Pembesi ve İnci Beyazı modellerinde geri dönüştürülmüş malzeme oranı yüzde 43, Grafit Grisi modelinde ise yüzde 56 olarak açıklanıyor.

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