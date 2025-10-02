Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Logitech Zone Wireless 2 ES kurumsal müşteriler için geliyor

    Logitech Zone Wireless 2 ES kablosuz kulaklık modeli yapay zekâ destekli gürültü engelleme yaparken Zone Wired 2 ise onun kablolu versiyonu olarak dikkat çekiyor. 

    Logitech Zone Wireless 2 ES özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Logitech ofiste gürültüden arınarak daha konsantre çalışmak isteyen kullanıcılar için gürültü engelleme özellikli Zone Wireless 2 ES kablosuz kulaklık ve Zone Wired 2 kablolu kulaklık modellerini duyurdu. 

    Logitech Zone Wireless 2 ES özellikleri ve fiyatı

    Logitech Zone Wireless 2 ES kablosuz kulaklık modeli gürültülü ortamlar nedeniyle çalışma verimi düşen ofis çalışanlarını hedefliyor. Yapay zekâ destekli aktif gürültü engelleme ve görüşme esnasında arka plan gürültülerini temizleme sayesinde dikkat dağıtımını en aza indiriyor. 

    Microsoft Teams ve Google Meat için yerleşik Bluetooth çağrı kontrolü sunan kulaklık eğer adaptör ile kullanılırsa gücü kapattığınızda konferans uygulamasından gizleniyor. Ayrıca Logitech Sync yazılımı ile BT uzmanları kulaklıklara arka planda güncelleme gönderebiliyor. 

    Dönebilen parçalar, esneyebilen kafa bandı ve dönebilen mikrofona sahip olan kulaklık modeli 25 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Bluetooth versiyonun fiyatı 160$ iken 2.4G versiyonun fiyatı da 180$. Kablolu Zone Wired 2 versiyonu ise 130$ fiyat etiketine sahip. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    audi a3 paket sıralaması şirketten şahsa araç satışı fatura zlink carplay bağlantı sorunu uşak nasıl bir yer 5 40 yağ hangi araçlarda kullanılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V40 Lite
    Vivo V40 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum