Logitech Zone Wireless 2 ES kurumsal müşteriler için geliyor

Tam Boyutta Gör Logitech ofiste gürültüden arınarak daha konsantre çalışmak isteyen kullanıcılar için gürültü engelleme özellikli Zone Wireless 2 ES kablosuz kulaklık ve Zone Wired 2 kablolu kulaklık modellerini duyurdu.

Logitech Zone Wireless 2 ES özellikleri ve fiyatı

Logitech Zone Wireless 2 ES kablosuz kulaklık modeli gürültülü ortamlar nedeniyle çalışma verimi düşen ofis çalışanlarını hedefliyor. Yapay zekâ destekli aktif gürültü engelleme ve görüşme esnasında arka plan gürültülerini temizleme sayesinde dikkat dağıtımını en aza indiriyor.

Microsoft Teams ve Google Meat için yerleşik Bluetooth çağrı kontrolü sunan kulaklık eğer adaptör ile kullanılırsa gücü kapattığınızda konferans uygulamasından gizleniyor. Ayrıca Logitech Sync yazılımı ile BT uzmanları kulaklıklara arka planda güncelleme gönderebiliyor.

Dönebilen parçalar, esneyebilen kafa bandı ve dönebilen mikrofona sahip olan kulaklık modeli 25 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Bluetooth versiyonun fiyatı 160$ iken 2.4G versiyonun fiyatı da 180$. Kablolu Zone Wired 2 versiyonu ise 130$ fiyat etiketine sahip.

