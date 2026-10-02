Logo Yazılım’dan yapay zeka destekli yeni nesil bulut ve hibrit iş çözümleri

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İşletmelere yönelik yazılım çözümleri geliştiren Logo Yazılım, yeni nesil çözümler geliştirmeye devam ediyor. Yeni nesil arayüz, yapay zeka yetenekleri ve ek fonksiyonlarla geliştirilen yeni Logo Cloud ve Logo Edge çözümleri işletmelerin kullanımına sunuldu.

Logo Yazılım’ın yeni çözümleri Logo Cloud ve Logo Edge olarak iki ana kategoride müşterilerle buluşuyor. Logo Cloud tamamen bulut tabanlı bir yapı sunarken, Logo Edge şirket içi kurulan (on-premise) yazılımların bulut servislerle zenginleştirilebildiği hibrit bir yapı olarak öne çıkıyor. Her iki çözüme de Logo Base platformu üzerinden erişilebiliyor.

Logo Yazılım’ın yenilenen çözüm ailesi

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Logo Cloud: Tamamen bulut tabanlı deneyim

Logo Yazılım’ın tamamen bulut tabanlı olan çözümleri, Logo Cloud altında bir araya geliyor. Logo Cloud yeni nesil altyapısı, zengin fonksiyonları, kullanıcı deneyimi odaklı tasarımı ve gelişmiş entegrasyon yetenekleriyle işletmelerin ön muhasebeden ERP’ye (Kurumsal Kaynak Planlama) kadar ihtiyaçlarını karşılayarak dijital dönüşümüne güç katıyor.

Logo Cloud’ın yenilenen arayüzü modern bir kullanıcı deneyimi için daha sade ve işlevsel ekranlar kullanılıyor. Kullanıcıların ilk oturumdan itibaren servise hızla uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Kayıtlara ait tüm bilgiler tek ekranda görüntülenip yönetilebiliyor; böylece tüm iş adımları bütünsel bir bakışla takip edilebiliyor.

Logo Cloud’un dikkat çeken özelliklerinden biri ise yapay zeka destekli dijital danışman. Kullanıcılar yapay zeka destekli dijital danışmana doğal konuşma dilinde sorular yönelterek karmaşık raporlar hazırlamaya gerek kalmadan verilere erişebiliyor. Örneğin “Son üç ayda en çok satış yaptığım ürün hangisi?” gibi bir soruya saniyeler içinde rapor hazırlayarak yanıt veriyor.

Dikkat çeken özelliklerden bir diğeri olan global arama fonksiyonu özelliği, ürün kapsamındaki tüm kayıt, işlem ve belgelere saniyeler içinde ulaşmayı mümkün kılıyor. Bu sayede kullanıcılar bilgiye ulaşmak için arayüzde dolaşmak yerine, doğrudan işlem odaklı ilerleyebiliyor.

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Yeni özellikler ilk aşamada küçük ölçekli işletmelere yönelik Logo Cloud Lite ile sunuluyor. Logo Cloud Lite, ön muhasebe başta olmak üzere temel işletme ihtiyaçlarını bulut tabanlı bir yapı üzerinden karşılamayı amaçlıyor.

Logo Cloud ile birlikte yenilenen mobil uygulamayla kullanıcılar her an, her yerden sisteme erişebiliyor ve kritik iş süreçlerini mobil cihazlarından yönetebiliyor. Bu sayede işletmeler, ofis dışında da operasyonlarını kesintisiz şekilde sürdürebiliyor. Gerçek zamanlı veri akışı, karar alma süreçlerini hızlandırırken, mobil erişim sayesinde işin sürekliliği her koşulda korunuyor

Hibrit dünyanın ihtiyaçlarına güçlü bir cevap: Logo Edge

Logo Edge ise şirket içi kullanılan Logo Yazılım çözümlerini bulut servislerle birleştiren hibrit bir yapı sunuyor. ERP başta olmak üzere Depo Yönetimi (WMS), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Saha Satış Yönetimi, Veri Analitiği ve İnsan Kaynakları Yönetimi gibi farklı çözümlerin kurulum süreçleri daha yalın hale geliyor.

Platformda yeni nesil arayüz ve ekran tasarımlarının yanı sıra web tabanlı analitik dashboard, online teklif toplama ve yapay zeka destekli dijital asistan gibi özellikler bulunuyor.

Logo Yazılım’ın Tiger ve Netsis ERP ürün grupları ile j-Platform ürünü artık Logo Edge çatısı altında farklı seriler hâlinde sunuluyor. ERP çözümleri işletme büyüklüğü ve ihtiyaçlarına göre Logo Edge T-Series, Logo Edge N-Series ve Logo Edge J-Series olarak farklı paket yapılarıyla kullanıcılarla buluşuyor.

Zaman baskısının yoğun yaşandığı ve azami dikkat gerektiren süreçlerden biri olan satın alma, Logo Edge’de sunulan online teklif toplama ve satın alma fonksiyonuyla kolaylaşıyor. Sistem üzerinden tedarikçilere teklif talepleri e-posta ile gönderilebiliyor, teklifler yine sistem üzerinden toplanarak tek ekranda karşılaştırılabiliyor. Uygun bulunan teklifler doğrudan siparişe dönüştürülebiliyor.

Logo Edge ile birlikte ERP erişiminde kullanıcı kimliğine bağlı (named user) lisanslama modeline geçildi. Böylece lisanslama, aynı anda sisteme giriş yapan kullanıcı veya cihaz sayısı yerine doğrudan tanımlanan kullanıcılar üzerinden gerçekleştiriliyor.

Logo Kimliği üzerinden yönetilen bu model, şirketlerin kullanıcılarını daha kolay takip etmesine ve lisanslarını ölçeklendirmesine imkan tanıyor. Sistem ayrıca KVKK gibi düzenlemelere uyum ve denetlenebilirlik açısından da kullanıcı bazlı bir yapı sunuyor.

Logo Edge, arayüz ve ekran tasarımlarıyla da yeni nesil bir deneyim oluşturuyor. Günümüz kullanıcılarının beklentileri doğrultusunda hazırlanan daha yalın ve modern tasarım, ekran alanını maksimum verimle kullanmayı sağlıyor. Ayrıca Logo Edge’in yenilenen mobil uygulaması da zamandan ve mekândan bağımsız erişim deneyimi sunuyor.

Tüm Logo uygulamalarına Logo Base üzerinden erişim

Logo Yazılım'ın yeni yapısında Logo Base, farklı Logo çözümlerine erişim sağlayan merkezi platform olarak konumlandırılıyor. Kullanıcılar, Logo Kimliği ile giriş yaptıkları Logo Base üzerinden sahip oldukları ERP, WMS ve CRM gibi farklı uygulamalara tek noktadan erişebiliyor. Böylece her uygulama için ayrı kullanıcı adı ve şifre kullanma ihtiyacı ortadan kalkıyor.

Logo Base üzerinden lisanslar görüntülenebiliyor, uygulamalar kurulabiliyor ve güncellemeler yönetilebiliyor. Firma yetkilileri sahip oldukları Logo Yazılım lisanslarını tek noktadan görebilirken, yetkilendirilen kullanıcılar da kendilerine sunulan uygulamalara Logo Kimliği üzerinden erişebiliyor.

Platformda ayrıca yapay zeka destekli dijital danışman bulunuyor. Kullanıcılar bu özellik üzerinden ürünlerle ilgili dokümanlara ve videolu anlatımlara ulaşabiliyor.

Logo Grup CEO'su M. Buğra Koyuncu, yeni Logo Cloud ve Logo Edge çözümlerinin odağında müşteri deneyiminin bulunduğunu belirterek, yapay zeka yetenekleriyle geliştirilen çözümleri daha sade ve bütünleşik hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

M. Buğra Koyuncu, şunları söyledi:

“Yapay zekâ yetkinlikleriyle geliştirilmiş çözümlerimizi daha yalın ve kullanıcı dostu bir deneyim sunacak şekilde zenginleştirirken, daha bütünleşik bir yapıda bir araya getiriyoruz. Amacımız, Logo Yazılım’ı akıllı iş uygulamaları platformuna dönüştürürken, kullanıcılarımızın çözümlerimizle kurduğu etkileşimi daha fazla kolaylaştırmak” ifadelerini kullandı.”

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