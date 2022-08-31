Çinli Longsoon işlemcisi Zen 3 ile kapışıyor

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Ambargolara rağmen Çinli tasarımcıların yonga çalışmaları takdire şayan. Henüz bir iki nesil geride olsalar da gelecek yıldan itibaren bu farkı 1 nesle indirmeyi amaçlıyor. Çinli Longsoon yeni tasarımlarını piyasaya sürmeye hazır.

Longsoon 3A6000 iddialı geliyor

Firmanın mevcut Longsoon 3A5000 işlemcileri 4 çekirdekli ve ilk nesil Zen çekirdeği ile kapışabilir mahiyetteydi. Longsoon çalışmalarını tick-tock şeklinde tanımlıyor. Yani Intel’in bir dönem uyguladığı ancak başarılı olamadığı iş süreciydi. Tick süreci ana mimarinin üzerine geliştirmeler ve Tock süreci de ana mimari geliştirmeleriydi. Longsoon 5000 serisi Tock sürecini tanımlarken Longsoon 6000 serisi de Tick sürecini tanımlıyor.

Godson 3A6000 işlemcisi iddialı 2 ay önce eklendi

Longsoon 6000 serisi 32 çekirdeğe kadar ölçeklenebiliyor. Detayları bilinmemekle beraber 2023 yılı içerisinde Longsoon 3A6000, 3C6000 ve 3D6000 şeklinde segmentlere göre farklı isimler altında sunulacak. Bu işlemciler farklı bir 64-bit mimarisi üzerinde şekillendiği için özel işletim sistemleri gerektiriyor.

Yapılan testlere göre Longsoon 3A6000 işlemcisi tek çekirdek FP performansında yüzde 68, sabit nokta performansında ise yüzde 37 artış sağlamış. Böylece SPEC CPU2006 testlerine göre Zen 3 işlemcilere yetişirken Intel Tiger lake ve Alder Lake işlemcilerin bir miktar gerisinde kalmış.

2024 yılında ise firma Tock dediği yeni bir mimariye geçiş yapacak. Bu mimarinin artık Zen 4 yani Ryzen 7000 ya da Raptor Lake ile başabaş bir mücadele girmesi kaçınılmaz olacak ve görünüşe göre Çin’de yonga devlerinin işini zorlaştıracak.

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