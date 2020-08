Lord of the Board ile zarlarını salla, tavlanın yıldızı ol!

Tam Boyutta Gör

Yediden yetmişe herkese hitap eden tavla için tamamen Türkçe arayüz ile oynanabilen Lord of the Board sayesinde taktiklerinizle rakiplerinizi alt ederken dünya sıralamasında yerinizi alabilirsiniz. Oyunu çevrimiçi oynarken aynı zamanda sosyalleşebilecek ve kendinizi geliştirebileceksiniz. Klasik masa oyunları ve diğer çok oyunculu oyunları bir kenara bırakarak mobil oyun dünyasının en rekabet dolu oyunu ile hemen tanışın.



Lord of the Board sayesinde adaletli bir ortamda mücadelenizi sürdürebilirisiniz. Oyunda tüm oyuncular için zarların tamamen rastgele gelmesi için kullanılan en ileri seviyedeki motorlar sayesinde, zarların kaç geleceği hiçbir zaman tahmin edilemez. Şansınıza ve taktiklerinize güvenebilirsiniz.



Zarlarını at, eğlenceye katıl



Kazanmak ve kaybetmek her oyunun bir parçası olduğu gibi Lord of the Board’un da bir parçasıdır. 2 bin yıllık bu geleneksel oyunu tamamen ücretsiz bir şekilde mobil olarak oynarken, sizin gibi birçok tavla tutkunu ile bir araya geleceksiniz. Gerçek tavla tutkunlarının arasında yerinizi alarak, stratejilerinizi oluşturun. Şansınızın yanınızda olmadığı zamanlarda, stratejiniz sizi zafere götürsün. Unutmayın tavlada saniyeler bile sizi zafere taşıyabilir! Kendi stratejiniz ile kuralları geride bırakarak kendi potansiyelinizi yaratın.



Tüm çevrimiçi oyunların yanı sıra Lord of the Board’u arkadaşlarınızla birlikte oynamak tamamen farklı bir deneyim olacak! Oyuna davet ettiğiniz her arkadaşınız için bonus kazanarak kendinizi daha üst seviyelere taşıyabilir aynı zamanda onlara meydan okumanın tadını çıkarabilirsiniz. 7'den 70'e herkese hitap eden geleneksel oyunumuz tavlayı Lord of the Board sayesinde çocuklarınıza da öğretebilirsiniz!

Onlara küçük meydan okumalarla nasıl oynayabileceğini öğretin, o da sizler gibi tavla yıldızı olsun.



Lord of the Board’u tamamen ücretsiz ve Türkçe oynamak için hemen şimdi App Store ya da Google Play Store’dan indirebilirsiniz.

