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    Lords Mobile 7. yaşını etkinlikler ve sürprizlerle kutluyor

    Mobil oyun dünyasını kasıp kavurarak listelerin hep üst sıralarında yer alan strateji-MMO oyunu Lords Mobile, artık 7 yaşında!                                           
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    Lords Mobile 7. yaşını etkinlikler ve sürprizlerle kutluyor Tam Boyutta Gör

    Mobil oyun dünyasını kasıp kavurarak listelerin hep üst sıralarında yer alan strateji-MMO oyunu Lords Mobile, artık 7 yaşında! Dünyadaki en popüler mobil oyunlar listesindeki yerini 5 yıldan fazladır koruyan Lords Mobile, yeni yaşında da popülerliğini sürdürüyor.

    Lords Mobile, etkileyici grafikleri ve düşük sistem gereksinimleri ile her türden mobil oyuncu için benzersiz bir strateji-MMO oyun keyfi sunuyor. Cüceler, elfler, deniz kızları, insanlar ve hatta robotların bile yer aldığı bu fantastik dünyada oyuncular kendi krallıklarını kuruyor ve krallıklarını büyüterek güçlerini kanıtlamak için mücadele ediyor. Lords Mobile oyuncuları askeri birlikler kurarak, kahramanlar çağırarak, ittifaklar kurarak ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca oyuncuyla savaşarak krallıklarını geliştirebiliyor.

    Lords Mobile 7. yaşını etkinlikler ve sürprizlerle kutluyor Tam Boyutta Gör

    Lords Mobile oyuncularına büyük sürpriz

    Mücadele ve eğlencenin kesiştiği efsanelerle dolu oyunun 7. yaşını kutlamak üzere 9 Mart’a kadar bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Ayrıca Lords Mobile, hem yeni yaşını kutlamak hem de 7 yıldır yanında olan oyuncularını onurlandırmak üzere büyük bir sürpriz de hazırladı. Bu yılın Küresel Festival’i kapsamındaki Lonca Festivali sıralamalarında ilk 50’de yer alan loncalar, New York, Dubai, Meksiko, Ho Chi Minh, Tokyo ve Seoul gibi dünya şehirlerindeki dijital reklam panolarında paylaşıldı. Eğer bu loncalardan birinde yer alıyorsanız, bunun “Resmi Olarak Havalı” olduğunu dile getirebiliriz. Etkinliğin detaylarının yer aldığı videoyu aşağıdan izleyebilir ve etkinlik görselinin yüksek çözünürlüklü halini almak için Lords Mobile 7. Yıl Dönümü Etkinlikleri sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

    Oyun içi ve oyun dışı muhteşem hediyeler oyuncuları bekliyor

    Yıl dönümü için gerçekleştirilen etkinliklerden biri olan Lordların Hatıraları, oyuncuların hem oyunun hem de oyuncuların geçmişten bugüne yaşadıkları önemli anları ve başarımları hatırlamalarını sağlıyor.  Mücadele Yolu mini etkinliği ise oyunculara günlük görevler aracılığı ile puan toplama ve ödüllerle dolu 3 adet sandığı açma fırsatı sunuyor. Bir diğer etkinlik olan Yıl Dönümü Yapbozu etkinliğinde ise oyuncular çeşitli görevleri tamamlayarak rastgele yapboz parçaları elde ediyor. Bir yapbozu tamamlamayı başaran oyuncular ise özel Yıl dönümü Hediyesi ödülünü kazanmaya hak kazanıyor.  Yıl Dönümü Yapbozu etkinliği sona erdiğine en az bir yapboz tamamlamayı başarmış oyuncular arasından belirlenecek 7 şanslı kişi, Pirinç Figür Set, Yemin Tutan figürü, Uhrevi Lider Figürü ve özel bir Lords Mobile plağından oluşan özel Yıl Dönümü Hediye Paketini kazanma şansı yakalayacak.

    Lords Mobile 7. yaşını etkinlikler ve sürprizlerle kutluyor Tam Boyutta Gör

    iPhone 14 Pro Max kazanma şansı yıl dönümü etkinliklerinde

    Lords Mobile, 7. yılını kutlarken eski ve oyuna ara veren oyuncularını da unutmuyor. Lordların Eve Dönüşü etkinliği kapsamında, uzun zamandır oyuna ara vermiş yoldaşlarını oyuna geri çağırmayı başaran oyuncuları 256GB hafızaya sahip iPhone 14 Pro Max kazanma şansı bekliyor. Davetiniz ile oyuna dönen her eski oyuncu arkadaşınız kazanma şansınızı artırıyor. Ayrıca oyuna geri dönen oyuncuları da bazı sürprizler bekliyor. Geri dönen oyuncular ödüllerini yeni oluşturdukları bir hesapta yeni bir krallık oluşturup, oluşturdukları hesabı bağlayarak elde edebiliyor.

    Lords Mobile 7. yaşını etkinlikler ve sürprizlerle kutluyor Tam Boyutta Gör

    10.000$ değerinde alışveriş Lords Mobile’dan hediye

    Yıl dönümü etkinliklerinden bir diğeri olan Araştırma Heyecanı etkinliğinde ise en yüksek seviyeyi elde eden oyuncuyu muhteşem bir ödül bekliyor. Etkinliğe katılıp en iyi olmayı başaran oyuncuya 10.000$ değerindeki alışverişi hediye edilecek.

    Saydığımız etkinliklerin yanı sıra günlük giriş ödülleri, kutsamalar, Dünya Bossu Avı etkinliği ve bonus lonca görevi ödülleri dahil olmak üzere daha birçok etkinliğin bulunduğu 7. yıl dönümü kutlamaları oyunculara birçok ödül kazanma fırsatı sunuyor.

    Tüm etkinlikleri takip etmek, detaylarına erişmek ve bunlara ek olarak 7. Yıl dönümü Global Fan Buluşması Etkinliği’ne katılmak için Lords Mobile’ın sosyal medya hesaplarını buradan takip edebilirsiniz. Benzersiz bir strateji-MMO keyfi sunan Lords Mobile’ı Google Play Store, App Store veya Steam üzerinden indirerek bu fantastik dünyanın bir parçası olup, ödüller kazanabilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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