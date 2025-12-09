Giriş
    Lotus Eletre PHEV, 355 km elektrikli menzil sunacak

    Lotus, ilk şarj edilebilir hibrit modeli Eletre PHEV’i Çin’de satışa sunmaya hazırlanıyor. 70 kWsa batarya ile 355 km'ye kadar elektrikli menzil sunan model 2026’da Avrupa'ya da gelecek.

    lotus eletre phev Tam Boyutta Gör
    Lotus, tamamen elektrikli modellerin yanı sıra şarj edilebilir hibrit (PHEV) stratejisine yöneliyor. Markanın ilk PHEV modeli olacak Lotus Eletre PHEV, Çin’de önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak.

    Lotus Eletre PHEV, 70 kWsa kapasiteli NMC batarya kullanıyor. Birçok tam elektrikli modeldekinden daha büyük olan bu batarya, CATL-Geely ortaklığı tarafından üretiliyor ve 408 kilogram ağırlığında.

    Yüksek voltajlı 900V sistemi sayesinde batarya, %20’den %80’e 8,5 dakikada şarj olabiliyor. Bu paket, daha önce Zeekr 9X SUV’un üst donanımlarında da kullanılmıştı. CLTC standartlarına göre elektrikli menzil, aracın ağırlığına bağlı olarak 345 ile 355 km arasında değişiyor.

    lotus eletre phev Tam Boyutta Gör
    Eletre PHEV’de 2 litrelik turbo benzinli DHE20-PFZ motor bulunuyor. Bu motor 275 hp güç üretiyor ve doğrudan tekerleklere güç aktarabiliyor. Aynı zamanda jeneratör görevi görerek bataryayı %30’dan %80’e 90 dakikada şarj edebiliyor. Bu şarj, 120 km/s hızla otoyolda sürüş sırasında bile gerçekleştirilebiliyor.

    Söz konusu modelde benzinli motor dışında üç elektrik motoru bulunacak. Motorlarla ilgili değerler henüz açıklanmadı ancak 9X'te toplamda 1.381 hp güç sunduğunu biliyoruz. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyeden daha kısa sürede tamamlayan aracın maksimum hızı ise 230 km/s olarak açıklandı.

    Lotus Eletre PHEV; Çin pazarında Ocak 2026’da, Avrupa’da ise 2026’nın ilk yarısında satışa sunulacak.

