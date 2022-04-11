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    Louis Vuitton yasa dışı şekilde biyometrik veri toplamakla suçlanıyor

    Louis Vuitton, güneş gözlüğü ve çerçevelerinin sanal olarak denenmesini sağlayan Virtual Try-On hizmeti aracılığı ile yasa dışı şekilde biyometrik veri toplamakla suçlanıyor.
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    Louis Vuitton biyometrik veri toplamakla suçlanıyor
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    Lüks moda devi Louis Vuitton'ın Kuzey Amerika bölümü, güneş gözlükleri ve çerçevelerini sanal olarak denemek için şirketin web sitesindeki aracı kullanan müşterilerden yasa dışı şekilde biyometrik veri toplamakla suçlanıyor.

    Manhattan'da açılan davaya göre firma Virtual Try On hizmeti aracılığıyla kullanıcılarının tam yüz taramaları da dahil olmak üzere hassas biyometrik verilerini onların onların onayını almadan veya onları bilgilendirmeden topluyor.

    Louis Vuitton biyometrik veri toplamakla suçlanıyor
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    İhlal başına para cezası var

    Yapılan şikayette biyometrik verilerin izin alınmadan toplanmasını ve saklanmasını yasaklayan ve ihlal başına 1.000 ila 5.000 dolar arasında para cezası gerektiren Illinois Biyometrik Veri Koruma Yasası'na atıfta bulunuldu.

    Araç tarafından toplanan verilerin bilgisayar koduna dönüştürüldüğü ve depolanmak üzere harici bir sunucuya gönderildiği ifade ediliyor. Louis Vuitton'ın Kuzey Amerika temsilcileri söz konusu durumla ilgili yorum talebine henüz yanıt vermedi

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 3 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 3 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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